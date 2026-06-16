Formentera impulsa una reforma electoral para reforzar su autogobierno y reconocer su singularidad institucional

El Consell Insular de Formentera ha dado un nuevo paso en la defensa de su hecho diferencial con la aprobación, en el pleno extraordinario celebrado este martes, de una iniciativa legislativa destinada a modificar la Ley 7/2009, de 11 de diciembre, electoral de los consells insulars, con el objetivo de adaptar la normativa a la realidad institucional única de la isla y reforzar su carácter de institución de autogobierno dentro de la comunidad autónoma.

La propuesta, que será remitida ahora al Parlament de les Illes Balears para iniciar su tramitación, es el resultado de un prolongado trabajo técnico y jurídico impulsado por la institución formenterense. El texto busca actualizar el marco electoral vigente para dar una mayor visibilidad y reconocimiento a la singularidad de Formentera, única isla balear que concentra en una misma institución las competencias propias de un ayuntamiento y de un consell insular.

Desde la corporación insular destacan que esta reforma pretende "fortalecer la capacidad de autogobierno y la representación institucional de la isla", adecuando la legislación a una realidad administrativa sin equivalentes exactos en el resto del archipiélago ni en el conjunto del Estado.

La iniciativa llega además en un contexto especialmente significativo tras la reforma constitucional aprobada el pasado 19 de mayo de 2026, que creó la circunscripción propia de Formentera en el Senado y reconoció expresamente en su preámbulo la singularidad del Consell Insular. El texto constitucional señala que la institución formenterense constituye una realidad única en el derecho español al integrar en un mismo órgano a los concejales del Ayuntamiento y a los representantes del Consell, configurando una personalidad jurídica única con diversas naturalezas jurídicas superpuestas.

Antes de su aprobación plenaria, la propuesta ha superado todos los trámites legalmente establecidos, incluyendo la consulta ciudadana, la elaboración de la memoria justificativa, los correspondientes informes jurídicos y la evaluación de impacto de género, además del asesoramiento de expertos en derecho constitucional y régimen institucional.

Con esta iniciativa, el Consell considera que da un nuevo impulso a la consolidación de un modelo institucional adaptado a las necesidades específicas de Formentera.

Tres millones para regularizar la atención a menores migrantes

Durante la misma sesión plenaria también se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 3.000.055,95 euros, correspondiente a 45 facturas vinculadas a servicios de acogida residencial, atención integral de menores y otras actuaciones de protección social.

La medida permitirá abonar servicios esenciales prestados durante los últimos meses gracias a la aportación extraordinaria de tres millones de euros comprometida por el Govern balear tras la constitución de la Comisión Paritaria entre ambas administraciones.

Según el Consell, esta financiación responde al importante esfuerzo económico asumido por la isla ante el incremento sostenido de la llegada de menores migrantes no acompañados, así como a la necesidad de saldar la deuda acumulada con las entidades encargadas de garantizar su acogida y protección.

Regularización del servicio de residuos

El pleno también abordó la regularización del programa de explotación correspondiente a 2025 y la aprobación del programa para 2026 del servicio de gestión y tratamiento de residuos que presta la UTE GIREF.

La propuesta incluye la actualización económica derivada de las toneladas reales de residuos gestionadas durante el pasado ejercicio y de la revisión de los distintos cánones aplicables al servicio. Con ello, el Consell pretende garantizar la continuidad de un servicio esencial para la isla, que incluye tanto el transporte de residuos desde Formentera como su tratamiento en las instalaciones autorizadas de Ibiza.