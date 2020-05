Ocho semanas de miedo

Miedo. Miedo a contagiar a sus seres queridos el coronavirus al llegar a casa. Eso es lo que han sentido, día tras día, durante ocho semanas, los trabajadores de los comercios de Sant Jordi que han permanecido abiertos durante todo el confinamiento. Las personas que han estado al pie del cañón estos 56 días para que los demás pudiéramos quedarnos en casa para preservar nuestra salud y la de los nuestros. Ellos han mantenido abiertas las dos panaderías-pastelerías, el supermercado, la farmacia, el estanco, la papelería y la tienda de comida para llevar. Sant Jordi, como el resto de la isla, se despereza tras mes y medio como un pueblo fantasma, con todo cerrado y donde las pocas personas que salían a la calle era para comprar. Atrás han quedado los días en los que daba hasta alegría ver a alguien con un perro o con el diario o el pan bajo el brazo en las calles desiertas, porque era una escena que te devolvía por unos instantes a la normalidad cotidiana de antes de la emergencia sanitaria.

No han sido fáciles estas semanas, en las que no todos los clientes se lo han puesto fácil y han aceptado las normas de aforo y distancia social; los guantes y la desinfección de manos en el súper. La tensión, el estrés, el miedo, han sido la tónica de esta cuarentena detrás de los mostradores. De hecho, algunos han preferido no participar en este reportaje. Los nervios están a flor de piel. Una persona incluso se echó a llorar cuando explicaba por qué no quería contar a un diario cómo había pasado estas semanas trabajando. No podía ni hablar.

Marga Roig, de 50 años, lleva la papelería Can Jurat desde hace 12, donde cada día desde el inicio del confinamiento ha vendido la prensa a los incondicionales de las ediciones impresas de los periódicos. Tiene dos hijos, de 6 y 10 años, a quienes no deja acercarse a ella cuando vuelve de trabajar hasta que lava y se cambia de ropa. Teme el calor, pues la mascarilla y la máscara de plástico ya resultan insoportables. No quiere ni pensar en el verano. Las ventas han caído, como en todos los negocios. Un cliente pregunta si tiene sopas de letras. «No, vuelan, en cuanto me las traen, se las llevan», responde. También ha aumentado bastante la venta de manualidades para los niños durante la cuarentena.



Lo primero, quitarse los zapatos

María Roig, de 55 años, trabaja en el Forn Can Bufí de Sant Jordi desde que abrió, hace casi cuatro años. «No he estado asustada, no he tenido sensación de miedo. La gente es responsable, me siento muy segura trabajando aquí. Con mascarilla y guantes», relata, pero aclara que su mayor preocupación ha sido, y es, proteger a sus padres, mayores, que viven cerca de ella y a los que lleva la compra con muchas precauciones. Lo primero que hace cuando llega a casa, como todas las demás trabajadoras entrevistadas, es quitarse los zapatos y dejarlos en la entrada. «Me lavo las manos hasta con Fairy, voy de cabeza a la ducha», explica. Tanto ella como Marga destacan que en general «la gente ha colaborado mucho y ha sido comprensiva».

Las ventas también han bajado en esta tienda: antes había dos o tres dependientas y ahora con una, sobra. Ha cambiado la forma de servir la comida: en vez de las grandes bandejas de antes, hay raciones ya envasadas de canelones, escalope a la milanesa, pasta, arroz salteado o blanco, entre otras muchas opciones. «Deseo que pase todo esto y que no haya ningún rebrote. Lo estamos haciendo muy bien en Ibiza», prosigue, rodeada de una calma hecha de buñuelos, bizcochos, cocas, pan, magdalenas ibicencas, empanadas, galletas... cuyo aroma nos devuelve por un instante a algún momento de nuestra vida pasada.

