Sabañones y braseros

En mi memoria del frío son inseparables los braseros y los sabañones. Los sabañones eran una tumefacción que enrojecía la piel con vesículas o ampollas que provocaban un ardor y picor insoportables, que dolían terriblemente en los roces y que aparecían en los dedos de las manos y los pies, en las aletas de la nariz y en las orejas. Y podían ulcerarse. Santiago Miró, un amigo que vivía como yo en el Cuartel que la Benemérita tenía en Azara, me convenció de que el mejor remedio para combatirlos era una buena meada. Sobre las manos, claro, porque no nos podíamos orinar en las orejas. En una visita a nuestro médico de familia, don Pep, que vivía en el edificio almagre de Campos, en cas Saboner, en la antigua calle de José Antonio que hoy es Bisbe Cardona, me atreví a preguntarle a nuestro amable galeno por los beneficios del asilvestrado remedio, pero no pude acabar la frase por el pescozón que me soltó mi padre mientras don Pep se reía y decía «això, bon al·lot, és una bona marranada!». Y lo era, claro que sí, pero tal vez no andábamos del todo equivocados cuando hoy sabemos que la urea activa el sistema inmune de la piel, estimulando la producción de péptidos antimicrobianos. Fuera por lo que fuese, puedo asegurar que con tan expeditivo procedimiento los sabañones se secaban y desaparecían. Y si al hablar de los sabañones traigo a colación los braseros, es porque su relación es causal, al menos en parte. Y es que aunque los sabañones aparecían por mor del frío, paradójicamente, también coadyuvaba el inmediato calor, porque al calentarse la piel fría, los pequeños vasos sanguíneos epiteliales se expandían y provocaban un trasvase de sangre hacia los tejidos cercanos, razón del enrojecimiento y las ampollas.

En todas las casas había un encargado del brasero porque encenderlo era un arte

En cuanto a los braseros que aliviaron los fríos de nuestra niñez, algo habrá que decir. Eran una institución familiar y tenían su qué. En todas las casas había un encargado del brasero porque encenderlo era un arte. En los pisos urbanos de la Marina se hacía en las terrazas, balcones o portales. Más o menos a la misma hora, como si alguien tocara una trompeta, los vecinos se afanaban, cada quien con su brasero. La operación consistía en crear unas brasas con ramitas pequeñas y papel de periódico, sobre las que se echaba cisco, picón o carbonilla. Con tiento. Porque si la brasa no bastaba el cisco ahogaba la combustión y si se echaba tarde el carbón no prendía.

En los febreros, cuando el frío apretaba, el encendido del brasero se hacía antes de comer para entrarlo en la sobremesa, tiempo de natural amodorramiento por aquello de la siesta que nos dejaba fritos sobre la mesa camilla que entonces era el ombligo de la casa. Colocado en un agujero circular entre las patas de la mesa que siempre era redonda, colocábamos las faldillas sobre las rodillas y metíamos los pies debajo de la mesa, cuidando de no hacerlo en el brasero.

La mesa camilla lo era todo, lugar de trabajo, de estudio, de conversación y, ya digo, el lugar ideal para echar una cabezada sobre los brazos cruzados. El problema de estas siestas y del calorcito que nos entonaba era el anhídrido carbónico que generaba el invento si la combustión era mala. Un peligro que no era menor porque se consumía el oxígeno de la habitación que, por el frío, solíamos tener cerrada. Se abría una puerta o ventana y no tardábamos en oír aquello de tanqueu, que fuig el gat!. No era raro que por el brasero y el cerramiento que digo acabáramos a veces con dolor de cabeza, como si hubiéramos empinado el codo. Aquellas intoxicaciones no eran raras y recuerdo incluso un pequeño incendio que se produjo en casa cuando un chisporroteo del dichoso brasero prendió los faldones de la mesa y que con un sifón sofocamos.

El brasero exigía prudencia y mantenimiento. Con el badil, de vez en cuando, se avivaban las brasas sobre las cenizas y el calor se recuperaba. Quien suscribe tiene un buen recuerdo del brasero. Andaría por los 3 años, cuando, sin saber de qué iba la cosa, metió una mano donde no debía y se ganó la huella de una quemadura que todavía conserva. Recuerdos de infancia.