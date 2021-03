Flores del inframundo

LOS CESTOS DE CERDEÑA En algunos pueblos de Cerdeña, el material de los típicos cestos y canastos trenzados son los tallos de asfódelos. Incluso se celebra anualmente la fiesta Tirende isciareu para la recogida de las plantas, que antaño se realizaba como un ritual y en la actualidad es una festividad promocionada turísticamente en la que las artesanas (prácticamente todas son mujeres) explican su arte.

En Ibiza, el asfódelo Asphodelus aestivus es muy abundante y llama la atención por su altura, ya que alcanza más de un metro (puede llegar al metro y medio) y se yergue así sobre el resto de plantas que florecen antes de iniciarse la primavera. En la isla de Formentera, la Mola parece ser su reducto, porque su floración destaca en sus campos, en el camino al faro y los acantilados, pero no sucede igual en el resto de la pitiusa menor, donde esta variedad no parece tan absolutamente omnipresente como lo es en Ibiza. Sin embargo, sí puede encontrarse con profusión la segunda especie del mismo género presente en Balears, el porrassí o gamonita (A. fistulosus). Las dos plantas son muy similares, pero la segunda, como ya indican sus nombres construidos con el diminutivo de la primera, es más pequeña. Además, la forma de su corola es más convencional, más ordenada, sus estambres no son tan largos y separados y sus tallos no están tan ramificados. Gamón y gamonita son inconfundibles y ambas especies resaltan por el brillo nacarado del blanco de sus tépalos (término que une pétalos y sépalos en aquellas especies en las que no hay diferencia clara entre corola y cáliz). También es característico de ellas el nervio central de un tono marrón granate que atraviesa cada una de las seis relucientes piezas que son esos tépalos, que va a juego con las anteras (los extremos) de los estambres.

En el mes de febrero, los asfódelos ya han empezado a florecer, pero es en el mes de marzo cuando se produce su auténtica explosión y puede verse en campos antaño cultivados, márgenes de caminos y cualquier suelo calizo y árido. En la Enciclopèdia d’Ibiza i Formentera se señala que con la espiga de porrassa (que en la ciudad llamaban canyamussa) se fabricaban mangos para plumas de escribir y también aspas para molinillos de viento.

En cuanto a sus usos medicinales, aunque no son destacables, en la misma enciclopedia se cita el empleo de la raíz –convertida, con leche, en una pasta– en el tratamiento del dolor de oreja. Pío Font Quer, en ‘Plantas Medicinales. El Dioscórides renovado’, recoge su utilización para tratar eczemas y afecciones cutáneas. Y hay referencias del uso antiguo de esa raíz para la fabricación de pan (aunque posee un compuesto muy tóxico) y las flores, las que embellecían la corona de Perséfone, se han utilizado también para repeler a los mosquitos.