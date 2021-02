Cada vez que se estrena una película basada en la adaptación más o menos libre de un libro, surge la misma cuestión: ¿Es mejor la novela o su adaptación al cine? Si queremos quedar bien en las tertulias, es imprescindible decir que el libro nos gustó más.

No importa si lo hemos leído o no, porque al ver la película tenemos el argumento controlado y es posible que nuestros contertulios tampoco hayan leído el titulo en cuestión. Diremos entonces, que en la novela los personajes son más profundos o que sus intenciones son mucho más claras y sus sentimientos quedan mejor reflejados. Y puede que sea cierto. Normalmente, las generalizaciones no son buenas y las adaptaciones cinematográficas deberían revisarse una a una para no incurrir en injusticias.

Pero vamos a generalizar un poco: en las novelas, las intenciones de los personajes se suelen expresar de modo muy concreto, ya sea en primera persona o en la voz del narrador y, salvo en las obras de misterio, no se suelen dejar a la interpretación del lector. En el cine, esa faceta de la narración es más abstracta y dependemos de la calidad interpretativa de la encarnación del personaje para entender sus motivaciones. Porque la explicación que ayuda a redondear la trama en las novelas, puede y suele entorpecer el ritmo en las películas. Y eso ocurre sencillamente porque son dos lenguajes completamente distintos al servicio de una misma historia. Entonces, ¿por qué deberían competir? Nos empeñamos en querer comparar literatura y cine, y a menudo suele ocurrir que cuando pretendemos mostrar todo lo que sabemos sobre la primera, lo único que conseguimos es evidenciar lo poco que sabemos de cinematografía.

En un mundo ideal, podríamos ver una película sin pensar siquiera que antes fue novela, y en ese caso, decidir si es o no de nuestro agrado por méritos propios.

Todos sabemos que hay auténticos bodrios basados en libros maravillosos y novelas horrorosas que han inspirado películas más que decentes. Aunque lo habitual es que de un mal libro salga una mala película. Por eso, parodiando a los reclamos publicitarios de los cines , podríamos decir "Si le aburrió el libro ¡ni intente ver la película¡" o "De un libro mediocre una película para olvidar". Pero suele ser mejor centrarse en lo positivo.

Buscando un caso en el que la adaptación cinematográfica no desmerezca una buena novela, me viene a la memoria una que he releído varias veces y de la que se hizo una película que también he visto más de una vez, y justo por estas fechas se cumplen treinta y tres años de su estreno. Hablo de 'El corazón del Ángel', dirigida por Alan Parker y protagonizada, entre otros, por Mickey Rourke, Robert De Niro y Lisa Bonet. Se basa en la novela 'El ángel caído', publicada en mil novecientos setenta y ocho escrita por William Hjortsberg. En este caso el mismo autor del libro escribió también el guion de la película, aunque al no encontrar quien le produjera el filme, aparcó el proyecto hasta que Parker lo retomó años más tarde. Se hicieron cambios de localización e incluso se varió la década en la que transcurren los hechos. Y todo ello con la aprobación del autor de la novela. Además, la película incorpora unos no tan sutiles cambios en el final, que no revelaré por si aún no has tenido tiempo de verla o de leer la novela.

¿Qué hemos obtenido de todo esto, tres o cuatro décadas más tarde? Pues según mi opinión, que podemos disfrutar de dos obras distinta: por un lado, tenemos una obra literaria que mezcla de manera original y muy interesante, los clichés más manidos de la novela de detectives estilo años cincuenta, con gótico americano de manual. Y por otro lado, una película entretenida e inquietante con un Louis Cyphre que desplazó a Nosferatu en mis pesadillas. No sé mucho de cine, pero la calidez de la luz hace que las escenas que parezcan haber sido rodadas en el mismo infierno; la actuación de los actores en los roles principales, el tratamiento de los personajes y su degradación paulatina ante nuestros ojos me gustan, y mucho. La única pega que le pondría a la película, es que desde el título, ya se marca un spoiler por el que merecería arder en el averno.