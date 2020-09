'Boke': «Pinto muy rápido y la gente flipa»

Cuando los niños de su clase jugaban con la playstation, Víctor Barrena o mejor dicho Boke, lo hacía con radiales, y tijeras para cortar metal. Su padre, Toribio, era marmolista, además de cantante de flamenco en sus ratos libres, así que le acompañaba algunos fines de semana a colocar los nombres a una lápida o reparar una encimera en una cocina. Con trazas de artista, estudió artes aplicadas en escultura en mármol en Mérida, su ciudad, y fotografía en Granada. Recién terminados los estudios se plantó un domingo de 2003 en Eivissa y el lunes comenzó a trabajar colocando placas de yeso. En aquella obra, surgió la oportunidad para hacer su primera exposición que, por aquel entonces, sin mucho dinero para materiales, eran sobre todo collages hechos con objetos que encontraba en la calle.

Tras un par de años de idas y venidas, Boke hincó los codos y aprobó las oposiciones a Correos, un trabajo que, como dice, le da tranquilidad para pagar sus facturas. Y justo, este trabajo que ha estado desarrollando hasta hace unas semanas en la zona de Talamanca y Marina Botafoc le ha proporcionado una buena agenda de contactos y numerosas oportunidades. «Iba a entregar un paquete y a lo mejor veía un Kandinsky colgado en la pared. Asombrado preguntaba si era auténtico, y por su puesto lo era», cuenta. Con la conversación iniciada en torno al arte, surgieron muchas exposiciones y trabajos.

Difícil de calificar, sus obras son laberínticas, urbanas, sociales, street art, un poco de todo. Lo que sí tiene claro es que no es grafitero a pesar de utilizar pintura en espray, y sí es muy rápido. «Un día me encargaron un cuadro en directo, lo pinté en 15 minutos. El cliente, asombrado, me dijo que todavía no había llegado la gente para ver cómo lo hacía, así que cogí el lienzo, le di una capa de blanco y pinté otra obra», recuerda. Es lo que más le gusta, pintar grandes superficies en directo. «La gente lo flipa», asegura. Tanto que un día, estaba pintando un cuadro de tres metros en Benirràs y lo terminó en 20 minutos. Al momento, llegaron unos turistas que habían visto desde su barco como lo hacía y no dudaron en comprar la obra.

En una ocasión tenía que exponer en Dublín y para no llevar todos los cuadros desde Ibiza, llegó dos días antes y allí mismo pintó todas las obras de la muestra.

A Boke no hay material ni formato que se le resista. Hubo una época en la que una discoteca le contrató para pintar abanicos con su logo y en unas horas decoraba más de 500. El éxito fue tan grande que un amigo suyo encontró en Nueva York a un conocido americano con uno de estos ejemplares.

Hasta un traje de novia es un buen lienzo. «Se los ponía Luchy, la madre de mi hija, y los pintaba encima. Era todo un show, sobre todo cuando se los quitaba. Los compraba de segunda mano. Me gustaban los que tenían cola.Algunas amigas que se han divorciado nos han regalado sus vestidos», dice.

Sus clientes, salvo dos, son extranjeros. Y no le faltan. Durante el confinamiento pintó ocho obras para una exposición y antes de colgarlas ya estaban vendidas.