Sant Jordi parecía un decorado pulcro pero abandonado hasta el tímido inicio del desconfinamiento, el domingo 26 de abril, cuando se permitió a los niños salir a la calle. Aquel día fue emocionante ver a los críos por el pueblo, paseando con su padre o su madre, patinando o con la bici en la plaza. Hasta entonces, era desolador contemplar el pueblo sin vida; los bares, cuyas terrazas siempre están muy animadas, cerrados. La tienda de regalos y floristería, a oscuras, sin su colorida y exuberante exposición de tiestos con flores y plantas aromáticas y decorativas. Apenas se veía a nadie por la calle, algunos con perros, otros que iban a comprar apresurados.

Las colas en las que las personas guardan más de un metro de distancia son habituales desde el principio en la farmacia, el estanco y el supermercado; muchas, cada vez más, con guantes y mascarillas. Los primeros días de la cuarentena resultaba muy chocante ver a la Policía Local o la Guardia Civil en el pueblo, vigilando que solo saliera a la calle quien podía hacerlo (para ir a comprar o al médico); escuchar cómo informaban con un megáfono, desde un coche que avanzaba muy despacio, de que el estado de alarma nos obligaba a permanecer en nuestras casas encerrados.



La vida emerge en las azoteas

La vida que había desaparecido de las calles del pueblo emerge a las ocho de la tarde en las azoteas de las casas, adosados y edificios de pocas plantas, en las terrazas y ventanas, donde los vecinos aplauden a los sanitarios y aprovechan para saludarse a voces, agitando los brazos en el aire, porque se alegran profundamente al ver a los demás a lo lejos. Algunas tardes, hasta bailan la música a todo volumen que alguien pone, una forma como otra cualquiera de recordar que esto acabará en algún momento. La canción 'Resistiré' es también en este pueblo el himno de la cuarentena.

El lunes de esta semana ya parecía hasta un día normal, con la peluquería y otros establecimientos recién abiertos (atienden con cita previa), y movimiento en los bares para preparar la reapertura de sus terrazas mañana, con el aforo reducido al 50%. Muchos vecinos esperan con emoción el momento de volver a disfrutar de algo antes tan cotidiano, y ahora tan añorado, como tomarse un café o una caña en el bar del pueblo, y reencontrarse con familiares, amigos y conocidos, aunque sea manteniendo las distancias.

Para Sandra Fernández, dueña de la pastelería Valencia, lo más difícil ha sido y es «el miedo a contagiarte, por la familia». No han podido hacer un expediente de regulación temporal de empleo pese a que las ventas se han desplomado hasta un 65 o 70% (exigen que la debacle llegue al 75%), y mantiene a las dos dependientas. Ella va dos o tres veces al día a la tienda, y cada vez que vuelve a casa, se ducha. Sus hijos, de 9 y 11 años, no se la acercan hasta que se ha desinfectado y cambiado. También está preocupada por sus padres, mayores, a quienes lleva la compra. «No todo el mundo es consciente del virus. Hay quien no lleva mascarilla, o tose sin taparse como debe ser, o se apoya... Hay gente que no lo entiende –relata–. Llegas a tu casa estresada, muy cansada de tanto tener cuidado. En el trabajo tienes que intentar no tocarte la mascarilla, lavarte las manos continuamente... Hay poco trabajo pero mucho estrés». Además, se añade la organización doméstica, y ayudar a los niños con las labores escolares, que ahora con el confinamiento se han convertido en tareas que se añaden a la jornada laboral de padres y madres.

Sandra ha eliminado el pago mínimo con tarjeta, y hasta ha tenido que sacar el datáfono para cobrar 75 céntimos de una cocacola. «Ahora el Gobierno pide que se pague con tarjeta, así que no puedes decir que no. Pero luego pagas al banco un porcentaje. Los bancos deberían dejar de cobrar esto, en estas circunstancias», se queja.

