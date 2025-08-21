La Policía de Santa Eulària se forma en el análisis de datos policiales
Varios efectivos han recibido formación para el uso de la herramienta Eurocop
Los responsables de la Policía Local de Santa Eulària des Riu han recibido recientemente una formación en el uso de la herramienta Eurocop y el análisis de datos policiales. Durante tres días, el inspector jefe de Formación y Datos de la Policía Local de Torrejón de Ardoz ha impartido esta formación especializada.
Esta formación ha permitido a los efectivos del cuerpo, entre los que se encontraban el jefe de la Policía Local, el oficial jefe del área operativa, el oficial jefe del área administrativa y el agente coordinador de área de planificación, ampliar sus conocimientos sobre la herramienta Eurocop.
Integración de tecnologías
Eurocop es una plataforma compuesta por un conjunto de sistemas que permite a las autoridades locales automatizar sus tareas. Este asistente es capaz de ayudar al cuerpo en todas sus áreas; la planificación operativa o la gestión de recursos humanos y materiales entre otras.
Además, durante la visita, los efectivos ibicencos pudieron conocer de primera mano el funcionamiento interno, así como el Centro de Control de la Policía Local de Torrejón de Ardoz.
"Este tipo de iniciativas, además de mejorar y ampliar los conocimientos de agentes, permite seguir avanzando en la mejora continua de los servicios que ofrecen a los vecinos del municipio", remarcan las autoridades locales.
