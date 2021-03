Els últims refugiats republicans

No és gens estrany, perquè aquella guerra que varen provocar els generals africanistes donant el Cop d’Estat del 17-18 de juliol de 1936, si els pobles d’Espanya sortiren als carrers per defensar la II República, perquè era la forma legal de governar l’Estat que va resultar d’una votació majoritària, al començament per tal de fer front al Movimiento Nacional de tall feixista i xenòfob, va semblar una guerra civil. Aviat milers d’homes i dones d’arreu del món s’adonaren que en els territoris de l’Estat espanyol allò que s’esdevenia era una lluita a favor dels grans ideals de Libertat-Fraternitat-Igualtat, que havien inspirat la Revolució francesa i la Revolució americana, que és com dir que va ser la darrera guerra romàntica, en la qual vingueren a lluitar milers de voluntaris estrangers, formant les Brigades Internacionals, les quals els països democràtics occidentals, emparant-se en el traït Pacte de No-Intervenció, obligaren a marxar de l’Estat espanyol, abandonant, així, els pobles i les nacionalitats d’Espanya en mans de l’exèrcit franquista i el feixisme italià i el nazisme alemany, que actuaren sobre la població civil per mar i per l’aire, amb total impunitat. Com varen pagar de car les democràcies occidentals haver-se desentès del conflicte espanyol!

La Guerra d’Espanya continuarà generant bibliografia mentre no s’hagi recuperat del tot la memòria col·lectiva dels perdedors d’aquella guerra, reivindicant-los encara que ja hagin mort les dones i els homes que protagonitzaren la derrota, mantenint-se fidels a la República des de l’exili i l’oprobiós oblit dels diferents governs de l’actual democràcia.

Aquest comentari ve suscitat pel llibre titulat ‘Los Olvidados del Exilio. Cartas de los últimos refugiados españoles’, de Ritama Muñoz-Rojas (Editorial Reino de Cordelia, Madrid, 2021), que posa al descobert l’ajuda al respublicans, com la de l’associació d’Antiguos Refugiados Españoles, fundada en 1983 per un reduït grup de persones que ajudaren «a los cientos de compatriotas, ancianos exiliados en el sur de Francia desde los primeros meses del año 1939...».

Volgueren ajudar-los a viure dignament i, sobretot, a fer-los saber que no havien estat oblidats. «Son difícilmente explicables y comprensibles —diu Ritama Muñoz-Rojas— en la España de principios de los ochenta» (...) «las instituciones públicas no dieran la cara por estas mujeres y hombres, cuyas vidas se habían parado en 1939» (...) «Más nombres para añadir a la larga y negra lista de víctimas a las que el franquismo logró insensiblizar con su potente, sádica, cruel y eficaz maquinaria para destrozar la historia». «Es realmente importante que se conozca, se reconozca y se nombre a las olvidadas y a los olvidados del exilio».

A l’entorn de l’associació Amigos de los Antiguos Refugiados Espanyoles (AARE), tot un seguit de personalitats, entre les quals hi havia intel·lectuals, polítics i empresaris amb subvencions del Ministeri d’Assumptes Socials, durant els governs socialistes, aconseguiren donar suport moral i econòmic a més de cinc cents exiliats que sobrevivien al sud de França, vells republicans, en la seua majoria anarquistes que tenien Tolosa com a capital.

És ben curiós i remarcable que aquesta associació tengui el seu origen en els Estats Units d’Amèrica del Nord, on la prestigiosa anarquista Nancy McDonald i el seu marit, l’intel·lectual Dwight McDonald fundaren en 1953 la Spanish Refugee Aid, per ajudar els expatriats espanyols aconseguint recaptar quatre milions de dòlars, emparant-se amb tot una sèrie de personalitats com: Pau i Marta Casals, Alexandre Calder, Noam Chomsky, Erich Fromm, Juan Marichal, Mary McArthy, Ramón J. Sender, Josep Lluís Sert, Charles Zimmerman, Juan J. Linz, Esteban Vicente, Hannah Arendt, Jesús Galíndez, Robert Lowell, Norman Thomas...

En juny de 1978, Nancy McDonald va publicar a El País un article en el qual expressa aclaridores opinions: «El Gobierno español no ha tomado medidas para acoger a estas personas, y la mayor parte som mutilados de guerra o enfermos que rondan los setenta años» (...) «¿No deben nada los demócratas españoles a este grupo de compatriotas abandonados en Francia?» (...) «La sociedad española debe reconocer por qué estuvieron fuera estos refugiados y adoptar las medidas necesarias para permitirles vivir tranquilamente los últimos años de su vida».