La dueña de esta popular pastelería de Sant Jordi critica que las ayudas no llegan a los establecimientos pequeños como el suyo, «de los que hay muchos en Ibiza»: «Los pequeños comercios somos los más afectados, porque las ayudas se las llevan los grandes. Y al final las pequeñas empresas somos las que levantamos, las que movemos el dinero en la isla y damos trabajo a la gente de aquí». «Lo primero es la salud, pero la economía está relacionada con la salud, porque tienes que dar de comer a tu familia. Es una situación muy complicada», prosigue.



El incordio de la mascarilla

Los guantes se mojan de sudor al poco de ponerlos; es muy incómodo hacer cualquier cosa, como escribir, entrevistar a alguien o comprar con ellos. Pero hay algo peor todavía. «¿Cómo podéis aguantar la mascarilla?», pregunta la periodista, medio asfixiada ya por la FFP2 que no hace ni un cuarto de hora que lleva puesta. «No sé ni yo cómo la aguantamos. Creo que lo peor es la mascarilla», responde una trabajadora del Hipercentro del pueblo. Si ir a comprar con un trozo de tela u otro material tapando gran parte de la cara es agobiante, solo imaginar toda la jornada laboral con ella, con el calor que ya hace, provoca angustia. «No es lo mismo llevar la mascarilla una hora que ocho», comenta Ángela Brines, de 35 años, la encargada de la tienda. ¿Agradecen los clientes su trabajo?. «Algunos, pero muy pocos. Mucha gente no entiende las normas», lamenta. Tiene un niño de seis años, que como otros muchos hijos de trabajadores esenciales ha de esperar a que su madre acabe de ducharse y cambiarse de ropa para abrazarla cada día, cuando regresa de trabajar.

Rosi Vargas, de 30 años, empleada del supermercado, asegura que no tiene miedo: «Soy superpositiva. Pienso que si me toca pasar el coronavirus, lo paso y ya está. No tengo miedo a nada», sentencia con una sonrisa que se adivina tras la mascarilla. Aunque la cosa cambia cuando piensa en su hijo de 6 años: sí teme poder contagiarle, y para evitarlo sigue el mismo ritual de desinfección que las demás: fuera zapatos, a la ducha y ropa a la lavadora con agua caliente. «Lo más difícil ha sido estar sin la familia, y tratar con gente que no tiene consideración. Creo que no son conscientes. Algunos no se quieren poner los guantes o desinfectar..», continúa.



La seguridad de la gente querida

Para Montse Lagunilla la principal preocupación es la que resaltan todas las demás: la seguridad de los suyos, de sus hijos, de 11 y 7 años, de «la gente querida». Montse, de 42 años, está cobrando en la caja del supermercado. Son las dos de la tarde y varias personas aguardan separadas en la calle, bajo un sol ya veraniego, a que salgan clientes para poder entrar al supermercado. Estas semanas han sido de mucho trabajo, y acaban la jornada reventadas. «Creo que la gente está un poco desinformada, sobre cuándo hay que llevar mascarilla o guantes; a qué hora se puede salir con los niños... Todavía estamos un poco despistados. Pero trabajando, tampoco he tenido ningún problema con la gente», asegura.

El coronavirus ha obligado a la población a permanecer en casa para evitar los contagios, pero no puede acabar con la tendencia natural de las personas acostumbradas a la vida social propia de las pequeñas comunidades, que caracterizan a la isla. Los vecinos de Sant Jordi se encuentran en los pasillos del supermercado, en las calles, en las colas del estanco o de la farmacia, y a duras penas reprimen su primer impulso de acercarse. Pero no las ganas de conversación, de saber qué tal lo están llevando los demás. A distancia, con o sin mascarillas y guantes, disfrutan de esos momentos que nos conectan con nuestra vida antes del virus, de cuando ir a pasear por el pueblo, a comprar una planta o a tomar un café eran placeres cotidianos que jamás pensamos que pudieran desaparecer de nuestras vidas. De repente. Por un virus llegado de China.