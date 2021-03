‘ROTA’: un home de sa Cala de Sant Vicent

Escola i mestres a sa Cala. Apunts històrics i d’ensenyament dels segles XIX i XX’, d’Antoni Marí Marí, Rota, és un llibre en el qual hi va treballar quatre anys. Antoni Marí va néixer a sa Cala l’any 1947, quan ja feia alguns anys que hi existia la tan anhelada escola. Ell, va sentir la vocació de l’ensenyament i va estudiar Magisteri. Durant més de trenta anys va exercir la seua professió al Col·legi Públic sa Bodega, de Vila.

Però no es limita a impartir classes als alumnes d’aquesta escola, sinó que la seua inquietud el mena a fer teatre, intervé en multitud d’iniciatives i institucions cíviques i culturals. Com a mestre Antoni Marí entén l’ensenyament com una activitat que ha d’incorporar «la gent i els oficis, la parla i els costums, la geografia del carrer, del barri i de la ciutat; la realitat física de l’illa i el seu contorn; la història dels que l’habiten; el teatre; l’esport; el ball; l’excursionisme; l’habilitat manual; l’expressió artística...».

El Claustre de sa Bodega, integrat per quatre homes i quatre dones «tenen ben clar que s’ha de donar a conèixer als alumes, didàcticament, allò que els és proper i, conseqüentment, cal incorporar al projecte educatiu la llengua pròpia, el coneixement del medi natural i social pitiús».

No hi ha cap mena de dubtes que Antoni Marí s’implica en activitats i iniciatives a les quals ajuda a fer-se realitat. I n’ha donat proves al llarg de la seua trajectòria vital i professional. Ho exposa Marià Serra, al pròleg del llibre: Antoni Marí dóna proves de l’estimació i el coneixement que té de la vall de sa Cala i dels seus habitants així com de la història que basteix, parlant amb els vesins que li aporten dades sobre persones i mestres. Durant la seua minuciosa investigació, també consulta en documents històrics. Ens assabenta que des de molt abans de construir-se l’escola i la designació d’un mestre, algunes persones aprengueren a llegir i escriure amb els mossènyers de la parròquia i fins i tot amb els farolers del far de sa Punta Grossa.

«S’ha de dir que tot i les dificultats que patien els pobladors de sa Cala —explica Antoni Marí—, no deixava d’haver-hi un esperit de superació i d’afrontar les dificultats amb giny i decisió (...) Els de cada rodalia de sa Cala tengueren, en algun moment, la possibilitat d’aprendre les primeres lletres i números d’una manera lliure i voluntària (...) Està documentat que algunes persones tengueren una instrucció prou alta».

De l’assistència a l’escola de Sant Joan d’al·lots i al·lotes de la part alta de la vall de sa Cala existeixen testimonis. «Els locals de les classes —diu Antoni Marí— eren cases pageses o cases de dins el poble de Sant Joan». L’anhel i la preocupació per part dels vesins de sa Cala que els seus fills i filles poguessin tenir una escola i ensenyament proper a les seues cases, va ser una constant al llarg dels segles. S’ha de tenir en compta que la vall de sa Cala era un dels indrets de l’illa d’Eivissa més inaccessibles. Carreranys de ferradura els comunicaven amb Sant Joan o Sant Carles no eren ni camins, sinó... La via marítima amb un llaüt era la tradicional possibilitat de comunicació entre sa Cala i la ciutat d’Eivissa. Un llaüt feia un viatge setmanal per dur a vendre productes de la terra i de la mar al port de Vila, al mateix temps que es proveïen de les múltiples comandes que els feien els vesins als mariners que menaven el llaüt.

En el capítol ‘Mestres a l’escola dels al·lots (1918-1976)’, fa la relació dels mestres assignats a sa Cala, des del temps en què l’edifici escolar encara no s’havia construït i, per tant, la pròpia vivenda del mestre solia ser el lloc on impartia l’ensenyament. El primer mestre que arriba destinat a sa Cala és Agustí Laseca Sanz en 1919. A penes hi exercirà un curs. Serà substituït pel mestre Lluís Rovira Miralles. Exercirà els cursos escolars des de 1919 a 1924. Lluís Rovira era casat amb Salvadora Adell, també mestra. L’arribada de Lluís Rovira «va ser un ràpid revulsiu que representà la posada en marxa de nous plantejaments que facilitaven la participació de les famílies de sa Cala —explica Antoni Marí—, cosa ben segur difícil, perquè les prioritats de la gent no devien anar precisament dirigides cap a l’ensenyament», cosa ben comprensible en una economia de subsistència com era la de sa Cala.

