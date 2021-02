Isidor Marí: un puntal imprescindible

Nascut en 1949 a la ciutat d’Eivissa en el si d’una família de classe mitja, va estar voltat d’un ambient artístic i cultural. El seu pare donava classes particulars de música i Isidor Macabich Llobet va ser el seu padrí, heretant la Biblioteca personal del Canonge Arxiver, a més dels seus papers i els drets sobre els seus llibres. No ha d’estranyar, doncs, que des de ben aviat comencés a escriure poemes i a compondre cançons pròpies o musicant romanços eivissencs. Com a poeta Marià Villangómez el va incloure a la seua antologia ‘Poetes eivissencs’ (1968). En 1970 va participar activament a la represa de l’Institut d’Estudis Eivissencs, al qual ha estat sempre vinculat. Ha col·laborat en multitud de revistes i diaris, com Eivissa, Diario de Ibiza, setmanari UC, Lluc o Serra d’Or... Ha donat conferències sobre llengua i literatura catalanes i sobre els procés d’Autonomia de les illes Balears durant la II República, resultant-ne el llibre ‘El debat autonòmic a les Illes durant la Segona República’ (1991). També és autor d’altres llibres, com: ‘Conocer la lengua y la cultura catalanas’, dirigit als lectors castellans, no debades el llibre va ser presentat a Madrid. Està traduït a la llengua alemanya. Altres títols com: ‘Un horitzó per a la llengua. Aspectes de planificació lingüística’, Plurilingüisme europeu i llengua catalana’, La cultura a Eivissa i Formentera, segles XIX i XX’, ‘Notes sobre la música tradicional eivissenca’...

De duo a UC A més dels discs enregistrats en solitari, hi va haver un moment que Isidor Marí i Joan ‘Murenu’ formaren un duo musical, al qual en 1974 se’ls va unir Victorí Planells, amb una gran formació. Llavors es va constituir el Grup UC que, en 1975 enregistraren un LP, titulat ‘Cançons d’Eivissa’, recuperant romanços tradicionals, musicant poemes propis o de Marià Villangómez, constituint un esdeveniment de gran impacte sobre els habitants de les Pitiüses, contribuint a la seua conscienciació catalana.

Ha publicat els següents reculls de poemes: ‘Illes a trenc d’alba’ i ‘Enjogassats i dispersos’ i figura a l’antologia ‘Poetes d’Eivissa (1978), elaborada per Jean Serra. Per encàrrec de l’Institut d’Estudis Eivissencs, Isidor Marí i Jean Serra col·laboraren en el llibre ‘La nostra pòpia veu. Literatura d’Eivissa i Formentera’. Isidor Marí ha traduït ‘Sonets a Orfeu’, de Rainer M. Rilke i ‘Poemes escollits de Rainer M. Rilke’ a més de ‘Vents’, de Saint Johns Perse. La seua poesia original és caracteritza per la varietat de formes i ritmes, des del sonet als versos lliures. Temàticament, va del lirisme més pur i amorós, passant per la crítica o la ironia. Ara em venen a la memòria aquells versos: «Si la nostra veu no talla / la tornarem a esmolar...».

Plenitud

Recentment ha publicat ‘Poesia, llengua, país. Una mirada des d’Eivissa’, on aplega treballs ja anteriorment publicats per separat, textos que reflecteixen quines han sigut les seues preocupacions principals. En paraules seues diu: «Vull creure que la nostra poesia, la nostra llengua i el nostre país aconseguiran la plenitud que destgen i mereixen».

A la presentació de ‘Un horitzó per a la llengua’, diu, entre altres coses: Són escrits que tracten «d’aspectes o angles diferents de la planificació lingüística, una nova disciplina sociolingüística que tracta de les intervencions conscientament organitzades per influir, en un marc social determinat, sobre la forma i/o les funcions de les varietats lingüístiques».

«La nostra llengua catalana —diu al començament d’aquest tan interessant assaig—, ha estat considerada signe de la nostra identitat col·lectiva almenys des Ramon Muntaner (segle XIII). En un projecte polític nacional, la política de normalització lingüística (és) el dret a comptar amb els mitjans per satisfer les necessitats de realització plena i lliure de les persones i de la col·lectivitat, en tots els aspectes culturals, professionals i cívics, en igualtat de condicions amb la resta de persones i col·lectivitats lliures».

Encara vull transcriure el següent paràgraf: «El nostre objectiu és un país on lingüísticament valgui la pena viure, perquè s’hi pot viure en català, evidentment, però també perquè s’hi respecten els drets personals a les altres llengües i el plurilingüisme facilita les relacions amb els externs».