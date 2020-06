El grato recuerdo de Maria d'en Xanxo

Maria d'en Xanxo fue una mujer que trabajó en casa durante varias décadas. Formaba parte de nuestra familia. Iba vestida de campesina. Era de altura mediana y bastante delgada. Se esmeraba en la limpieza de la casa y de la ropa. Llegadas las fiestas de Sant Josep, Sant Joan y Navidad la recuerdo abrillantando con sidol los dorados soportes y anillas que sostenían los cortinajes que daban acceso a las alcobas de mis padres y hermanas. La popular fregona no había llegado a Sant Josep. Quizás ni tan siquiera se había inventado pero, a mano, Maria dejaba los suelos brillantes y con olor a lejía.

Dominaba toda la gama de colores que había en casa: las paredes, blancas; los bajos exteriores, negros; es buits des porxo, amarillos; la chimenea de la cocina, almagre. Si se acercaban celebraciones religiosas importantes –o las matanzas– escobilla en mano 'pintaba' todos los rincones de mi estimado hogar.

No recuerdo haberla visto malhumorada en ninguna ocasión. Ni siquiera cuando le pisábamos los suelos recién fregados, a pesar de que los cubría con periódicos. Al final le sobrevino el párkinson. Pero seguía visitándonos, aunque a penas podía sostener la taza de café que le ofrecía mi madre. Como muchas campesinas de su tiempo, no tuvo oportunidad de aprender a leer y escribir. En su Sant Agustí natal, no había tiempo para la escuela. Quizás, ni maestros. Pero era una de aquellas mujeres poetisas capaces de pergeñar unos versos, memorizarlos y recitarlos con absoluta maestría. Recojo unos versos que creó Maria y que ya publicó mi hermano Vicent, en su libro 'Patrimonio personal'. Es una composición de los últimos años de su vida cuando ya no podía llegar hasta sa Raval y presentía, próximo, su final:

Adiós terres alegres

que hi solia caminar

i adiós església santa

que hi podia combregar,

i adiós cases des poble

que hi anava a treballar,

principalment a can Botja

molt de temps hi vaig estar

perquè hi havia una gent bona

que ara encara deu durar.

Ara per res no som bona,

de lluny m'ho he de mirar,

pensant-hi, moltes de voltes

em ve gana de plorar.

(Fragmento)



Para tener siempre a Maria, le dimos un papel en el documental 'Nacer y morir en Ibiza'. En una de las escenas aparece, con mano temblorosa, removiendo la salsa de Navidad. Asimismo está presente en el documental 'Agost. Eivissa. Cròniques d'un ball', de Francesc Juan, filmado entre 1972-73, en el que también tenemos discreto papel mi padre y yo mismo. Maria no era ajena a los platós, ya que había tenido el rol de madre de mi hermana Paca en la película 'Idilio en Ibiza', cuyo galán era el amigo Toni Planes de Sant Miquel.

Por cierto, en mis tiempos de conseller recuperé esta y otras películas que hoy forman parte del archivo insular. Todas las presentamos en aquellos populares y concurridos Dijous de Patrimoni. Cada vez que visiono una de aquellas cintas y veo a nuestra Maria d'en Xanxo, evoco los años de mi adolescencia y juventud cuando, temprano, Maria llegaba a casa y, desde la puerta, saludaba con la expresión tan ibicenca y tan cristiana:

– Alabat sia Déu.

–Amén, per sempre –contestaban mis padres desde la cocina envuelta ya en aroma a café y a pan tostado para el desayuno. Empezaba una nueva jornada.