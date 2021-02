Guiomar, la musa d'Antonio Machado

Antonio Machado ja era un poeta conegut i admirat. Per superar el dolor per la mort de Leonor Izquierdo, la seua primera i única esposa, filla dels propietaris de la pensió on s’hostatjava quan exercia de professor a Sòria, Machado va demanar un trasllat. En 1919 se li va concedir la plaça de catedràtic de francès a l’institut de Segòvia, «resum simbòlic i real» de la seua idealització lírica de les terres castellanes. Es va hostejar en una habitació modesta d’una pensió.

Pilar de Valderrama (1892-1979) era casada i tenia tres fills. Per mor d’un greu disgust matrimonial, profundament dolguda, Pilar va marxar a Segòvia cercant assossec... Hi farà dues estades per raons de salut. Sabent que el poeta Antonio Machado viu a Segòvia, Pilar li fa arribar una invitació per sopar a l’hotel on ella s’hostatjava. Era el mes de juny de 1928. Antonio Machado s’hi enamora de seguida i ella, necessitada de consol i d’amistat vertadera, també acaba seduïda. Però ha de tornar a Madrid, on continuaran veient-se. Els primers poemes que Machado li dedica, anomenant-la Guiomar, apareixen en 1929, davall del títol de ‘Canciones a Guiomar’: «En un jardín te he soñado, / alto, Guiomar, sobre el río». (...) «En ese jardín, Guiomar, / el mutuo jardín que inventan / dos corazones al par /se funden y complementan». Ella li confessa que se sent molt desgraciada, que el seu matrimoni mai no l’ha feta feliç: «Por fidelidad a mis creencias, a mis hijos y a mí misma, no podía ofrecerle más que una amistad sincera, un afecto limpio y espiriual»... Això no impedirà que se sentin dues ànimes bessones, unides per un amor vertader, intens i apassionat, encara que platònic.

Són temps de revoltes, i Antonio Machado, com altres intel·lectuals, es manifestarà contrari a la dictadura de Primo de Rivera. Des de 1932 i fins novembre de 1936 s’establirà a casa del seu germà Manuel, a Madrid. Entre 1935 i 1936 es compromet en la defensa de la Cultura i contra al feixisme. Ell i Guiomar continuaren trobant-se vora una font dels jardins de la Moncloa mentre el bon temps els ho permetia. A l’hivern es citaran en un cafè de Cuatro Caminos, fins a les darreries de 1935, quan Pilar de Valderrama amb la seua família per temor a la guerra cerca refugi a Estoril. Tornarà a Madrid en 1937, però llavors Antonio Machado ja no hi era. Pilar de Valderrama, poetessa lírica i espiritual, dedicarà molts versos al seu amor per Antonio Machado: «¡No está su mano en la mía! /Dime, Fuente del Amor, / ¿dónde el que mi pecho añora / se oculta?»

En proclamar-se la Segona República, Antonio Machado s’hi va implicar, sense reserves. I en esclatar la guerra per causa del Cop d’Estat del 18 de juliol de 1936, va restar a Madrid, fidel al Govern legítim republicà fins el 1937, quan es desplaça a València. A ell i a la seua mare, el Govern els cedeix una casa, des de la qual reprèn la seua activitat a favor de la Cultura i els ideals republicans: mítings, intervius, elocucions radiofòniques, notes d’actualitat, opuscles, declaracions... La seua gran i múltiple activitat comencen a afectar la seua salut. Emmalalteix d’úlcera gàstrica i d’arteriosclerosi.

L’ultim viatge

En 1938, amb la seua mare es traslladarà a Barcelona, on a l’hivern les condicions de vida es compliquen i comença a patir del cor i d’asma. La seua mare és velleta i està també malalta. Tot i això, treballarà per al servei de Propaganda, agreujant-se la seua ja malmesa salut. Per no torbar-lo, se li oculta la realitat de la desfeta de l’exèrcit republicà fins al darrer moment. El 22 de gener de 1939, en un automòbil de Sanitat sortiran de Barcelona, trobant-se al darrere d’una massa de gent fugitiva que marxen cap a la frontera francesa. Segons Joaquim Xirau, rector de la Universitat de Barcelona, que els acompanya, avancen lentament en unes condicions meteorològiques adverses. Plou i fa fred i són sovint bombardejats pels avions feixistes.

