Francesos a les pitiüses

Alguns d’aquestos excursionistes han deixat per escrit les seues impressions sobre les nostres illes i, uns pocs, acompanyaren aquestes descripcions amb dibuixos.

Alexandre de Laborde

Un dels primers visitants que tenguérem fou el noble francès Alexandre de Laborde, comte de l’Imperi, nascut a París el 1773, polític, antiquari i escriptor, que viatjà per bona part d’Europa i del Nord d’Àfrica. El 1800 es trobava destinat a l’ambaixada francesa de Madrid. Abans, ja havia viatjat per bona part d’Espanya entre 1792 i 1798 amb un equip d’artistes i erudits que cercaven tota classe d’informacions sobre els diversos llocs que visitaven. Fruit d’aquest periple fou l’obra ‘Itinéraire descriptif de l’Espagne’, publicat el 1809 en cinc volums i 1 atles i també una altra obra també ben extensa, ‘Voyage pittoresque et historique de l’Espagne’ (1806-1820), en 4 volums en gran foli. Aquestes obres s’iniciaren sota el patrocini de Carles IV i del seu Secretari d’Estat Manuel Godoy. El primer volum d’aquest ‘Voyage...’ era dedicat a Catalunya i en castellà. Arrel de la Guerra del Francès, Laborde va abandonar Madrid i s’emportà les planxes i tot el material de l’obra a París. A partir d’aquell moment dedicà el seu temps i la seua fortuna a l’edició d’aquestes dues obres. Laborde anava acompanyat de prestigiosos dibuixants, però també emprava els serveis de dibuixants locals. En total la seua obra recull unes 900 il·lustracions. L’obra dedica escassament deu pàgines a les Pitiüses, mentre que Mallorca en té una trentena i Menorca unes vint. Pel que fa a les Pitiüses, cal dir que únicament diu generalitats, illes que segurament no visità ni Laborde ni ningú dels seus equip i que la informació la recollí d’alguna obra anterior com pot ser ‘Descripciones de las islas Pitiusas y Baleares’ (1787) del marí i geògraf José de Vargas Ponce o tal vegada, la ‘Breve noticia del Estado natural, civil, militar y político que hoy tienen las islas de Eivissa y Formentera, con sus adyacentes dada por el Obispo de Eivissa’ (1785), ja que Laborde repeteix les mateixes informacions, que són coses genèriques que se sabien des de sempre. Cal dir que l’exemplar de l’edició catalana consultada té unes notes aclaridores del pare Josep Massot, que tenen una extensió semblant al mateix text.

Si tota l’obra té unes magnífiques il·lustracions sobre els paisatges i els monuments més importants de les diferents regions, la part corresponent a les illes Balears, no té cap il·lustració. Els editors posteriors han buscat aquestes imatges i han arribat a la conclusió que no s’arribaren a realitzar. Segurament que l’inici de la Guerra del Francès (1808), va frustrar l’intent.

La comissió del Meridià de París: Francesc Aragó

El Bureau des Longitudes francès a començament del segle XIX va designar una comissió científica per tal que realitzassin l’amidament d’un arc del meridià de París entre Barcelona i Formentera.

Entre els anys 1806 i 1808 un equip de físics i naturalistes francesos participaren en les operacions geodèsiques per establir la mesura d’un arc del meridià de París i, en el nostre cas, entre Catalunya, el País Valencià i les illes Balears. L’equip era format per Jean Baptiste Biot, Francesc Aragó y José Rodríguez González. Aquesta expedició era encapçalada per l’astrònom François o Francesc Aragó, que a més de la seua capacitació científica, a pesar de tenir poc més de vint anys, també degué influir en la seua designació el fet de parlar català, ja que havia nascut el 1786 a la vila d’Estagell, a la comarca del Rosselló francès, però de parla catalana. Aragó viatjà durant quasi tres anys entre diversos llocs de parla catalana. Pel que fa a les Pitiüses i per a les seues tasques d’amidament s’establí primerament al Camp Vell, entre Corona i Sant Mateu d’Albarca, lloc magnífic per a les seues observacions, ja que arriba als 400 metres d’altura sobre el nivell de la mar. Aquesta comissió s’establí a una casa propera, can Lladalt, que amb el temps i en record d’aquest fet, es conegué com Casa de la Comissió. En un padró de 1807, diu Joan Marí Cardona que hi vivien José Rodríguez, Benito Donate i Pablo Catalán.

També passà després la Comissió a Formentera, instal·lada a la Mola, a la hisenda coneguda com can Talaiassa, on realitzaren amb els instruments adequats per l’amidament de la latitud més meridional de l’arc del meridià, a més de l’altitud exacta del punt des d’on efectuaven els amidaments. Tornat a França, Aragó continuà una important carrera com a científic. Morí a París el 1853. Formentera li ha dedicat una avinguda al Caló de Sant Agustí, que era el lloc on desembarcà i on es realitzaren, com veurem, estudis sobre els peixos de Formentera. El Col·legi Francès d’Eivissa també pel seu nom.

