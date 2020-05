El lado oscuro de los olivos

Paisaje. «Las raíces de los olivos se retuercen amenazantes y sus torturados troncos deformados por una risa loca bailan convulsos. Cuando vuelvo a verlos por la noche, los monstruosos árboles alzan sombras espectrales al claro de luna y me estremezco a mi pesar. Parece que se mueven, mientras la brisa nocturna habla en voz baja entre sus hojas plateadas y es como si mil ojos brillasen en las tinieblas». 'Les illes oubliées' (Gastón Vuillier)

Las notas que siguen las provocó un hecho que si en un primer momento me pareció baladí, hizo que me preguntara por qué tenemos olivos en la Necrópolis del Puig des Molins, siendo que los árboles comunes en los cementerios suelen ser cipreses. Y acertada o no, esta que sigue es la respuesta que me di. El Puig des Molins que debe su nombre a los molinos que tiempo atrás coronaban la colina hubiera podido llamarse con más acierto Puig de ses oliveres, nombre que lo haría más reconocible, sobre todo hoy, cuando los olivos siguen ahí y de los viejos molinos sólo nos han quedado sus torres desarboladas.

Y más olivos habría si no se hubieran arrancado para excavar las tumbas que sus raíces abrazan. Cabe decir, sin embargo, -y es un principio de explicación- que los olivos no han estado siempre donde los vemos ahora. La pétrea colina tuvo que ser en la antigüedad un espacio desolado, desnudo, sin más vida que la vegetación arbustiva que permitían los resquicios de la piedra. Lo que en su momento se hizo fue aprovechar los grandes huecos que dejaban las fosas para terraplenarlas y plantar el olivar. Por qué se plantaron olivos en vez de almendros o algarrobos, no lo sé. Supongo, sencillamente, que el olivar interesaba más. De hecho, me consta que en otros tiempos hubo algunos otros árboles en la Necrópolis. Recuerdo, concretamente, haber visto algunas higueras junto a la casa payesa que restauró el museo en la parte más alta de la colina.

No sé a qué viene, por cierto, esa práctica generalizada que hemos adoptado de plantar cipreses en los cementerios,tratándose de una especie arbórea ornamental que ajardina la ruralidad de otras geografías como la Toscana, la Liguria, la Provenza o el Ampurdán catalán. Tal vez haya sido por la percepción que se tiene de que el ciprés aporta gravedad y sugiere severidad y silencio, razón de que no falte nunca en los claustros de los monasterios. No lo sé. Lo cierto es que en los lugares de enterramiento domina el peso de la tierra, la horizontalidad que impone el descanso eterno, un detalle que contradice el ciprés que se escapa enhiesto y orgulloso hacia lo alto.

Paz

Lo suyo sería lo contrario, que los cementerios tuvieran olivos, aunque sólo fuera porque, como sucede en nuestra Necrópolis, sus profundas raíces penetran el subsuelo y se pierden en el tiempo sin tiempo de los muertos. Y pues la rama de olivo significa paz, el árbol sería una justa alegoría a la paz eterna del Más Allá. No es casualidad, por otra parte, que los Santos Óleos con los que despedimos al difunto se obtengan precisamente del aceite que proporcionan los olivos. Sus frutos los ve Jean Giono como un salvoconducto que les vendrá bien a los difuntos en el Último Día: «Cuando Dios cierre el mundo como se cierra un libro y de fin a nuestra historia, cuando las trompetas del Juicio Final despierten con sus clarinetazos a los muertos y se abran las tumbas, yo me presentaré a la divinidad con una ofrenda, con un modesto puñado de aceitunas».

Lo cierto es que podríamos encontrar muchos otros motivos para plantar olivos en los cementerios. Son árboles que ya en la antigüedad se consideraban sagrados, en justa correspondencia, por tanto, con la tierra asimismo sagrada de los lugares de enterramiento que con razón llamamos sacramentales o camposantos. Y otro detalle a tener en cuenta es que, si consideramos el lado trágico y oscuro de la muerte, vemos que, frente al elegante y envarado ciprés, el olivo es manifiestamente conmiserativo con el sufrimiento como descubren sus atormentados troncos. ¿No son antropomórficos sus retorcimientos? ¿No son casi humanas sus heridas y sus arrugas?

Y si en los cementerios impera el silencio, ningún otro árbol es capaz de crear la atmósfera callada de los olivos, algo que ya captó Josep Pla: «Siempre me ha parecido mágica la capacidad que tienen los olivos para subrayar la soledad y atraer el silencio, para fundirse con su música vaga y crear una atmósfera de secreto inviolado, el más enigmático, callado y recogido que conozco». Por otra parte, las hojas cenicientas del olivo –'sombra sin sombra' que dice el poeta- y las sobrecogedoras formas de sus troncos, casan bien con la muerte. Los viejos olivos son, en fin, una exhibición de patetismo.

Con razón titula Joan Alcover 'Desolación' la elegía que dedica al olivar. También Santiago Rusiñol subraya su callado sufrimiento: « Les oliveres que veig a l'illa no són com les d'altres llocs. Les oliveres d'aquí es turmenten i es retorcen. N'hi ha de troncs, que semblen serpents que s'estiguin mossegan la cua; n'hi ha que semblen dones nues i d'altres que es caragolen com sargantanes. Monstres amb braços, amb les tripes a l'aire i amb el cor damunt les tripes, sembla impossible que les oliveres es donin tant turment a créixer».

Fósil con vida

Cuando cierra su ciclo productivo, el olivo se mineraliza, se apergamina y fosiliza. Es como si el olivo persistiera sólo para lamentarse de lo que en él ha muerto. En todo caso, del viejo árbol siempre salen brotes que son una promesa de resurrección. Un árbol, por tanto, que mantiene un manifiesto valor simbólico en nuestra Necrópolis y que nos convendría, asimismo, tener en nuestros cementerios.