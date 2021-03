Transcripción del artículo sobre la llegada de Margarita Xirgu en Crítica

Margarita Xirgú, la eximia actriz española, llegó esta tarde a nuestra capital, después de su jira [sic] por los países centroamericanos y por las ciudades de la costa del Pacífico.

La intensa expectativa despertada por el viaje de la gran actriz, da a este acontecimiento una significación especial y lo convierte en un hecho de primera magnitud dentro del desenvolvimiento de la presente temporada. La relevante personalidad de Margarita Xirgú, su larga historia de éxitos, la fuerza temperamental de su arte personalísimo, han rodeado a la act riz de un prestigio tan efectivo en general, que, puede decirse, esta nueva visita de la creadora de ‘Doña Rosita la soltera’ a Buenos Aires, cobra así el significado de una primicia absoluta y ha promovido un movimiento de tan vivo y difundido interés como pocas veces se ha visto concretado en torno de las figuras descollantes de la escena española.

A las 14:30 horas tocó tierra el avión en que viajaba Margarita Xirgú.

Un numeroso público se congregó desde antes de la hora señalada para la llegada del avión de la Panagra procedente de Mendoza, en el campo de aviación de Morón, para dar una bienvenida a Margarita Xirgú. Un nutrido contingente de admiradores y admiradoras de la actriz, fueron llegando al campo de aterrizaje. Entre el público concurrente, era dado observar la presencia de algunas figuras de nuestro ambiente teatral, miembros de la colectividad española y una delegación del centro ‘Casal Catalá’ que concurrió para saludar a la actriz en nombre de los miembros de la colectividad catalana y entregarle una ofrenda floral.

Apenas descendida del avión a cuyo bordo viajara desde Mendoza, Margarita Xirgú, se vió rodeada por una entusiasta demostración de bienvenida, mostrándose evidentemente emocionada por la cálida recepción de que era objeto.

– No sé cómo agradeceros – nos dijo apenas tuvimos oportunidad de cruzar algunas palabras con ella – , esta demostración. Digan ustedes que estoy realmente emocionada por la forma en que he sido recibida en todas partes donde me ha tocado actuar, y que este primer saludo de mis amigos de Buenos Aires, es tanto más conmovedor para mí, cuanto que él permite constatar que también aquí habré de contar con la cordial generosidad con que a través de toda mi jíra [sic] se me ha distinguido.

Toda la ilusión de Margarita Xirgú se concreta en una palabra: trabajar.

Aprovechando los raros intervalos en que Margarita Xirgú queda libre de saludos, exclamaciones y efusivos abrazos, intentamos el primer reportaje a la eximia actriz, quien, atajándonos con una expresiva sonrisa dice:

-Como ustedes ven, el momento no es para formular declaraciones de ninguna clase. Sólo podría decirles lo encantada que me siento de volver a estar otra vez en Buenos Aires, la gran ciudad que no podría olvidarse una vez conocida. ¿Qué podría añadir ahora, si no es pedirles que hagan llegar mis saludos a todos los amigos argentinos y al público, del que conservo un inmejorable e inolvidable recuerdo?...

-Pero, en fin – interrrumpimos--, si le preguntáramos cuál es el deseo o el propósito que de una manera más especial usted quisiera ver satisfecho durante su estancia en Buenos Aires, ¿qué nos contestaría?...

– ¡Ah!, en cuanto a eso – exclama sin vacilar, Margarita Xirgú – es muy fácil de contestar: toda la ilusión se cifra en una sola palabra: trabajar … Yo me sentiré verdaderamente feliz si mi actuación que comenzará mañana, está a la altura de lo que el público argentino merece. He ahí, por ahora, todo lo que les podría deri [sic. ¿decir?]---

‘Doña Rosita la soltera’ será la primera interpretación de la eximia actriz.

Cabe destacar, con motivo de la llegada de Margarita Xirgú, el hecho de que muy pocas veces, una intérprete y una obra, han rayado tan alto en materia de expectiva popular. Hay un evidente acierto en la circunstancia de haber elegido para su presentación la pieza de García Lorca ‘Doña Rosita la Soltera’. El nombre del autor de ‘Bodas de Sangre’, añadido al gran movimiento de crítica que tuvo lugar en torno de la obra mencionada, así como el hecho indiscutible de haber logrado Margarita Xirgú uno de sus más grandes y rotundos éxitos interpretativos en la creación de ese delicado y profundo personaje femenino, permiten adelantar la extraordinaria calidad de arte que revestirá el tan esperado debut.