Jean-Baptiste Bios i José Rodríguez

Un altre astrònom que formà part de la Comissió fou Jean-Baptiste Biot (París 1774-1862), que va fer tres estades a les Pitiüses entre 1806 i 1808. D’ell s’han conservat una col·lecció de cartes amb importants referències sobre la situació social i econòmica de les nostres illes en aquell anys.

El tercer científic era espanyol, José Rodríguez González (Santiago de Compostel·la 1770-1824), matemàtic que ja hem esmentat abans. Va ampliar estudis al Collège de France on va conèixer Aragó i Biot. El 1806 fou comissionat pel govern espanyol per acompanyar l’expedició francesa en la continuació dels treballs de l’enllaç geodèsic entre les illes Balears i la costa peninsular llevantina. Va fer una primera estada entre l’octubre de 1806 i l’abril de 1807 al Camp Vell. Després passà a Formentera i també a Mallorca. Rodríguez tenia entre altres escomeses, la revisió dels càlculs matemàtics que feien els astrònoms. També els acompanyà en el seu desplaçament al Desert de les Palmes (Castelló) i a Barcelona.

Com es pot imaginar, els treballs de la Comissió finalitzaren de manera abrupta el 1808 amb la declaració de guerra entre França i Espanya.

L’estada de Comissió del Meridià a les Pitiüses ha estat àmpliament estudiada pel bon amic Pierre Bayart.

Aragó viatjà tres anys entre diversos indrets de parla catalana

Els primers estudis ictiològics de les Pitiüses. Delaroche

Biot, a més de les observacions geodèsiques, també mostrà interès per altres apartats de les ciències naturals com per exemple l’estudi del sistema respiratori dels peixos. Aquest interès va fer que en l’última fase de les seues investigacions sobre el meridià realitzades a la Mola de Formentera, s’hi afegí el metge i ictiòleg François-Etienne Delaroche (Ginebra, Suïssa 1781-París 1812).

Després d’una primera estada a Formentera, de tornada a París, va convèncer els seus superiors de la necessitat d’incorporar algun naturalista a la propera expedició a les Pitiüses i va proposar que el seu amic Delaroche s’afegís a l’expedició. L’hivern de 1807 viatjaren a la Mola i establiren la seua base a sa Talaiassa. Delaroche baixava de la Mola per a les seues observacions sobre els peixos. Fruit del seus estudis, notes i dibuixos, publicà el 1809 als ‘Annales du Museum d’Historie Naturelle’ del París el treball ‘Observations sur les poissons recueillis dans un voyage aux iles Baléares et Pythyuses’, d’una extensió de 72 pàgines acompanyats de 6 làmines. En la ‘Suite du mémoire sur les espécies observées a Iviça’ Delaroche enumerava unes 60 espècies de peixos observats a Eivissa i Formentera, amb el nom popular que aquí rebien i també, els tipus de pesca que acostumaven realitzar els pitiüsos. Va enviar a París diversos exemplars de tipus de peixos que serviren per descriure les noves espècies. Delaroche va tenir algunes badades, com tot humà, i així el peix que coneixem com a pedaç, el designà erròniament com podàs i el nom científic que se li donà fou Pleuronectes podas (després passa a denominar-se Bothus podas), i d’acord amb les normes de nomenclatura zoològica, el nom que li dona l’autor del descobriment de l’espècie, no es pot canviar; d’aquesta manera l’errada ha quedat immortalitzada.

Els vesins intuïren que era un espia i un escamot pujà per arrestar-lo

Feia quatre anys que havia finalitzat els seus estudis sobre el peixos de Formentera que va morir a París, de febre tifoide, amb 31 anys d’edat.

Varen passar més de cinquanta anys, el 1868, fins que el català i professor de l’Institut Balear, Francesc Barceló i Combis realitzàs un nou catàleg de peixos de la Mediterrània.

El català i Francesc Aragó

Com hauran observat els lectors perspicaços, aquestos estudis tengueren lloc en plena Guerra del Francès o un poc abans i s’acusà a aquestos investigadors de ser espies que aixecaven plànols i dibuixos de la costa i dels ports amb la finalitat de passar-los a l’exèrcit francès i d’aquesta manera facilitar la invasió d’Espanya.

Hi ha la llegenda de les peripècies que va passar Francesc Aragó el maig de 1808, quan es declarà la guerra entre França i Espanya, amb l’entrada de les tropes napoleòniques a Espanya, ell es trobava al puig de Galatzó i de s’Esclop, entre Andratx i Estellencs, per continuar amb les seues tasques d’amidament del meridià de París. En aquell moment arribaren notícies a Mallorca de la declaració de guerra i s’aixecà un estat d’antipatia sobre tot el semblàs un enemic. Com que els vesins del redol sabien que un francès amb uns estris òptics es trobava apostat sobre el puig de s’Esclop, intuïren que era un espia de Napoleó i un escamot pujà amb la intenció d’arrestar-lo. Com que Aragó havia estat advertit per algun dels seus ajudants mallorquins, inicià el descens i en trobar-se amb l’escamot, s’hi dirigí amb el seu català del Rosselló, cosa que segurament el salvà d’un difícil tràngol.