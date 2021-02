Uns anys després hi passaria dies de vacances perquè tant jo com sa meua família som molt amics de qui era mossènyer de sa parròquia, don Josep Escandell Cardona, conegut com n'Arabí. Amb ell i altra gent des poble mos arriàvem amb cordes per baixar a ses Balandres a la vista des Castellar o passàvem una jornada pes bell paratge des Corrals d'en Guillem on un canyer quasi s'ajunta amb el mar. Són records que es mesclen amb ametllers florits al pla, tardes de buscar espàrrecs pes marges de vora s'església o excursions en moto per visitar mossènyer de Sant Mateu, don Toni Costa, fer una bona xerrada amb ell i practicar un poc d'esperanto, una llengua a què vaig dedicar algun temps. Qui m'havia de dir que passats es anys hauria de promoure sa remodelació de sa casa parroquial i sa neteja d'aquella petita, bella i blanca església de Corona, sa més ben valorada de totes ses d'Eivissa per Josep Lluís Sert, segons ens comentava s'arquitecte davall s'olivera de Ca Vostra quan venia a sa botiga de casa a comprar alguna antiguitat.

A Santa Agnès jo sempre mirava amb especial sentiment una talla de la Mare de Déu del Roser que hi ha a s'església i que presideix una capella amb modest retaule. Una vesina des poble, na Maria de can Ramon, me'n contà la bella història que, més tard, vaig escriure. Cada 21 de gener veia -i segueix contemplant encara- aquella talla que, portant emprendada damunt es pits, és passejada en processó, seguint sa vermella bandera parroquial, pes torrent de sa Jàssena i es camí de Sant (o Son) Gelabert.

Es temps anava passant i, des des Consell gosàrem sol·licitar al senyor bisbe, monsenyor Vicent Juan Segura, que es coronàs canònicament sa imatge de la Verge del Roser de sa parròquia coronera. Don Vicent va acceptar molt favorablement sa idea. Fets es tràmits pertinents, el senyor bisbe es dia 3 de maig del 2006, fa signar es decret corresponent que, entre altres manifestacions, diu: « La tradición cristiana ha hecho que las imágenes de Santa María Virgen con frecuencia sean veneradas adornando su cabeza con una corona de metal noble... La Parroquia de Santa Inés cobija una artística imagen de la Virgen del Rosario, recientemente restaurada y que, como marca la iconografía clásica, sostiene en sus brazos al Niño Jesús y el Rosario... Corresponde al Obispo de la diócesis juzgar sobre la oportunidad de coronar una imagen de la Santísima Virgen, teniendo presente los resultados pastorales que de la misma se pueden derivar... Por ello, teniendo presente los deseos manifestados por algunos fieles y autoridades, oído el parecer favorable del cura párroco y buscando, sobre todo, el bien del pueblo de Dios que peregrina en esta comunidad parroquial y la edificación de los que visitan esa tierra por diferentes motivos, estimo que es oportuno proceder a la Coronación. Por ello, de conformidad con lo que señala el Ritual para la Coronación, con alegría y esperanza Decreto que la imagen de la Virgen del Rosario que se venera en el templo parroquial de Santa Inés de Corona sea coronada canónicamente para gloria de Dios Uno y Trino, de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, para bien de la Santa Iglesia y de todo el pueblo de Dios. Firmado: Vicente Juan Segura, Obispo de Ibiza».

Ses corones de plata

Es sacerdot, reverend José Martínez Franco, discret, incansable i eficaç secretari del senyor bisbe, es preocupà de ses corones de plata, que foren elaborades per orfebres de València, i sa Conselleria de Cultura es va fer càrrec des seu patrocini. Es dia 21 de maig de l'any 2006, a les set de la tarda, va tenir lloc sa coronació de la Mare de Déu a sa plaça de s'església de Corona. Una gran multitud s'hi congregà i el Cor des Conservatori, dirigit per sa senyora Lina Bufí, i sa banda municipal de Santa Eulària, baix sa batuta de Jaume Manuel Ribas, ajudaren a fer més solemne s'acte religiós. Per sa meua part vaig posar per escrit as programa sa llegenda transmesa per tradició oral que gent de Corona m'havia contat i que vaig titular «Salvats de miracle». Diu així: «Conta una tradició que allà pes segle XVIII, uns vesins de Corona, entre es quals hi havia es mossènyer des poble, un home de sa família de can Maimó i dos joves més, s'embarcaren dins un llaüt amb sa intenció d'anar a buscar soques de pins o savines per as porxos de s'església que estaven aixecant en honor de Santa Agnès, una verge i màrtir romana que ja tenia sa seua capella subterrània a prop de Sant Antoni de Portmany.

Sa travessia

On degueren embarcar aquells homes? No ho sabem. Sa travessia no degué ser molt llarga. A rems o a la vela arribaren as boscos de cala Salada? cala Bassa? cala Vedella? No tenim resposta a aquest i d'altres interrogants. Carregada sa barca fins sa s'orla amb aquells troncs que serien ses bigues des porxos, tornaven cap a casa. Es estrops, molt gastats, estarien a punt de rompre's per s'esforç i ses veles, quan deixaven es rems, anaven inflades com es seus braons. Tal volta passaven el Rosari com ho fan es vedraners quan van a buscar ses cabres. Volgué Déu o la ventura però s'aixecà una gran tamborinada seguida d'un temporal desfet.

Aquells bons homes veren que sa seua vida perillava. Resaren ja que, pensaven, la mort estava prop. I feren una promesa: regalarien una emprendada a la Mare de Déu del Roser, de Corona, si se'n sortien. I es produí es miracle. Naturalment es va atènyer sa promesa i des de llavors la Verge llueix part d'una emprendada d'or que un coroner de can Maimó, agraït, li va donar. Mossènyer i aquest bon home se salvaren. Es altres dos...».

Diré que vénc del cel

La tarda des 21 de maig, sa nostra memòria vola cap a endarrere i evoca aquella bona gent salvada d'un naufragi. Avui han estat presents i es seu record passarà de generació en generació. La Verge en qui ells cregueren i esperaren, està coronada. Cada any quan comptarem 21 dies des mes de gener sortirà en processó pes camí des Passos, entre ametllers florits, figueres de pic, atzavares i savines. Naltros, mentre deixam es pla de Corona a s'hora des solpost, recordarem aquella popular cançó que comença així: Anant-me'n cap a casa, diré que vénc del cel...