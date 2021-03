Las sentencias de nuestros payeses

Decirle a alguien «ets un pagès!» era llamarle zopenco, torpe, corto de miras. Es evidente que, en tales casos, el asno de solemnidad era quien utilizaba la frase como insulto, porque lo cierto es que el payés ha tenido siempre más asiento y más recursos que el urbanita. El payés ha sido por necesidad más listo que el hambre. Y lo ha sido de manera especial en nuestras pequeñas islas, donde ser autosuficiente era la única alternativa para sobrevivir. Esto explica lo que ya sabemos, que nuestros payeses lo mismo levantaban una casa, construían un horno de cal y una carbonera, que trenzaban esparto para hacer esteras y cestos o aprovechaban las plantas de su entorno como doméstica farmacopea.

Hemos tardado mucho tiempo, demasiado, en reconocer la sabiduría de la cultura popular, un acervo de saberes y usos que hoy llamamos pomposamente patrimonio inmaterial, pero que todavía infravaloramos y tenemos como ese conglomerado anacrónico y meramente testimonial de tradiciones y costumbres que metemos en el saco del tipismo y el folclore que mostramos mercantilmente a los turistas.

Y es un error. Porque los conocimientos del mundo rural son una cantera inapreciable de verdadera sabiduría, no importa que se hayan transmitido de manera oral. La escuela del payés ha sido la tierra, la experiencia, la rueda del tiempo, la vida.

Este inapreciable acervo de saberes se fosiliza en nuestros días y queda en mera arqueología, aunque en muchos aspectos tiene plena validez. Yo diría que los desechamos porque, viniendo del ayer, los creemos erróneamente caducados.

En tono moralizante Junto a estas sentencias utilitarias del hacer cotidiano, existían otras cargadas de sentido común y tono moralizante que solían expresarse casi siempre como consejos o advertencias que se aliñaban, para quitarles hierro, con una punta de humor: Els arbres són com els humans, uns fan carbó i d’altres sants. Les males noticias arriben volant, les bones coixejant. A beure i menjar, mesura has de posar. Qui paga el que deu, fa cabal pel seu hereu. Plor d’hereu, ningú se’l creu. Donzella?, aixó diu ella!. Si vols un bon consell, que sigui d’home vell. Qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla. Metge i confesor, quant més vell millor. Qui matineja, més temps feineja. Si aixeques massa el porró, aniràs tot de cantó. A la casa que es treballa, no hi falta pa ni palla. Bromes i cançons, sempre acaben en raons. Balleu al·lots, balleu, que demà no ballareu, qui no agafi l’aixada, agafarà l’arreu. Caçador amb gos, val per dos. A casament i enterrament s’hi ha d’anar net de cos i ment. Tots patim i tots petem. Sabiduría popular en estado puro.

Entre las manifestaciones de aquella cultura que se diluye y hoy queda desdibujada están multitud de expresiones del habla cotidiana que coleccionaba sentencias de todo tipo y que la experiencia avalaba. Muchas de aquellos dichos los viene recogiendo l’Institut d’Estudis Eivissencs en El Pitiús, casi todos ellos referidos, por motivos obvios, al calendario rural, a los trabajos de la tierra.

Siguen algunas de aquellas frases que todavía recuerdan nuestros mayores: Llaura l’euga el prat, més no de grat. Qui es baralla amb animal, no té el seny cabal. Llenya verda fa bon fum i la seca bona llum. Si pots triar, a tota hora has de regar. Amb el rebost replet, vinga fred. Sembra i cria i viuràs amb alegría. Com sembrareu, collireu. A l’ase i al mul, la càrrega al cul. Civada granada, al vint dies segada. De blat tardà, ni palla ni gra. Hivern de gelada, fruita asegurada. Per Nadal, el porc en sal. Entre Sant Joan i Sant Pere, no posis batuda a l’era. A l’ase gemegador, carrega’l sense por. Per Sant Salvador, cànem segador. Vi de marina i llenya de savina.

El gran aliado y el peor enemigo del payés era el tiempo, la climatología, los meteoros que bendecían o arruinaban su cosecha, el sol, el viento, la falta o el exceso de lluvia. El payés miraba el cielo, olía el aire, se fijaba en la forma y el color de las nubes y ya sabía –le iba mucho en ello- el tiempo que se avecinaba: Aigua al gener, omple botes i graner. Boires pel xaloc, posa llenya al foc. Setmana Santa mullada, collita regalada. Cel rogent, pluja o vent. Hivern assolellat, estiu ventat. Fred per Nadal, salut tot l’any. Si el garbi la mou, el llevant la plou. Per l’agost, a les set és fosc. Per Tots Sants, mocadors grans. Nadal amb lluna lluent, al foc posa sarment.