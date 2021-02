Els corsaris eivissencs no eren pirates

Des de petit em va intrigar el monòlit ubicat al Moll de Vila dedicat als corsaris eivissencs. No sabia quina cosa eren els corsaris. Influenciat per certes pel·lícules ho relacionava amb la pirateria... Les illes Pitiusas, des de la seua Conquista catalana de 1235, sofriren durant segles atacs de la pirateria berberesca i turca, i per millor defensar-se’n construïren les 7 torres que envolten la seua costa, des de les quals podien divisar naus enemigues i avisar, amb foc encès dalt del terrat a les immediates torres i als habitants de la rodalia que acudien a refugiar-se a la torre més pròxima. Per mor d’aquests atacs, les primeres esglésies que es construïren tenen fesomia de fortalesa, com es pot constatar a esglésies com la de Sant Jordi de ses Salines, que exhibeix els merlets al cap damunt dels seus murs. També les esglésies de Sant Antoni de Portmany, la de Sant Miquel de Balansat i la de Santa Eulària des Riu presenten detalls de fortificació, on els vesins, en cas de perill podien refugiar-se.

Per causa dels atacs pirates, l’illa de Formentera va restar deshabitada durant dos segles. Als Llibres d’Entreveniments i a alguna cançó popular es donen notícies d’atacs amb resultat de combats, robatoris o segrest d’homes i dones, com registra el romanç titulat ‘Les germanes captives’. Vaig assabentar-me de què havien sigut els corsaris eivissencs en un llibre d’Isidor Macabich, adquirit d’adolescent. En els darrers anys, però, me n’he pogut informar millor gràcies a dos llibres de Pere Vilàs Gil: ‘Jaume Planells Ferrer Sit. Història d’un corsari’, però sobretot pel llibre, objecte del meu comentari: ‘Corsaris eivissencs. L’ofici de corsari a l’Ibiza dels segles XVIII i XIX’.

Pere Vilàs té una gran vocació per la mar i els temes marítims relacionats amb les Pitiusas. Nascut a Ibiza en 1944, després d’estudiar el Batxillerat va ingressar a la carrera militar. En tornar a la vida civil va entrar a treballar a l’empresa d’electricitat Gesa fins a la seua jubilació en 2004. Vinculat a l’Institut d’Estudis Eivissencs i al Club Nàutic d’Ibiza, ha col·laborat amb nombrosos articles sobre temes marítims i personatges històrics locals a multitud de revistes i periòdics, en especial a la revista Ibiza i al Diario de Ibiza. Fruit de les seues recerques són els llibres: ‘Notes per a la història marítima d’Ibiza i Formentera’, ‘Senyals lluminosos de les Pitiusas. Història i evolució’, Amb ‘Joaquim Gadea Fernández. La vida d’un mestre’ va obtenir el Premi Baladre 1993. I ha escrit la novel·la: ‘El cercle de la vida’.

Mariners coratjosos

‘Corsaris eivissencs. L’ofici de corsari a l’Ibiza dels segles XVIII i XIX’, basant-se en la consulta de documentació diversa, aborda en profunditat la temàtica del cors eivissenc, amb un estil àgil, clar i instructiu. Aquest llibre, dividit en dues parts, un epíleg i un annex sobre la legislació del cors, és el resultat d’una exhaustiva investigació als següents arxius: Arxiu General de Simancas, Arxiu General de la Marina Álvaro de Bazán i Arxiu de la Base Naval de Cartagena.

Pere Vilàs desgrana la història del cors eivissenc durant el període senyalat dels segles XVIII i XIX. Contra qualsevol aparença el cors era tot el contrari de la pirateria. Era exercit per mariners experimentats i coratjosos, però amb patent legal per defensar el mar de les Pitiusas d’aquelles naus que practicaven la pirateria, ja fossin d’origen algerià, turc o d’altres nacions. L’autodefensa era necessària pels illencs. «L’illenc —diu Vilàs—, té històricament la idea de la insularitat que el fa diferent d’altres pobles continentals (...) Els nostres avantpassats consideraren la mar com un espai vital, cultural —continua—, com a recurs econòmics, com a principi de vida i també de mort». Però la mar també constituïa un límit i una via per on arribaven a la costa els perills.

De la documentació consultada per Vilàs es desprèn que durant el període estudiat els corsaris eivissencs no cometeren cap acció pirates. A continuació passa a definir les característiques del Cors. «El corsari ha de navegar proveït de l’autorització expressa del govern. Entre altres coses, el corsari obté la legítima propietat de les seues preses després de ser declarades bona presa per les autoritats oficials...». Però si no existien preses, tampoc s’obtenien beneficis. «Els motius purament econòmics eren —explica Vilàs—, les úniques raons dels armadors per posar els vaixells al servei del cors». «No estranya veure al cors un aire clarament capitalista...», i des del punt de vista ètic, «considerar el cors com una professió o ofici honrós». «Per tal de fomentar el cors oficial, el sistema va haver d’assegurar una paga fixa als oficials i mariners, fos quin fos el resultat de la seua navegació». L’existència del cors es justifica per aconseguir tres objectius: «Defensar les costes espanyoles», «l’atac al comerç enemic» i «la col·laboració amb l’Armada Reial».

Petits i ràpids

És ben interessant el capítol que descriu els tipus de vaixells emprats i l’armament que utilitzaven. Per les característiques especials de la mar Mediterrània, els vaixells que emprava el cors eivissenc «eren relativament petits, ràpids i ben armats». Segons Vilàs, «el rei dels vaixells era el xabec, un vaixell de línies fines, amb un buc dissenya»t per ser veloç, «i molt carregat de vela...». Però s’empraren altres tipus d’embarcacions, igualment aptes pel Cors. Pel que fa a l’armament, existien dos tipus d’armes, «les personals de cada tripulant i les generals del vaixell». Entre les personals, Vilàs menciona el fusell i les pistoles. I entre les del vaixell, els canons de diversos tipus, i les ampolles de foc, que els eivissencs llençaven a bord de la nau atacada per tal de provocar incendis.

A la segona part del llibre repassa les notícies documentals sobre vaixells, tripulació i activitats. A bord dels vaixells de cors existia la típica jerarquització així com les lleis marítimes per les quals es regien. Dóna a conèixer els noms dels diferents vaixells que actuaren durant el període estudiat, així com el nom de patrons o capitans que actuaven com a comandants de les naus.

El final és un ‘Epíleg a la memòria d’Antoni Riquer Arabí’ i ‘L’apressament del Felicity’, nau de bandera anglesa. Sobre Riquer diu que va tenir una vida difícil. Que no era «un home d’especials facultats, tret del seu ofici de manar vaixells de guerra». L’època en què va viure va ser prou difícil «per un home com ell. Li suposam —explica Vilàs— la noblesa sense reserves d’aquells homes de la mar, que posaven davant de qualsevol altra cosa el respecte als valors humans i la franquesa d’un esperit obert, amb una escala de valors ben definits. Poques situacions es poden donar en la vida que reforcin més els lligams d’amistat i confiança mútua que compartir les penes i glòries de la navegació així com es feia al XVIII i principis del XIX. Finalment va morir tranquil·lament a Ibiza el 1846, als 73 anys, havent-se guanyat el respecte de tothom amb l’agitada vida que va dur».