Amb la seua abnegada dedicació a l’ensenyament, el mestre Antoni Rovira va arrelar en el poble de sa Cala, on hi va deixar bons records. Va cessar el 14 de setembre de 1924. S’havia fet càrrec de l’ensenyament als al·lots en 1919. Va marxar sense estrenar l’escola nova. El 24 de setembre, una comissió de vesins van anar fins a la ciutat d’Eivissa per entregar al delegat governatiu un document en el qual s’expressava la gratitud del poble de sa Cala al mestre Antoni Rovira. La Voz de Ibiza se’n va fer ressò de «la prueba de amistat al citado maestro por los vecinos de La Cala» (...) que «han demostrado que entre sus buenas cualidades poseen como ninguna la gratitud».

A partir del curs 1924-1925 i fins l’any 1976, seran molts els mestres destinats a sa Cala, primer per ensenyar al al·lots i després a partir de la tant anhelada construcció de l’edifici escolar per a al·lotes, que va trigar uns anys a aconseguir-se. Abans del Nadal de 1925 s’inaugura oficialment l’escola per al·lots de sa Cala, amb la presència de Joan Capó, inspector d’educació de Balears. El Diario de Ibiza del 3 de desembre d’aquell any publica un reportatge del qual extraiem algunes frases: «Es hora de tributar a los vecinos de dicho pueblo los honores merecidos (...) La Cala es agreste por sus montañas, pero en el corazón del pueblo vibra aquel sentimiento, aquel amor que quizás supo infundir el inolvidable D. Luis Rovira, hacia las cosas de la Escuela y la cultura (..) San Vicente quiere redimirse y lo demuestra el magnífico edificio escolar...». Fa esment de la serietat que posen en els seus objectius, demostrant que la solidaritat els fa triomfar en les empreses. En el seu discurs, Joan Capó no s’oblida de dir que el «següent objectiu és una escola per a al·lotes». Tanmateix, el mestre Salvador Escrivà Sanchis, fora de l’horari de classe als al·lots també va impartir classes a al·lotes. Va exercir a sa Cala durant els tres cursos de 1925 a 1928. Va cessar havent realitzat una excel·lent labor escolar.

Estrangers a sa Cala Durant la postguerra i fins el 1976 es continuarà fent classe tant als al·lots com a les al·lotes. Les famílies i el suport i el consell dels mestres, com la mestra donya Pepita Busquets, seran decisius a l’hora d’estudiar el Batxillerat i llavors el Magisteri. Sa Cala serà el gresol de joves i al·lotes que seguiran la vocació de l’ensenyament. Les bones llavors que mestres d’al·lots i mestres d’al·lotes sembraran en llur alumnat donarà bons fruits. Així, sorgiran joves i al·lotes que es faran mestres d’escola. Com el propi autor d’aquest llibre, Antoni Marí Marí, Rota. No podem citar tots els noms. El llibre fa memòria d’un temps de solidaritat i abnegació per part dels pobladors de sa Cala per assolir els objectius que es proposen. La quasi aïllada vall de sa Cala atraurà diversos estrangers que, cercant un lloc prou apartat i tranquil el trien per viure i treballar. Com el matrimoni noruec format pels escriptors Leif Borthen i Alexis Brown, que escriuran sengles llibres sobre la seua estada a sa Cala abans de l’arribada del turisme. Alexis Brown resumeix en una frase la seua elecció: «El lugar inspiraba tranquilidad y tenía la belleza de las cosas sencillas». Lloguen una casa pagesa: «Pronto empezamos a pensar que aquél podía ser un buen lugar para quedarnos a vivir».

Un esdeveniment important que afectarà a tota l’illa d’Eivissa va ser la decisió de l’Ajuntament d’Eivissa de convertir, en 1928, el Col·legi de Segona Ensenyança en Institut de Batxillerat.

L’escola d’al·lotes va estar ubicada, els primers anys, a ca sa Iaia. Maria Jacoba Ventanyol va ser la primera mestra destinada a sa Cala en 1929. La seua dedicació aviat va despertar l’entusiasme de les famílies que volgueren reconèixer la seua labor regalant-li «una artística sortija de oro». Va deixar de fer classe per causa d’una malaltia. La va substituir la mestra, Magdalena Solivellas Nicolau en 1930, «destacant per la seua dedicació i per la seua voluntat d’innovació». Se succeïren diverses mestres que feren escola a les al·lotes de sa Cala.

Després de la Guerra Civil, algun mestre i alguna mestra varen ser «depurades» pel seu republicanisme.