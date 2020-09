Diario de un confinamiento en Ibiza

«Sin una prueba, no cojo ese avión». Es lo que pensó María de Ancos después de los primeros síntomas de coronavirus (tos, 37,2 grados, pérdida de gusto y olfato...) y de que una amiga médica de Madrid se lo recomendara. Tenía que irse de la isla el 15 de agosto, después de dos semanas de vacaciones, pero ella y su hija, Alaia, se tuvieron que quedar todo el mes después de dar positivo en coronavirus.

La noche del 18 de agosto, María de Ancos y su hija, Alaia, de seis años, se abrazaban después de cinco días separadas, viéndose sólo a través de la ventana de la habitación en la que María, al notar los primeros síntomas del coronavirus, se había aislado. Se abrazaron y, todo hay que decirlo, lloraron un poquito. Al positivo de María, que le comunicaron el día 15 de agosto, se sumaba el de la pequeña. Con ese abrazo comenzaban un confinamiento compartido en una casa dividida en dos zonas: una para ellas, con una habitación, un baño y la terraza; y el resto de la casa para David, su «caballero andante», que dio negativo y que durante todo el aislamiento se encargó de las compras, la cocina, la limpieza, los ánimos...

Todo empezó, precisamente, el día que le despidieron en el aeropuerto. Él volaba a Madrid y ellas se quedaban unos días más. Pasaron el día en sa Caleta y por la noche cenaron en Santa Gertrudis con unos amigos. María comenzó con tos, estornudos y unas décimas de fiebre. Pensó que era un catarro, pero a pesar de eso decidió limitar los encuentros con otras personas. Comenzó a inquietarse cuando, cortando el cilantro para un ceviche, éste no le olía a nada. Tampoco el mango. «Una amiga me dijo que igual el cilantro estaba pasado. Y el mango poco maduro», recuerda. Se quedó intranquila, así que llamó a una amiga, médica del Carlos III de Madrid, le explicó los síntomas y le preguntó qué hacía. Le dijo que no volara sin una prueba. Le hizo caso a pesar de que quien le cogió el teléfono de Salud al que llamó le aseguró que podía coger aquel vuelo y hacerse la prueba ya en Madrid. «Insistí y al final me dijeron que fuera al centro de salud», explica María, ya desde Madrid, que recuerda que como estaba sola con Alaia no tuvo más remedio que llevársela consigo al ambulatorio para la prueba. Estar sola con la pequeña era algo que le angustiaba por si el resultado era positivo, así que David no se lo pensó dos veces y volvió a la isla.

Le dijeron que el resultado estaría en 24 horas, aunque tardó un poco más. El día 15 le comunicaron que era positiva y que debían hacerles pruebas también a Alaia y David. Ella lo había pasado tan mal con la PCR que temía por la pequeña. Pero no. «Fue una valiente», afirma. Cuando el 18 por la noche les dieron los resultados (Alaia positiva y David negativo) empezó el dolor de cabeza para ver cómo se organizaban. Lo más cómodo hubiera sido que los tres hubiéramos dado positivo», indica. Alegre y positiva, en el sentido emocional y vírico de la palabra, Alaia les hizo darse cuenta de que no estaban en el peor escenario posible: «Ella misma nos hizo caer en que lo peor hubiera sido que ella fuera negativa y David, positivo». Los tres debían aislarse. Pero ellas, a su vez, aisladas de él.

Por un momento pensaron en la posibilidad de que David se fuera al hotel puente, de donde no podría salir en 14 días. Pero en ese caso, si él comenzaba con síntomas, hubiera estado solo. Así que optaron por quedarse los tres en el piso, que dividieron en dos espacios. «Por suerte tiene dos baños. Además, David fue muy generoso y nos cedió la terraza, quedándose él sin la vista al mar», comenta María. A Alaia le dieron la buena noticia de que podía volver a abrazar a su madre. También la mala: durante las siguientes dos semanas no podría salir de las fronteras marcadas de la habitación, el baño y la terraza. Catorce días compartiendo cada segundo y cada centímetro. Dos semanas en las que María confiesa que en algún momento echó de menos un poco de espacio personal. «Alaia estaba encantada. En esa situación me dijo que me echaba de menos. Le dije que eso no podía ser porque estábamos todo el día juntas, y me dijo que sí, que cuando iba al baño me echaba de menos», recuerda María, que reconoce que ella, como adulta, vivió el aislamiento con cierta tensión. «Algún grito no merecido se llevó la pobre. Alaia es una niña alucinante. No ha tenido ni un berrinche en todos estos días», comenta María, que destaca que en todo momento tuvieron muy claro que aunque estaban contagiadas, sus síntomas fueron muy leves y la niña no tuvo «ni uno».



