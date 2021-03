Torres prediales, los refugios del miedo

El miedo es el principio de la sabiduría. (François Mauriac).

Al ascender por la cuesta adoquinada que conduce a la plaza mayor de Sant Agustí desde el aparcamiento, el primer elemento arquitectónico que atrae la mirada es la casa parroquial, en la retaguardia del templo. Su balconcillo suspendido en el centro de la fachada, el arco de la portada inferior, el segundo mirador incrustado en el muro y, sobre todo, ese blanco radiante y texturizado que exhiben las cien capas de cal superpuestas sobre sus lienzos. Unos pasos más arriba, la vista, ya reestablecida del deslumbramiento inicial, se centra por fin en la torre de Can Curt, cuya cúspide se eleva en mitad de un marco de piedra que conforman el lateral de la iglesia, aquí carente de contrafuertes, y la planta alta del bar Can Berri.

El refugio corona el perfil asimétrico de Can Berri Vell, una de las casas payesas mejor conservadas de la zona, con hiladas espigadas de piedra unidas con mortero de idéntica tonalidad terrosa. Se trata, sin duda, de una de las torres prediales más interesantes de las alrededor de sesenta que aún se mantienen en la isla, en mejor o peor estado. Todas constituyen un extraordinario ejemplo de la sabiduría constructiva y el sentido estético de los labriegos ibicencos, pues se integran en el paisaje con idéntico mimetismo que viviendas, almacenes y corrales. Los aldeanos las construyeron entre los siglos XV y XVIII para resguardarse y aliviar la terrorífica sensación de desprotección frente a los piratas norteafricanos, que, en el transcurso de sus improvisadas razias, asolaban campiñas y labrantíos en busca de alimentos y nativos.

La torre de Ca s’Estudiant, como también se la conoce, ya consta por escrito en el siglo XVII, así que presidía este minúsculo núcleo de viviendas desde mucho antes que la iglesia, cuyo altar se bendijo en 1806. Cuando las humaredas de la costa alertaban del inminente desembarco de corsarios enemigos, los vecinos de las cuatro viviendas que había en los alrededores corrían al interior de la torre, a la que se accedía desde la cocina de Can Curt. Consta de dos plantas abovedadas y a la segunda, situada a gran altura, se accedía por una trampilla con la ayuda de una escala de cuerda, que enseguida se replegaba.

La atalaya caída Tras una intensa tormenta, en diciembre de 2016, se desplomó la torre de Can Pere Mosson (siglo XVI), en Sant Llorenç. Era una de las más elegantes de la isla, por su planta estrecha, su elevada altura y la capa de cal que cubría su base. Aunque actualmente se está reconstruyendo, su ruina, junto con el derrumbamiento del manantial de Pou des Lleó, constituye uno de los mayores desastres patrimoniales ocurridos en Ibiza en el siglo XXI. Hay, sin embargo, otras muchas atalayas que peligran, sobre todo a causa del déficit de mantenimiento, que provoca infiltraciones de agua que acaban minando su estructura. Mantenerlas en buen estado y lograr que algunas fueran accesibles e incluso estuviesen musealizadas, debería de constituir una prioridad en la política patrimonial ibicenca.

Su estructura, carente de talud, es similar a otras muchas de la isla, aunque con ligeras diferencias. Casi todas constituyen una defensa pasiva, donde encastillarse hasta que el peligro amainara. Las hay de planta cuadrada, como la de Cas Costes en Benimussa o la de Can Fita en Sant Jordi, que se integran en la vivienda con entrada desde el interior, y redondas con acceso desde el exterior, como la de Can Guimó en Sant Josep o Can Toni Rei en ses Salines. Algunas tienen ventana en la planta alta, mientras que otras solo cuentan con minúsculas rendijas para iluminar y airear el interior. Y prácticamente todas poseen esa misma estructura de dos alturas con bóvedas y un minúsculo acceso que aísla de la planta baja.

Las torres prediales probablemente salvaron cientos de vidas a lo largo de los siglos. El paisaje rural de Ibiza sería inconcebible sin su presencia.

