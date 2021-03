Hace unos 35 años cuando la palabra bonsái sonaba más a chino que a japonés, cayó en las manos de Pepe Ribas una revista sobre este tipo de árboles. A él, que ya era aficionado a la jardinería, le faltó tiempo para estudiársela de arriba a abajo y decidir que el cultivo de los árboles en miniatura sería su próximo objetivo.

Sin muchos conocimientos pero con enormes ganas de aprender se hizo con un ejemplar de Portulacaria afra. Comenzó así con una pasión de la que hoy puede considerarse un maestro en Ibiza, rango y nombre que comparte con su homónimo amigo, Pepe Ribas. Los dos son los que más conocimientos técnicos tienen del cultivo del bonsái». De hecho, Pepe Ribas ha impartido numerosos cursos y talleres sobre esta técnica. Pocos son los ibicencos que cultivan bonsáis que no han recibido una lección suya y todavía menos los que saben tanto como ellos: «Para lo pequeña que es la isla sí hay bastantes aficionados, pero muy pocos tienen realmente ganas de aprender de verdad. Muchos saben lo básico y con ello se conforman», apunta Ribas.

Y es que esta técnica milenaria no se aprende en dos días, precisamente la clave está en la paciencia. «Al principio, se comenten muchos fallos. Conseguir que un árbol se desarrolle correctamente cuesta mucho. No sabes cuándo hay que podar, qué abono echar o cuáles son los trasplantes más adecuados», recuerda Ribas. Aunque con el tiempo y los conocimientos apropiados, este especialista asegura que «no es tan difícil como parece».

Para Ribas, alrededor de los bonsáis hay muchas teorías y filosofías pero al final la clave está en el trabajo. «No soy de esos que pone música o habla a las plantas, lo que hago es proporcionar los cuidados adecuados», relata al tiempo que asegura que algunos ejemplares se le han resistido. «Si un árbol está débil, es muy complicado que prospere porque hagas lo que hagas no responde», un reto que le motiva. «Cuando un árbol no responde de la manera adecuada intento saber en qué estoy fallando», añade, y confiesa que los problemas suelen estar en que no se está cultivando de la manera adecuada. Como buen 'padre' no se decanta por ninguno de sus más de 100 'hijos' que pueblan la gran azotea de su casa del centro de Ibiza. Sí dice tener más cariño a los ejemplares que más quebraderos de cabeza le dan. Entre ellos recuerda una encina cuya copa no se desarrollaba en condiciones. Tras muchas pruebas y perseverancia encontró la solución: un cambio a una maceta más profunda. Y es que estos recipientes son tan importantes que de ellos depende una parte importante del crecimiento del árbol. Un elemento difícil de encontrar en Ibiza e incluso en el resto de España. Así que muchas de las suyas están compradas directamente en Japón, en tiendas especializadas en bonsáis. Otro asunto es el precio, ya que pueden variar desde 150 euros hasta los 15.000 si se trata de una cerámica hecha por un artista reputado.

La tierra y el abono son también casos aparte. Cada especie utiliza el más apropiado por lo que en su terraza junto a los árboles hay grandes sacos escritos en japonés, de donde llegan estas mercancías.

Todo un mundo del que Ribas confiesa estar enamorado. «De la cultura japonesa me gusta todo, desde la comida al cine». Un amor que va unido al cuidado de los bonsáis porque si no se trataría de «cultivar árboles en maceta, sin más, y no es eso», sentencia.