Los cuentos y la siesta

Las horas pasaban despacio. Así que crearon sus rutinas. Una indispensable era la de la siesta obligatoria. No dormían, pero no se la saltaban nunca. «Después de comer, bajábamos la persiana y nos acostábamos», indica. También recuperaron una tradición del confinamiento del estado de alarma: los cuentacuentos #Quédateencasa. Madre e hija seleccionan cuentos infantiles, que narran y cuelgan luego en su canal de Youtube: ancosrivera. 'Chispenaditillejo' y 'Este es mi árbol' fueron las dos historias que grabaron desde su reducido espacio. Y con los escasos recursos de los que disponían. «Tenemos el bicho ése», afirma la niña en una de las grabaciones hechas desde la isla en la que también se confiesa: «No mola estar encerradas. ¡Queremos salir!».

«Los vídeos llevan su preparación y eso ya nos ocupaba unas cuantas horas», explica María, que señala que pasaban el día jugando en la jaima que se improvisaron con unos pareos, haciendo ejercicios de un cuaderno de verano de Frozen, bailando para mover un poco el esqueleto y hablando por teléfono.

Le han dado mucho uso al móvil. Primero para hablar con la familia y los amigos, para tranquilizarles y garantizarles que estaban contagiadas, pero bien. Y luego para comunicarse entre ellos. Es decir, para hablar con David, aislado aunque no contagiado: «Hacíamos videollamadas para desayunar todos juntos y nos llamábamos para gestionar las compras y para otras cosas del día a día. No íbamos a estar todo el día a gritos». También para ver cómo se encontraban sus contactos estrechos, a los que rastrearon y que acudieron a hacerse las pruebas del coronavirus. Pensar que podían estar contagiados es algo que le angustiaba, confiesa María, así que ella y Alaia no dudaron en improvisar una celebración cuando supieron que todo ellos habían dado negativo en las PCR, el 20 de agosto. El móvil también les sirvió para ir creando en las redes sociales un diario sobre el confinamiento. Fotos y comentarios con los que intentaban explicar a la gente lo que estaban viviendo.

Una de las cosas que peor ha llevado María durante estos alrededor de veinte días (entre su confinamiento previo a la prueba y el final del de Alaia) ha sido no poder acercarse a la cocina, abrir la nevera y coger algo cuando quisiera. La cocina era territorio de David y todo lo que necesitaran debían pedírselo: «No como mucho, pero sí soy de picotear todo el día. Y eso lo he llevado fatal. Si quería algo tenía que pedírselo a David y muchas veces no lo hacía. Él se encargaba de todo, nos preparaba el desayuno, la comida, la cena... Si me apetecía un zumo o unos kikos, pues me aguantaba porque me sabía mal, pero no tener lo que te apetece también te genera ansiedad». Alaia es madrugadora y muchos días la aguantaba un poco para retrasar la hora de desayunar y que él pudiera descansar un poco más», explica. «La sensación de estar encerrada es muy agobiante», asegura María, a la que dieron el alta el día 28. A pesar de eso siguió confinada aún unos días porque como a la pequeña le hicieron la PCR unos días más tarde, la suya estaba prevista para más adelante.

El día que las dos tuvieron el alta se fueron disparadas a la playa. A Cala Olivera. A darse unos chapuzones. Cuando la tuvieron todos lo celebraron con algo que Alaia llevaba días deseando: «Estar los tres juntos». Con una paella y unas sonrisas enormes. En un primer momento, todos libres de coronavirus, pensaron quedarse unos días más en la isla, disfrutar del mar y del verano para no irse con el mal sabor de boca del confinamiento. Al final, sin embargo, decidieron no demorar más el regreso a casa, a Madrid. «Alaia lo estaba deseando. Cuando llegamos se tiró en su cama y no podía dejar de repetir lo mucho que la había echado de menos», recuerda María, que hace hincapié en la «extrañeza» del primer momento en que pudieron estar los tres juntos de nuevo. Cuando todos tuvieron el alta del aislamiento no se fundieron en un abrazo, más bien todo lo contrario. Prácticamente se hicieron la cobra unos a otros. «Es raro pensar que ayer no podía abrazarle y hoy sí», justifica María que define lo que han vivido durante este mes como «una odisea»: «Dejamos atrás lo aprendido, vivido y padecido (pero también disfrutado) durante estos días. Y miramos allá a lo lejos en el horizonte donde se divisan los sueños por cumplir. Nos vamos a casa», concluye María su diario del confinamiento.