Pels Nadals de 1983 aquells refugiats republicans, quasi tots ells anarquistes, de part de l’associació Amigos de los Antiguos Refugiados Españoles reberen als seus domicilis un paquet amb una carta i torrons i dolços propis d’aquelles festes, paquet que agraïren profundament, no tant pel seu contingut com perquè era el testimoni que almenys un grup de persones no els havia oblidat. Les respostes per cartes escrites per mans tremoloses, amb faltes d’ortografia, expressen els seus sentiments, narrant les sofrences i la soledat en què vivien. «Cartas duras, tristes y desgarradoras -diu Ritama Muñoz-Rojas-.Tenemos una deuda con nuestra historia y, sobre todo, con las mujeres y hombres a quienes se expulsó de nuestro pasado».

Vegem-ne alguns exemples:

«Nuestro profundo agradecimiento (a quienes han) cogido entre sus manos la humanitària bandera de la ayuda a los que fuimos vencidos» (..) «no podemos olvidar; no podemos olvidar porque somos pasado y presente» [R., París, 22-IV-1984].

«Puesto que en España existe una Democracia, por qué el Gobierno hasta la presente no se ha procupado por aquellos que dimos todo por defender la República» [A.A., Yehoux, 24-IV-1984].

«De nuestro pasado que nunca podemos olvidar» [S.S.B. (una dona), Libourne, 12-X-1994].

«Nuestra vida no es agradable» [J.L. del R.L. y esposa M.J., Perpignan, 1-V-1984].

«Recibimos el paquete con mucha alegría... Mi esposo ha estado muy contento con su pantalón y la americana» [Mme. C., Marsella, 23-II-1985].

«Vivo sola y estoy siempre enferma (...) con muchas dificultades para hacer frente a nuestras necesidades para vivir» [L.P., 1984].

«No salgo de casa, vivo sola» (...) «un poco de dinero para no pasar privaciones» [D.A. viuda F., Marsella, 23-IV-1984].

«Lo perdimos todo, no hemos recuperado nada y hasta el momento no hemos tenido derecho a nada ni a ninguna pensión ni a nada ni ningún derecho a hospitalidad» [J.A y E.R., Céret, 9-VIII-1989].

«Este gesto delicado nos aporta el calor dentro del frío que provoca todo exilio, sobre todo para aquellos que con las armas peleamos por un ideal de justicia y libertad» [S.M., Beonsejour, 27-XII-1985].

«Estoy sola» (...) «Cada vez que pienso digo no es posible que haya en el mundo personas tan malísimas como lo fueron los franquistas» [M.G., Bodez, 26-XII-1989].

«Agradecemos muchísimo ver que nunca nos abandonan, sobre todo a los que vivimos esta soledad lejos de la familia y de la Patria» [F.V., Hyèrs, 6-I-1992].

Són unes poques veus d’aquelles més de cinc centes mil persones que, a l’hivern de 1939, sota la pluja, el fred i el bombardeig de l’aviació feixista, emprengueren un èxode massiu cap a França, amb l’esperança de ser ben acollits. Però França no estava preparada per rebre aquella allau que va tancar en camps de concentració com si fossin pàries perillosos.

Federica Montseny, la gran líder anarquista, en el seu llibre ‘El Éxodo. Pasión y muerte de espanyoles en el exilio’ (Toulouse, 1969), és ben explícita: «Por ser la C.N.T. y su Movimiento Libertario los que mayor número de exiliados representaban en 1939 y diez años mas tarde; por ser en la Prensa libertaria del exilio donde se publicaron las llamadas, pidiendo documentos; por ser los hombres de la C.N.T.-F.A.I. los que mayor contingente de víctimas ofrecieron al entrar y de combatientes más tarde, en razón de la misma presencia mayoritaria, las voces en este libro son, en su mayor parte, de anarquistas y de confederales».

Aquella humanitat formada per dones i homes que havien defensat la República, hagueren de sofrir l’oprobiós tracte en territori francès i, tanmateix, aquells homes varen ser els primers a combatre el nazisme que havia envaït França. Eren experts en guerra de guerrilles i en sabotatge. S’integraren al Maquis francès fins a la victòria dels Aliats en 1945.

Aquells republicans dels pobles i nacionalitats d’Espanya confiaven que els Aliats, després d’haver derrotat el nazi-feixisme a Europa, continuarien avançant cap al sud foragitant de l’Estat espanyol al general Franco i la seua cruel i sàdica dictadura, per tal de reinstaurar la República. Però no va ser així. Les democràcies occidentals tornaren a abandonar als defensor de la legalitat republicana i amb el seu suport del feixisme italià i el nazisme alemany. I es va perdre l’esperança.

Precisament ‘El fin de la esperança’ és el títol d’un llibre escrit per un refugiat signant amb el pseudònim de Juan Hermanos. En aquest llibre es recullen diversos testimonis.

Així s’expressava un editorial de la revista Independencia: «¿No era la derrota del fascismo? Sí, pero no en España» (...) «El mundo clamaba la paz, pero en España seguía habiendo guerra. La paz, la victoria, la gran fiesta de los pueblos, la alegría desbordante de las muchedumbres, se detuvo en los Pirineos».