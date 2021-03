Casa y entorno

Todavía hoy sorprende ver en qué medida los puntos blancos de sus enjalbiegos salpican el paisaje, una dispersión que puede parecer aleatoria pero que tiene justificadas motivaciones. Motivaciones pragmáticas, porque era importante que la casa estuviera, en la propia finca,-es decir, afincada-, en la inmediatez de los propios cultivos. Motivaciones de seguridad que llevaban a elegir un lugar lejos de la costa porque por el mar llegaban las razzias sarracenas y, a poder ser, en un asiento elevado para disponer de una buena miranda que evitara sorpresas. Motivaciones económicas que crearon la red de caminos que tenemos hoy y que facilitaban las comunicaciones y los intercambios. Motivaciones funcionales, haciendo que la casa aprovechara la irregularidad del terreno que daba los interiores solapados y escalonados que conocemos. Motivaciones de autosuficiencia, dado que el payés había de obtener en su entorno todo o casi todo lo que necesitaba para asegurar la subsistencia de su familia. Motivaciones estéticas que no han sido suficientemente subrayadas y que, sin embargo, son evidentes en infinidad de detalles, sea la proporción y el equilibrio de sus volumetrías, su marcado minimalismo, el juego armónico de sus asimetrías y, muy especialmente, el diferenciado y amable tratamiento de la fachada con el airoso porxo que configura el ‘rostro’ de la casa, la imagen que quiere dar.

El ámbito doméstico del payés La conclusión a la que llegamos es que el lugar que el payés elige para erigir su casa configura todo un ámbito doméstico que abarca también el entorno y de ahí la potente percepción de enraizamiento que tiene la casa que, como un árbol, parece haber estado siempre donde ahora la vemos. Esto es algo que descubrí en el estudio de Ferrer Guasch, incansable pintor de la luz en nuestra arquitectura. Me mostró el cuadro de un paisaje rural, con casa, palmera y pozo. Días después, me enseñó la misma pintura y enseguida me pareció que allí faltaba algo. Le pregunté que dónde estaba la casa. El paisaje sin ella se veía desnudo, huérfano, vacío. Delante de mí la esbozó de nuevo y entendí lo que el pintor quería decirme, que la casa en Ibiza domestica el paisaje, humaniza el paisaje, crea paisaje.

Y finalmente, motivaciones religiosas, no en vano el payés tenía un sentido sagrado de la tierra en la que levantaba su casa como refugio, como espacio interior y separado de un exterior indiferenciado y profano, aspecto que se manifiesta en la salpassa, en los azules protectores de los vanos, en las cruces hechas en los muros exteriores con lechadas de cal y en ese dejar determinadas hierbas benefactoras, caso de la ruda, detrás de las puertas o en los rincones de los dormitorios para proteger la casa de los malos espíritus. Dicho esto, no es extraño que las casas en Ibiza parezcan templos y los templos parezcan casas. El payés, en fin, construye su hogar en la modesta heredad que le da de comer sobre pequeños retales robados al bosque, con algunas terrazas o feixes en las faldas de las colinas que retienen las tierras con muros de piedra. En este limitado paisaje que le pertenece –y al que, a su vez, él pertenece- el payés construye su casa, la habitación que conforma sus hábitos, sus costumbres, un determinado modo de vivir y de ser.

La experiencia, la necesidad, una economía de medios siempre precarios y el sentido común, le permiten descubrir el elemento básico de su arquitectura, su patrón constructivo, el espacio ortogonal más elemental que cabe imaginar, un techo sobre cuatro paredes, un sencillo cubo habitable que se ajusta estrictamente a la medida humana, además de facilitar una construcción modular abierta que permite que la casa crezca según crece la familia. Es un legado que, con absoluto respeto a parámetros tradicionales consolidados, se transmite de padres a hijos y mantiene un aire de familia, precisamente porque frente a los mismos problemas aplica las mismas soluciones avaladas por la experiencia y sin que cada casa pierda por ello su propio carácter. Cada casa es única. En Ibiza no existen dos casas iguales.

Esta convergencia y diversidad son factores que identifican y enriquecen nuestra arquitectura. Y pues relacionamos casa y paisaje, conviene insistir en el hecho determinante de que al payés le identifica la tierra y la casa que habita. Cuando en Ibiza hablamos de can Talaies o can Teixedor no nos referimos sólo a determinada finca, sino que identificamos una casa y a quien habita en ella. Y cuando alguien dice «sòc de can Vildes» nos está dando su procedencia, sus señas de identidad, nos está diciendo que pertenece a determinado lugar que, a su vez, le pertenece.