La Penya, notas marginales

Lo demuestra el hecho de que toda una barriada de la Marina –la Penya y la fachada portuaria de la Bomba, en el levante de los Andenes-, estaba ocupada por las gentes de la mar, principalmente pescadores, una circunstancia hoy desdibujada y del todo ignorada.

Hace ya muchos años que nuestras islas no viven del mar y la tierra. Afortunadamente, dirán algunos. Y no les falta razón cuando la situación que vivieron nuestros mayores no era precisamente para tirar cohetes. Sin embargo, a pesar de aquella precariedad, es significativo que quienes la vivieron no disimulen la nostalgia en sus recuerdos. Y es que el hoy tiene dos caras, como lo tuvo el ayer: hemos ganado pon un lado y hemos perdido por otro.

El hecho de haber vivido en sa Drassaneta –corazón del barrio marinero- y luego en una casa, entre las murallas y el puerto, a la que llegaba el olor salobre de la mar, desde la que veía sobresalir los mástiles de los barcos por encima de los tejados y oía la sirena del barco-correo; y a pesar de que, siendo mi padre carabinero, jugué y crecí en los muelles, al hablar de la pesca y de los pescadores hablo sólo de oídas. Explico únicamente lo que poco que pude ver y lo que me han contado. Tengo un excelente recuerdo, en cualquier caso, de aquel pacífico barrio de la Penya –el raval més a llevant de Vila, como lo describe un amigo-, donde, inmediatamente después de llegar mi familia a la isla, pasé mis primeros años. Allí hice mis primeros amigos y de allí son mis primeras vivencias.

Dos de perfil

Retengo imágenes de calles estrechas, algunas empedradas, pero la mayoría todavía de tierra. Recuerdo un callejón a tal punto angosto, mucho más estrecho que el carreró del Gall y la travesía Fosca, por el que dos personas, al cruzarse, tenían que colocarse de perfil. Algunas calles, sin embargo, -la d’en Mig y la de la Mare de Déu- eran, como suele decirse, más largas que un día sin pan. Otras, las más, hacían caprichosas zigui-zagas y desembocaban en rinconadas o, como el carrer del Passadís, en pequeñas plazuelas. Y no faltaban empinamientos y escaleras, espacios mágicos de luz y sombra, de vueltas y revueltas, de paredes blancas que con el sol, como si fueran espejos, te obligaban a entornar los ojos. Muros con las anfractuosidades, abombamientos y desportilladuras que deja en el empecinamiento de los enjalbiegos el aire salobre y el tiempo que pasa. Recuerdo también una secuencia ininterrumpida de balcones que parecían colocados al tresbolillo, todos con tendales, suelos de madera y excusados hechos con cuatro tablas y tendederos en los que las intimidades -sábanas, calzoncillos, enaguas y camisetas- salían a la calle que así adquiría un aire comunal y festivo. En este punto, el amigo con el que comparto recuerdos y que esquiva protagonismos, suma los suyos a los míos: «Hi havia façanes amb un crostisser de calç com tú dius, a més de moltes portes i finestres que portaven els colors de les embarcacions, perquè tothom, després d’haver repintat els llaüts, n’aprofitava les sobrances».

El barrio olía a pescado

También recuerdo cañas de pescar sujetas con un cordel a la cruz de madera que cerraba una ventana. Y una ringlera de palangres puestos a secar en la entrada de una casa. Y un anciano que, sentado en un poyete de la calle, morosamente y sin mirar el trabajo de sus manos, construye una nasa como una campana que, por su vacía urdimbre que atraviesa la luz, parece una escultura de Plensa. Una mujer remienda una malla, otra zurce un calcetín sobre un huevo de madera y un niño juega en un charco con un barquito de carrasca. El amigo que me escucha añade algo: «No sé si recordes que, a les portes, també hi havia algun forat gatiner». ¡Claro que me acuerdo! Aquellos agujeros eran necesarios. El barrio olía a pescado y, aunque sólo recibieran despojos y raspas, abundaban los gatos, unos gatos gordos, asilvestrados y de vida nocturna, que se pasaban el día amodorrados al sol en cualquier rincón. Los pescadores, sin embargo, no eran amigos de gatos. A bordo no querían ni verlos porque daban mala suerte.

Nosotros, niños entonces, –ya sé que estaba mal-, los perseguíamos a pedradas por el carreró de la Miranda y la Pedrera. Que los gatos no tuvieran amigos en el barrio es algo que ahora me sorprende porque no faltaban ratones como conejos, sobretodo en los altos de la Penya, junto a la muralla, donde entonces había cochineras. Por las calles andaban sueltas las gallinas. No una ni dos, bastantes gallinas. Y nadie las confundía, ni se confundían ellas. Cada quien, si una gallina era ponedora, sabía dónde tenía que recoger sus huevos, era una propiedad que los vecinos respetaban. Aquellas gallinas no se escapaban ni se extraviaban. Los gallos, en cambio, estaban siempre enjaulados. Sueltos se peleaban y ahuecaban el ala. Y no escapaban porque fueran más listos. El gallo puede parecer con más lumbres que la gallina, pero es tontorrón y alocado, se espanta, se cabrea con facilidad y tiene malos modos.

Lo sé porque los vi pelarse en la gallera que había junto a La Consolación que entonces era mi colegio. Aquellos gallos descrestados se mataban con sus espolones y picotazos. La gallina, en cambio, pacífica y doméstica, sabe que mientras pone huevos no hace caldo. El gallo, en cambio, si no era buen gladiador, tenía los días contados, una muerte anunciada. Los había en todos los balcones, pero, cuando llegaba la Navidad, dejábamos de oír sus quiriquíes. Pero se me va el santo al cielo. Vuelvo a lo que al principio decía sobre la pequeña gran historia de los pescadores que está por hacer. Y que nos vendría bien reconstruir de arriba abajo. Recuperar los modos de vida, los episodios felices y desgraciados en el mar, los personajes que marcaron un tiempo, las sagas familiares, las barcas y sus tripulaciones, los usos y, ¿por qué no?, las peculiaridades dialectales de su oficio… Todo lo que ayude a recomponer aquel mundo tan próximo y ya tan lejano, tan nuestro y tan desconocido.