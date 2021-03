Aunque vivir en una isla es vivir en el mar, el mar es un mundo que no conocemos. Nos quedamos en la piel del mar, en el mar que vemos que es muy poco mar. Atesoramos, eso sí, el mar de nuestra niñez, un mar interior que siempre llevamos dentro los habitantes de las islas.

«Nosotros, niños, somos animales terrestres. Por eso tenemos pies para caminar, no alas para volar, ni agallas y aletas para nadar. El aire es de las aves y el mar de los peces». Es lo que nos repetía don Ernesto, que no nos fiáramos del mar, que el mundo del mar no era el nuestro. La 'Enciclopedia Álvarez', gordísimo manual todoterreno y único libro que utilizábamos en la Escuela Nacional, un totum revolutum que nos llevaba de las Matemáticas a la Historia Sagrada, tenía tres o cuatro lecciones dedicadas a los mares -Adriático, Egeo, Balear, Tirreno, Jónico, de Alborán, de Liguria y algunos otros que no recuerdo-, además de tratar asuntos marinos como la conquista del Nuevo Mundo y la vuelta al mundo de Elcano y Magallanes.

Pero don Ernesto entraba también en curiosas abstracciones, como cuando nos habló del horizonte. Nos decía que en el mar era donde mejor se veía el horizonte, pero que el horizonte no existía. La 'Enciclopedia Álvarez' decía que «era la raya que en el paisaje separa el cielo del mar y la tierra», pero aquella definición cabreaba sobremanera a don Ernesto que nos daba una explicación desconcertante. Según él, el horizonte sólo era una raya ilusoria, una línea que creaba la mirada. Nos decía que en la Antigüedad se creía que el mundo acababa en el horizonte y que quien llegaba a él se precipitaba en un abismo. Pero sonreía al decirlo y nos aclaraba el misterio: «Aquella antigua creencia no iba del todo desencaminada porque el mar, según lo vemos, realmente hace bajada a partir del horizonte, límite que alcanza la vista por la redondez de la tierra. Y es que el horizonte, niños, prueba precisamente que la Tierra es redonda».

La mitad de la Tierra

Y nosotros pensábamos ¡qué cosas! Todo aquello nos dejaba pasmados, boquiabiertos. Y nos lo demostraba. Hacia que uno de nosotros se colocara a un metro de la enorme bola del globo terráqueo entronizado en su mesa y nos pedía que le dijéramos, mirándola fijamente, si veíamos la esfera entera. Está claro que sólo veíamos la mitad, media cara. Su redondez nos ocultaba la otra mitad y el límite de lo que veíamos era precisamente el horizonte.

Don Ernesto le daba mucha importancia al mar. Y no sólo porque vivir en Ibiza era vivir en el mar, sino por algo mucho más importante que nos explicaba vehemente: «La Enciclopedia, niños, sólo nos da verdades a medias. Dice, por ejemplo, que nuestro planeta tiene tres cuartas partes de agua y sólo una de tierra, pero no saca conclusiones. Porque si vivimos en un planeta que tiene más mar que tierra, en vez de hablar del 'globo terráqueo' tendríamos que hablar del globo marino. Y en vez de llamar Tierra a nuestro planeta, lo propio sería llamarle planeta Mar, planeta Marea o incluso Marte, en cuyo caso, seríamos marcianos de todo derecho». Cuando dije en casa lo que nos enseñaba don Ernesto, padre dijo que tenía que hablar con él. Me temí lo peor, pero luego no fue. Y en casa no expliqué nada más.

Otra particularidad del mar que don Ernesto nos hacía notar era su absoluta horizontalidad, algo que nada tenía que ver con la visión limitada y accidentada del interior de la isla, un continuo carrusel de colinas y valles. El mar, contrariamente, era en su inmensidad de una horizontalidad sorprendente y definitiva. Y otra cosa curiosa es que si los campos tenían colores propios y distintos en cada estación, los colores del mar, como su horizonte, eran también un engaño, eran colores prestados. Nos lo explicaba así: «En el mar no existen colores. Son sólo un reflejo del cielo. Si cogéis agua de mar con un cubo o con el hueco de la mano, veréis que es incolora, comprobaréis que es transparente. El mar reproduce los colores del cielo, es azul si el cielo es azul, es gris cuando el cielo es gris, es blanco si el cielo se llena de esas nubes que parecen de algodón. Y si los nubarrones son oscuros y amenazan tormenta, el mar se oscurece y también resulta amenazador».

Así fue como nos fuimos convenciendo de que don Ernesto tenía razón, que el mar es otro mundo que en nada se parece al nuestro. A la solidez, gravedad e inmovilidad de los campos, el mar opone la liquidez, la fluidez y penetrabilidad de sus aguas. Y una permanente movilidad que tampoco es cosa suya, porque es el viento el que provoca sus olas. Y es la Luna la que crea sus mareas y la extasiada inmovilidad que llamamos minves. Si no fuera porque estamos acostumbrados a ver a los camaleónicos pulpos -todo cabeza con ocho patas-, cangrejos que andan hacia atrás y la espasmódica transparencia de las medusas, podríamos pensar que los seres del mar son alienígenas. Lo cierto es que los seres marinos son de verdad extraterrestres, de otro mundo. Soportan presiones que a nosotros nos aplastarían, tienen otras leyes y una sorprendente ingravidez.

De Salgari a Conrad

Todo lo que don Ernesto nos enseñaba del mar nos causaba sorpresa y asombro. En cualquier caso, lo que más nos inquietaba del mar estaba en sus adentros, en sus fondos, en lo que nos ocultaba su superficie que don Ernesto llamaba la piel del mar. Y como nosotros devorábamos entonces 'La isla del tesoro', 'Moby Dick', 'El lobo de mar', 'Robinson Crusoe', 'Simbad el marino', 'La isla misteriosa' y '20.000 leguas de viaje submarino', es decir, las fantásticas historias de Verne, Conrad, Melville, Defoe, Stevenson, London y Salgari, aprendimos a ver el mar de otra manera, con fascinación y respeto, algo que, viviendo en una isla, con tanto mar y tan poca tierra, fue de una gran ayuda para saber en dónde estábamos y quienes éramos.