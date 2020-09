Arcadias en la mirada

Imágenes. «Los viajeros románticos y de la contracultura que eligieron en los años 60 y 70 esta isla paradisíaca como refugio quedaron colgados de sus paisajes y de un mundo arcádico donde el tiempo parecía detenido. Era el lugar ideal donde encarnar su fantasía de otra vida, su particular Utopía». Danielle Rozenberg en 'Fugitivos de la modernidad'.

Me pregunto qué piensa o siente el lector al ver la fotografía que acompaña estas notas. La imagen resulta tan exageradamente bucólica que quienes no han conocido su virgiliano universo tal vez sospechen que está manipulada. Pero no lo está. El lugar era como la imagen nos ofrece. Hoy se lo ha tragado la ciudad y donde vemos la casa y las palmeras tenemos un bloque de pisos. El carrer des Jondal, sa Venda des Coloms i Albarca, no quedan lejos del huerto de la fotografía en el que entonces se cultivaban lechugas y patatas. La anciana, apoyada en su bastón, encorvada porque le llama la tierra, encara la cámara y resiste, mientras el misterioso personaje que queda a su espalda, más atrás, la mira desde otro tiempo. Viste endomingado, no de faena como ella, y parece decirnos que el Viejo Mundo que representa la mujer tiene su muerte anunciada.

Es muy posible que el fotógrafo con su mirada buscara Ítacas, Arcadias, mitografías, pero el lugar existió. Ibiza era así y muchas otras imágenes lo confirman. Quien acuda al'Arxiu d'Imatge i So del Consell d'Eivissa i del Consistori de Vila descubrirá innumerables rincones que hace sólo cien años tenían la misma atmósfera encalmada, primigenia y paradisíaca. Es un pobre consuelo, lo sé, pero me complace pensar que en estas viejas imágenes, en papel o digitalizadas, Ibiza seguirá siendo como era. Y ya nadie podrá cambiarlas.

Aunque quienes tenemos más años cumplidos que por cumplir no necesitamos estas pruebas documentales. La memoria nos permite revisitar los lugares en los que crecimos, la ciudad, los pueblos, los campos, las playas, los caminos. En la bahía de Vila seguimos viendo el Astillero, el Matadero, el cementerio de barcos en el codo del puerto donde las barcas desahuciadas, comidas por el salobre y la solana, van hundiéndose en el fango.

Cerramos los ojos y, pasado el Club Náutico, vemos el extasiado espejo de la Barra, las aguas someras y muertas por las que, en milagrosa y evangélica estampa, remangados hasta la corva los calzones y arrastrando sus rastrillos, caminan els gambaners. Y vemos también la Casa Colorada, las acequias entonces vivas de ses Feixes, los motoveleros en los muelles, las mejilloneras en el centro de la bahía, las Barracas junto a la atarazana de sa Riba y, por supuesto, también los cafetines de los Andenes, algunos ya desaparecidos, -el Garroves, el Ribereño, el Pitiuso, Los Caracoles, etc-, y otros que numantinamente resisten, La Estrella, el Pou, el Marisol... Esta Ibiza crepuscular se irá con nosotros, pero no es poca cosa que, quienes la conocimos, podamos recordarla y revisitarla mientras sigamos aquí.

Y que quienes han venido después puedan descubrirla en estas viejas fotografías que, paradójicamente, a muchos de nosotros, ya mayores, nos provocan un contenido cabreo. Y no por nostalgia o añoranza de aquel mundo. No es eso. Sabemos por experiencia que la vida de aquel entonces tenía carencias y es evidente que pasar página nos vino bien. Pero cambiar nuestra manera de vivir no nos exigía poner la isla del revés, la casa patas arriba.

En cualquier caso, nos quedan estas impagables fotografías, un pequeño tesoro patrimonial que, sin embargo, no deberíamos magnificar en una lectura literal. Conviene ir más allá de lo que en ellas vemos. Y es que, las más de las veces, de la realidad nos muestran sólo la cara, pero no su envés. Son imágenes que conviene contextualizar y desmitificar. La mayoría de ellas las hicieron, entre 1850 y 1950, los primeros viajeros que, por tres principales motivos, idealizaban lo que veían. En primer lugar, porque se quedaban en un recorrido epitelial, en lo que tenían a primera vista, de puertas afuera, sin llegar a ver la precariedad de la vida que se hacía de puertas adentro, en las casas, en los campos, en el día a día.

En segundo lugar, porque cargados de un novelero y afectado romanticismo, de su viaje hacían literatura y en todo lo que veían proyectaban la Utopía que buscaban y que ya traían consigo al llegar a la isla. Y en tercer lugar, porque en sus tomas recogían, sobre todo, lo pintoresco, lo que por insólito les sorprendía.



La vida como era

Son fotografías que nos dejan una extraordinaria colección de paisajes, pero que no dicen casi nada del paisanaje. Y cuando lo hacen, cuando recogen alguna estampa de nuestras gentes, particularmente en el medio rural, se quedan en lo que les llama la atención, lo típico, lo tópico y folklórico. Incluso las escenas rurales, -una pastora que guarda su hato ovejas, una familia que varea un algarrobo, un payés que en sus campos pasa la reja–, nos muestran los trabajos con un esteticismo costumbrista que oculta el esfuerzo, la vida como era. La fotografía pierde en tales casos valor documental. Y en vez de testimonio, deviene poema. Y no ocurre sólo en las fotografías. En las prosas y crónicas ocurre lo mismo. Tenemos textos del Archiduque, de Hausmann, de Walter Benjamín y muchos otros, en los que Ibiza es el último paraíso, una Arcadia feliz, pero también tenemos crónicas y relatos –Wuillier, Blasco Ibáñez, etc– que, por así decirlo, nos ponen a caer de un burro, como chupa de dómine. Y ni una cosa ni otra.