El dia 26 de gener de 1939, Barcelona és ocupada per les tropes franquistes. Joaquim Xirau dirà que els últims siscents metres fins a la frontera es convertiren en un infern. Amb les presses deixen l’equipatge i el maletí del poeta amb els seus escrits, complint-se aquells premonitoris versos: «Y cuando llegue el día del último viaje / me encontraréis a bordo ligero de equipaje, / casi desnudo...»

Amb Antonio Machado i la seua mare marxen intel·lectuals espanyols com León Felipe o Corpus Barga i intel·lectuals catalans com el ja mencionat Joaquim Xirau i el poeta Carles Riba... Era la nit del dia 27 de gener de 1939. Seguia plovent i feia molt fred. A poca distància de la frontera, Antonio Machado perd el coneixement i és transportat en braços a la banda francesa. La mare té 84 anys i agonitza.

Els condueixen a la caseta del comissari. Aquella mateixa nit, en el cotxe del comissari, Antonio amb la seua mare sobre els genolls són traslladats a Cerbère. Es refugien del temporal en un cafè. El poeta Carles Riba pagarà les seues consumicions i li entregarà certa quantitat de diners que aconsegueix reunir. L’endemà, Corpus Barga en un taxi els acompanya a l’Hotel Bougnol de Cotlliure. Però el 15 de febrer Antonio Machado empitjora i entra en agonia i mor el 22 del mateix mes. La seua mare morirà tres dies després.

Són enterrats per separat. Ell en un nínxol particular i ella en terra davall una làpida. L’any 1953 es farà un nou sepulcre. A la làpida s’hi pot llegir: Antonio Machado / Sevilla 26-VII-1875 / Colliure 22-II-1939. Ana Ruiz / Madre del poeta/ Sevilla 4-II-1854 / Colliure 25-II-1939.

A Ebusus

Dionisio Ridruejo (1912-1975) era amic de José Antonio Primo de Rivera i membre destacat de Falange. Formarà part del Govern de Franco. En 1941 publicarà les ‘Poesías Completas’ d’Antonio Machado (sense les poesies de la guerra), edició promoguda per «un escritor falangista con jerarquía de Gobierno». Amb aquest gest no sols retia justícia a qui creu «el poeta más grande de España», sinó que es comença a perfilar el seu caràcter rebel i dissident. Poc després va rompre amb el règim franquista. Per la seua decidida oposició va ser perseguit, desterrat, empresonat i finalment menat a l’exili (França, 1964). Posteriorment pogué viure a Catalunya, on va ser molt ben acollit per la intel·lectualitat catalana.

El 22 de març de 1948 als salons de la Sociedad Cultural y Artística Ebusus, Marià Villangómez va donar una conferència titulada ‘Un poeta en el modernismo: Antonio Machado’, en presència de Josep Pla que havia vingut a Eivissa per recollir informacions per la seua magna ‘Guía de las baleares: Mallorca. Menorca e Ibiza’. A la revista Destino de l’11 de setembre de 1948, apareix un artcle de Josep Pla, en el qual, entre altres coses, diu: «Al poeta M. Villangómez li vaig escoltar, a la Sociedad Ebusus, una conferència sobre Antonio Machado, que jo sospito que va ser la millor conferència que es pronuncià aquell dia a la Península i illes adjacents».

Al Diario de Ibiza del 26 de març de 1948 es reprodueix «un interesante artículo sobre Ibiza del prestigioso periodista D. José Pla, publicado en el Diario de Barcelona del dia 24 de marzo, después de su reciente visita a nuestra isla». Es tracta d’un article amarat d’ironia de principi a fi. Per començar, la conquista de les Illes Pitiüses poc més poc menys va ser una pensada d’amics de etrtúlia. Guillem de Montgrí —diu Pla—, «fue uno de los componentes de la tertulia de Don Jaime el Conquistador». «Don Guillermo de Montgrí mató los menos posibles (musulmanes) en Ibiza; los que no mató los estableció en el país».

Els moros eren més útils vius «treballant i penant sobre la terra». Vuit segles després, Josep Pla es troba a Eivissa com a casa seua. Els eivissencs parlen com ell i ell parla eivissenc. De fet, considera que l’eivissenc és l’empordanès arcai i l’empordanès és l’eivissenc corromput.

L’admiració de Marià Villangómez per la poesia d’Antonio Machado es pot resseguir al llarg de tots els sues llibres de poemes. A ‘Elegies i paisatges’ figura el sonet ‘A un poeta’, pensant en Antonio Machado, però sense especificar-ho. Més endavant, al llibre ‘Declarat amb el vent’ Villangómez ratifica la seua admiració amb el poema titulat ‘Amb Antonio Machado’.