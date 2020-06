El cuartel de Azara

VILA. En los años 50, en la calle del Obispo Azara del barrio de la Marina, la Guardia Civil tenía frente a la Imprenta del Diario de Ibiza más que un cuartel, una casa-cuartel. Y digo casa porque la Benemérita compartía su caserna en la misma manzana con otros vecinos, bares, talleres y tiendas como l'espardenyeria d'en Consul, la talabarteria de Paco es Sellater que después fue Ca n'Afro, una verdulería, una carpintería, una peluquería de señoras, la fonda Portinatx, el bar Dorado, el colmado de Juan frente al bar Noguera, etc. De aquel pequeño mundo apenas queda nada.

Tres elementos de la fachada descubrían el cuartel de la Benemérita en Azara, el Todo por la patria de la entrada que parecía la de cualquier casa de vecinos, la bandera roja y gualda que ondeaba en un balcón del primer piso y el portalón de la cuadra donde estaban los caballos que utilizaban los guardias en sus servicios y que sustituyeron después por bicicletas.

Viví con mi familia 7 años en distintos apartamentos del cuartel de Azara, un mundo especial, con reglas propias y que, cerrado a cal y canto por su condición militar, sólo pudimos conocer quienes lo habitamos. Ahora, muchos años después, sé que la vida en aquel acuartelamiento era radicalmente distinta a la que nuestros amigos tenían en sus casas. Aquella circunstancia es hoy irrepetible porque, por razones de seguridad y equipamientos, el cuartel no podía seguir en la ciudad y de ahí la caserna que mucho después se construyó en cas Serres, frente a can Sifre, camino del aeropuerto.

Después de conocer otros ámbitos de relativo enclaustramiento, -un Seminario y dos residencias conventuales-, reconozco que en el cuartel se vivía de puertas adentro, en un mundo aparte. Y que su atmósfera, de manifiesto ensimismamiento, era corporativa y castrense, a pesar de lo cual todos los que allí vivíamos nos considerábamos parte de una misma familia que ahora recuerdo –cosa que en cierta manera me sorprende– afín, feliz, bien avenida y con un alto grado de complicidad.

Severidad y disciplina

Si una persona ajena venía al cuartel, enseguida advertía en su interior una mística particular, una forma de severidad y disciplina que estaba en las maneras, en los usos, incluso en el habla, que le sorprendía y podía cohibirle. Para entender lo que trato de decir hay que tener en cuenta que ya al acceder a la caserna, el visitante se topaba con el guardia de puertas que, en su garita y con su correspondiente armamento, controlaba las entradas y salidas.

Recuerdo que las puertas se atrancaban por las noches con dos barras de hierro. También imponía lo suyo al visitante la presencia –lógica, por otra parte– de uniformes y correajes, los marciales saludos a los mandos y que el edificio tuviera un pequeño Retén o calabozo, Sala de armas y un dormitorio de guardias jóvenes auténticamente cuartelario que sólo tenía una modesta hilera de taquillas, una ringlera de sillas tonet junto a una pared y ocho literas colocadas en batería, sin ninguna separación. El alma del cuartel era la Comandancia, un espacio de entrada restringida en el que se hacían los careos, las denuncias, los despachos y partes del servicio, las diligencias y los atestados. La puerta de la Comandancia quedaba en ocasiones entreabierta y a nosotros, niños entonces, nos fascinaba la mesa del brigada Barrios, Comandante de Puesto, siempre llena de papeles, con una monumental Underwood y todo el utillaje de oficina que uno pueda imaginar, grapadora, perforadora, tintero, portaplumas y sellos de caucho para estampillar y validar los documentos. A mí me llamaba especialmente la atención un secante abarquillado que se hacía oscilar sobre lo que se manuscribía para que no se corriera la tinta, un accidente que nosotros teníamos todos los días en la escuela.

Las viviendas del cuartel eran espartanas. Eso lo sé ahora, entonces no me daba ni cuenta. Se entraba en ellas directamente por el comedor al que daban los dormitorios y la cocina. Las habitaciones –resulta curioso recordarlo- no tenían puertas, sólo cortinas. Y ninguno de los que allí vivíamos había visto un cuarto de baño. Nos lavábamos de pies a cabeza en un barreño grande y para el aseo diario utilizábamos el aguamanil o palanganero, un mueble que tenía un espejo, una jofaina y una jarra para trajinar el agua.

Un detalle que puede dar una idea más precisa de aquella precariedad es que el edificio del cuartel, de planta baja y dos pisos, tenía cuatro o cinco viviendas por planta y que en cada planta o piso había un único retrete –verdadera 'comuna'- que compartíamos todas las familias, las 15 personas o más que vivíamos en el mismo rellano. Y acarreando, por supuesto, el correspondiente cubo con agua para evacuar las deposiciones. Aquello, sin embargo, entonces nos parecía natural, sobre todo porque muchas viviendas de la Marina y de la Penya tenían en el balcón un excusado hecho cuatro tablas y un pozo ciego con tapadera de madera en el portal, en el que los vecinos, cuando convenía, vaciaban los orinales.

Armas junto a los abrigos

Niños entonces, nosotros estábamos habituados a ver y a oír lo que en otras circunstancias se hubiera considerado aberrante. En mi casa, sin ir más lejos, padre dejaba su armamento colgado junto a nuestros abrigos en el perchero familiar. Y era normal que limpiara su pistola, un Astra del 9 largo, en la mesa del comedor. «¿Se puede saber qué miras? –me decía–, ¡a jugar a la calle!». Algunos detenidos entraban en el cuartel esposados y no era raro que luego oyéramos en la Comandancia la bronca que los guardias montaban al interrogarlos. Dos o tres veces nos colamos en la Sala de armas que durante un tiempo no estuvo cerrada, tal vez porque los 'máuser' que allí había estaban ya jubilados, estropeados, fuera de servicio.

La verdad es que aquella sala era un almacén que amontonaba muebles viejos, colchones, mantas y cosas así. A nosotros nos atraían particularmente las escopetas de perdigones requisadas. En una de aquellas incursiones nos pillaron y nos quedamos varios domingos sin el estipendio semanal o, lo que es lo mismo, sin TBO, sin chufas, sin pirulís y sin el cine dominical en el Pereira. A partir de aquel día, la Sala de armas tuvo un candado, grande como una mano.