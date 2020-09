OFICIOS. En los constreñidos tiempos que recuerdo se nos cortaba el pelo a hombres y mujeres de manera decorosa y diferenciada: las señoras iban a la peluquería y los varones a la barbería. Hoy tenemos peluquerías hipster y unisex que lo mismo te afeitan la cabeza que te montan una cresta, te hacen la manicura, te ponen rulos o te tiñen de añil la cabellera.

Las barberías son ya lugares de otro tiempo. En los primeros años que recuerdo, cuando mi padre necesitaba cortarse el pelo, me llevaba con él a la barbería del señor Antonio que estaba en la esquina de las calles del Bisbe Azara y Guillem de Montgrí, pero pelarme, como entonces se decía, me aburría soberanamente. Mientras el barbero arreglaba a mi padre, yo tenía que esperar sentado en una incómoda silla –las piernas aún no me llegaban al suelo– y me acongojaba el sonido –ras, ras, ras– de la navaja que repasaba vertiginosamente a mi padre, quieto por obvias razones como una esfinge.

Afortunadamente, el señor Antonio tenía en una mesa Pumbis, Pulgarcitos, DDT's, cuadernos de El Cachorro, revistas atrasadas y el Diario de Ibiza. Yo entonces aprendía a leer y me peleaba con las letras que los tebeos encerraban en una especie de nube con rabo que tenían los dibujos y en la que hablaban los hermanos Zipi–Zape, doña Urraca, la familia Ulises y Carpanta. Cuando me tocaba la vez, mi esquilado era una tortura porque el barbero se enfadaba:

– Punyeta, al·lot! No hi ha manera! T'estaràs quiet d'una vegada?

Pero yo tenía que moverme. Me apretaba en el cuello el lazo del peinador que el barbero me colocaba sobre los hombros, me hacían cosquillas los pelos que me caían sobre la cara, me picaba la nariz, me molestaba que el barbero me empujara con sus manos hacia uno y otro lado la cabeza, no me gustaba que me cortara el pelo a cepillo –siempre me salvé de que lo hiciera al rape– y lo peor era, por humillante, el caballito de madera azul y blanco que, como banqueta supletoria, el señor Antonio colocaba sobre el asiento del sillón para que quedáramos más altos los enanos que no dábamos la talla.

Del disgusto al gusto

Lo sorprendente de la barbería es que, cuando crecí, a partir de los seis o siete años, me empezó a gustar lo que me disgustaba cuando era pequeño. Ya no me molestaba esperar. Más que por los tebeos, por los chascarrillos y chistes que circulaban y que, cuando iba con mi padre, supongo que por su uniforme de Guardia Civil, el personal reprimía. Ir solo a la barbería fue estupendo porque oía un taco cada cuatro palabras y me sentía mayor. Hacía como si leyera, pero estaba muy atento a lo que se cocía. Con los años, vi que la barbería era como el bar una prolongación de la casa, una especie de foro, el epicentro del barrio en el que se comentaba todo lo que sucedía en La Marina. Y me divertía comprobar cómo crecían y cambiaban las noticias en la barbería: si por la mañana, un municipal se llevaba al retén a un afilador que no tenía licencia para su trabajo, por la tarde ya se decía que estaba enchironado por estraperlista y que le caería una buena por vender de matute plumas estilográficas Sheaffer, Parker y Montblanc.

Yo iba a la barbería del señor Antonio que estaba junto a mi casa de Azara, pero había muchas otras como me ha recordado mi buen amigo de infancia, Pere Vilàs, al que no le falla la memoria como a mí. En el carrer del Mar estaba la d'en Vicent de sa Llòpia y en la del Bisbe Cardona la de su hermano, en Rafel de sa Lòpia. La d'en Vicent Palerm quedaba más cerca del puerto y frente a sa Font estaba la d'en Vicentet de la Plaça. En el Parque teníamos la d'en Fulgencio, la d'en Sunyer en el paseo de Vara de Rey y la d'en Jaume Cabrit en el carrer Montgrí, delante de la carnicería d'Antoni Balançat. Delante de la iglesia de Sant Elm estaba la barbería d'en Pepet del Bisbe, al lado del bar La Estrella la d'en Juanito Mas y detrás de la Fonda Formentera la barbería d'en Gumà. En la Plaça de la Tertulia estaba la d'en Calbet, la d'en Serra en la calle d'Antoni Palau y había alguna otra de la que no recuerdo al barbero, caso de la que había en la plaça del Mercat, al lado de la carniceria d'en Blai.

Vestidos con bata blanca de grandes solapas y un bolsillo en la pechera en el que siempre asomaba un peine, los barberos y las barberías olían a perfumes baratos, a brillantina, a lociones de masaje y a milagrosos crecepelos. El Floid, el Azufre Veri y el Abrotano Macho arrasaban. El señor Antonio, mi barbero, era solícito, afable hasta el empalago y un parlanchín infatigable.

Me admiraba, sobre todo, cuando se aplicaba en refinar el cogote y las tijeras cantaban con un hipnótico y rítmico tintineo. Y también cuando remataba la faena con una raya en el lado izquierdo, –a la derecha y en medio se la hacían las niñas–, tan recta que parecía hecha con tiralíneas.

El golpe de peine de don Antonio

El caso es que los niños salíamos de la barbería requetepeinados, con las greñas alisadas, lustrosas y relamidas. Así de bien le quedaban los pelos a mi hermano Joaquín, que tenía un flequillo indomable, encrespamientos varios y un rebelde remolino en la coronilla. Y así se explica lo contento que nuestro padre estaba con el barbero: «¡Hay que ver el golpe de peine que tiene don Antonio!. ¡Un maestro, sí señor, es un maestro!».

Y finalmente, cuando nos quitaba la capelina de los hombros, era de ver con qué seco y airoso mandoble de torero, ¡zlap!, sacudía el trapo. Lo que de los barberos me daba grima, no sé bien por qué, era que casi todos lucían una larguísima uña en el dedo meñique que utilizaban para sacudir, cuando fumaban, con un toque displicente, la ceniza de su cigarro.