El aislamiento en Instagram



16 de agosto PCR positiva=10 días aisladas, comunicándonos con una ventana de por medio... Rastreo de contactos estrechos desde dos días antes de los síntomas y aislamiento. En mi caso, confinamiento escrupulosísimo sin salir de la habitación ni tener contacto con el resto de gente de la casa. Me alegro de no haber cogido ese avión.



13 de agosto Mi ángel de la guarda... El mejor apoyo de cuarentena que podría tener. Voy al centro de salud a hacerme la PCR. Debo permanecer en la isla y en aislamiento diez días independientemente del resultado. Estaba sola con Alaia, así que nuestro caballero andante particular se viene raudo y veloz en el primer vuelo «por si acaso». Hace unos días estabas así. Menos mal que todo en la vida lo afrontas con la misma alegría de esta foto. Yo me encuentro bien y fuerte. Me muero de ganas por salir a achucharlos. Ellos siguen sin síntomas y esperando a que les hagan la pruena mañana. Se hace todo muy largo, pero lo importante es que estamos bien.

16 de agosto

Me viene a despertar por la mañana y... baila para mí... al otro lado de la ventana... Qué ganas de poder atravesarla para abrazarte y no soltarte más...



18 de agosto Hoy tenían que hacerse la PCR. Me angustiaba la de Alaia porque lo pasé mal con la mía. Encima no la podía acompañar, pero se ha ido contenta diciendo «al menos así salimos». Les han hecho su prueba en una carpa, sin bajarse del coche y parece que no lo ha podido hacer mejor. Ha vuelto como se había ido: cantando. Estar aislada de mis convivientes, es decir... mi hija de seis años... menos mal que ya había llegado nuestro caballero andante.

18 de agosto

Alaia: Echo de menos Madrid y estar juntos.

David: Pronto... tenemos que quedarnos aquí y tener cuidado para que nadie se ponga malito.

Alaia: ¿Sabes que cuando me cuentan algo interesante se me ponen los pelos de punta?



18 de agosto Hoy, bailando juntas ventana a través para ir matando las horas. Seguimos esperando sus resultados... Nos llaman muy tarde, a las 21.30 horas. Nos quedamos como leones enjaulados barajando posibilidades de cómo solucionar la situación: PCR Alaia: positiva. PCR David: negativa. David: mira, mira... a mí se me ponen los pelos de punta con esto que estás diciendo ahora.

19 de agosto





19 de agosto Ya estamos juntas, achuchándonos cuanto queremos y haciendo el ganso... así que... felices :-) A nuestro caballero andante no le podemos achuchar pero al menos se ha quedado en el castillo con nosotras y hoy nos ha cocinado unas fajitas deliciosas en sus dependencias. Medio día menos. Alaia se vino conmigo a la habitación. Lloramos un poquito al abrazarnos pero luego hemos dormido bien. Hemos hablado con la doctora que nos han asignado y vamos a dividir la casa en dos para seguir los tres juntos. Ahora hay que contar diez días de aislamiento desde el positivo de Alaia. Vamos a tachar días en el calendario.

19 de agosto

¡Ya huelo el cilantro!

Gracias a nuestro 'best support in the world' que nos cocina rico y que nos ha cedido espacios en la casa para que se haga más llevadero.

Somos afortunadas y fuertes.



19 de agosto

Nos hemos construido un búnker chill-out ibicenco en la terraza, hemos coloreado, hemos hecho deberes, nos hemos achuchado, hemos comido fajitas caseras riquísimas, hemos dormido siesta y ahora estamos viendo 'Moana' y comiendo pizza. Un día más, un día menos. Primer día de la nueva versión de aislamiento superado con sobresaliente.

20 de agosto



21 de agosto

En algo hay que entretenerse. Gracias por estar pendientes y por los ánimos que nos mandáis. Dentro de la faena que es esto, estamos muy bien y ojalá todo el mundo pudiera pasarlo así... Habrá que centrarse en lo positivo y buscar la mejor manera de aprovechar esta situación, como hicimos con la cuarentena de marzo-junio. En algo hay que entretenerse. Gracias por estar pendientes y por los ánimos que nos mandáis. Dentro de la faena que es esto, estamos muy bien y ojalá todo el mundo pudiera pasarlo así... Habrá que centrarse en lo positivo y buscar la mejor manera de aprovechar esta situación, como hicimos con la cuarentena de marzo-junio. Hoy, además de tachar un día más en el calendario, hemos estado de fiesta. Celebrábamos que la mayoría de nuestros contactos de los últimos días antes de los síntomas ya han dado negativo en su PCR y han podido terminar su confinamiento. Nos sentimos aliviadas y muy felices. ¡Salud!

21 de agosto

Amazon to the rescue.



