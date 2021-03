Del mundo que conocimos en nuestra infancia quienes peinamos canas o no tenemos ya nada que peinar sólo quedan vestigios. Callejear hoy en Ibiza sus viejos barrios es recorrer un escenario vacío y una experiencia desoladora que aún nos desconcierta. Explicamos de muchas maneras lo que sucedió, pero nos cuesta aceptarlo. En primer lugar, porque fue un hecho que ha condicionado para mal la ciudad que tenemos; en segundo lugar, porque, siendo sus protagonistas, no supimos ver sus consecuencias; y también, finalmente, porque todo sucedió demasiado deprisa, cosa insólita porque, sin que lo motivara catástrofe alguna, pocas veces ha ocurrido que toda una ciudad se haya deshabitado en menos de lo que dura la vida de un hombre. Pero por raro que fuera, aquí sucedió. Aquella Ibiza no existe, sólo está en nuestra memoria y el riesgo que corremos ahora al hablar de ella es que tal vez la describimos como queremos recordarla.

Regreso una vez más al barrio que en tiempos fue el corazón de la ciudad, al Mercado y la Pescadería, al pie del Rastrillo, a la Plaza en la que se encuentran Dalt Vila, la Penya y la Marina. Estoy sentado en el bar La Maravilla y me pregunto qué pensaría hoy don Enrique, -don Enrique Fajarnés Cardona, por supuesto- si, como recoge en sus papeles, estuviera aquí como solía y viera que aquel bullicio y trajín que describía hoy sólo es ausencia, silencio y abandono. ¿Nos hablaría de un naufragio? ¿O vería lo que vemos y no diría nada?

No podemos saberlo. Lo que algunos venimos haciendo es utilizar el más pequeño vestigio que todavía preserva la ciudad antigua como la pieza de un puzzle que intentamos recomponer con la peregrina idea de conseguir imágenes que tenemos ya desdibujadas. Es lo que aquí y ahora me sucede en este entrañable local sobreviviente. La Maravilla me hace pensar en los otros bares y cafés de la Marina, casi todos desaparecidos, que ahora recuerdo emparentados pero distintos, con vida propia. Por un lado, había pequeños bares como el Metropol, La Estrella, can Garroves, el Pou, el Ribereño, el Pitiuso, el Noguera, el Rubió, el Español y el Añón- y, por otro, establecimientos más espaciosos, caso de las cafeterías del Hotel Montesol, del Teatro Pereira, del Marisol, del Alhambra que los intermedios, cuando la sesión era doble, daba juego al cine Serra. Y recuerdo también, muy cerca de donde yo vivía, El Dorado.

Los bares servían café y los cafés servían bebidas, pero si en el bar el protagonismo lo tenía la bebida, en el café primaba el café. Quien era amigo de empinar el codo prefería el bar y no tenía especial necesidad de compañía -la que se encontraba en el café- porque se montaba solo la cogorza. Al café, en cambio, se iba sobre todo a tomar café. Y a fumar parsimoniosamente, porque, eso sí, en el café todo el mundo fumaba. El aura del café estaba precisamente en el olor inconfundible del tabaco, en los humos que bailoteaban en el aire y quedaban como suspendidos en una calígine cálida y peculiar.

Charlar y meter bazaAl café se iba a charlar con éste y con aquél, a meter baza en tertulias y corrillos, a intercambiar chascarrillos y rumores, a jugar una partida a la brisca, manilla o dominó, y si se terciaba, a echar una cabezada a la paz de Dios. El café era refugio y aliviadero de la vida, un espacio democrático y neutro que acogía a todo hijo de vecino, payés, hojalatero, chupatintas, carabinero, maestro, canónigo o afilador. Y era también distinta la decoración de los bares y los cafés. Detrás de la barra del bar no faltaba un bien surtido aparador de botellas espiritosas, ginebra, ron, brandy, vermut, licores, absenta, vinos y un larguísimo etcétera.

Y aquellos infames taburetes a los que era preciso encaramarse. Intencionadamente incómodos, para que el cliente no se apoltronara y hecha la consumición ahuecara el ala. La atmósfera del café era otra cosa. El protagonismo lo tenía la ronca y sibilante cafetera, las pequeñas mesas de marmolina con pies de hierro colado, las sillas tonet y algunos sillones de caña o mimbre. El aire del bar era transeúnte, deambulante, un lugar sólo de tránsito y de marcada provisionalidad. 'Tomar unos vinos' significaba peregrinar de un bar a otro. El café, muy al contrario, ofrecía un familiar estacionamiento, una estancia acogedora y amable. Si en el bar era un continuo entrar y salir, al café uno iba para quedarse. Al cliente del café le gustaba sentarse en la misma mesa y en la misma silla. Y la asiduidad de la concurrencia explica que el café tuviera parroquia, parroquianos.

En el DoradoMi padre iba mucho al Dorado y me contó que, más de una vez, cuando a determinada hora faltaba fulanito o menganito, se hacían enseguida las pesquisas necesarias para saber el por qué de su ausencia. Y otro detalle significativo del café era la complicidad de camareros y clientes. Las más de las veces, no hacía falta que el recién llegado pidiera su consumición, el camarero se la servía sin más porque conocía sobradamente su querencia. Y el café también se ha diferenciado del bar en que ha sido siempre más literario. Cela nos dejó La Colmena y Café de artistas, Larra escribió El Café, Mario Benedetti, La borra del café, Manuel Vicent Del café Gijón a Itaca. Y así podríamos seguir. Pla, Borges, González Ruano, Chirbes, Umbral, Delibes, Bolaño y tantos otros, tienen historias que nacieron en un café o que en el café encontraron cumplido argumento.