21 de agosto Confinado... Una buena ducha es todo un lujo... bueno, y desconfinado también. ¡Somos afortunadas! Despertar junto a Alaia después de días sin poder tocarla... es la mejor medicina. Juntas sí que podemos con todo... ¡A paseo, bichito! Perdón si no cojo el teléfono o si no puedo contestar algún mensaje. Tenemos que hablar todo entre David y yo por teléfono y son muchas cosas que gestionar... entre eso, las llamadas del hospital y hablar con nuestros padres para que estén tranquilos no nos da para mucho el teléfono.

21 de agosto



22 de agosto Desde la distancia, también nos miman... «María y Alaia, buena recuperación y un montón de besos». Nos ha tocado ser dos «positivas» más en esta pandemia... Y nos ha pillado en Eivissa de vacaciones... así que no nos pudimos volver a casa cuando estaba previsto y estamos aquí confinadas. Bendito Amazon. Ahora ya tenemos mucho mejor entretenimiento que pintarnos las uñas de colorines. David podría haberse ido al hotel puente, pero para él serían 14 días allí aislado sí o sí. Y si lo hubiera cogido los días que ha estado con Alaia y empezara con síntomas estaría allí solo.

23 de agosto

Hoy nuestro chef confinado nos ha hecho una paellita de domingo ESPECTACULAR.

Nos la hemos tenido que comer en habitaciones separadas, pero nos ha sabido a gloria.





23 de agosto Diez días confinadas y sigue con la energía por las nubes y una sonrisa perenne, bueno, casi. Al principio, cuando estábamos separadas, me venía a despertar por la mañana... y bailaba para mí... al otro lado de la ventana... Qué ganas tenía de atravesarla para abrazarla y no soltarla más. Una de las opciones era que David se quedara aquí y estar separados de la manera más manejable posible.

24 de agosto

Desayunito al fresco esperando la llamada de mi alta. La de Alaia está prevista para el 31.

Con las nuevas indicaciones reorganizaremos la nueva logística de aislamiento por parcelas en la casa ;-)





4 de agosto

Hemos decidido retomar nuestros cuentos, que fueron una de las mayores satisfacciones de la cuarentena. Ha habido que esperar a recibir provisiones de Amazon y echarle imaginación porque aquí no tenemos el despliegue de recursos con el que nos hicimos en casa... pero le hemos puesto la misma ilusión. Y mientras... preparando una sorpresita para publicar... ;-)

26 de agosto

Cuando llevas más de diez días sin poder ni entrar a la cocina para no tocar nada de uso común, poder limpiar y preparar unas judías verdes (después de lavarte las manos hasta hacerlas desaparecer casi) para la comida es toda una aventura emocionante ;-)





28 de agosto Primer ceviche con mi flamante olfato (y gusto) nuevo.



29 de agosto Hace un par de noches vivimos la primera movie night a tres desde que nos tuvimos que confinar. Colocamos la tele a medio camino, en terreno neutral... Alaia y yo vimos la peli desde la terraza y David, desde el salón. De alta. Celebrándolo en Cala Olivera. A paseo, bichito. Como dice mi amigo Riki López, teníamos que salir «positivas» porque lo somos, así que tenemos que sacar lo bueno de todo esto y aprovechar a tope lo que nos ha tocado para terminar el verano. 30 de agosto Paseíto de alta... Sólo nosotras dos. Después del cuentacuentos 'Chispeanditillejo'. Súper descubrimiento de esta segunda cuarentena. Desde que nos llegó el pedido de cuentos que hicimos para sobrellevar el aislamiento no sé las veces que lo hemos leído. Algunos días más de una vez: para la siesta y por la noche. ¡Y lo ricas que nos han quedado!

31 de agosto

Alaia: Sé que en mi cuerpo tengo unas cositas pequeñas, que no sé cómo se llaman pero que son blancas, que si entra un virus o algún bichito van, van, van... y lo atacan.

Yo: Claro, eso son los anticuerpos que te decíamos el otro día que tenemos tú y yo.



31 de agosto Habíamos hecho antes este paseo... pero ayer, después de dos semanas de cuarentena y diez días de aislamiento estricto... disfrutaba cada paso como si redescubriera el mundo. La piedra más simple del camino le parecía preciosa.

1 de septiembre Y a mí... a mí ella me parecía preciosa. Alaia: ¡Entonces anticuerpos he tenido toda la vida!

Ya libres... TODOS

Dejamos atrás lo aprendido, vivido y padecido (pero también disfrutado) durante estos días.

Y miramos allá a lo lejos en el horizonte donde se divisan los sueños por cumplir.

A paseo, bichito, nos vamos a casa.