Formentera Zen cierra su duodécima edición con un 98% de participación femenina

Formentera Zen ha cerrado su duodécima edición consolidándose como una de las citas de bienestar más destacadas del Mediterráneo y con un claro protagonismo femenino tanto entre el público como en el programa de ponentes. Durante tres días, la isla acogió un completo calendario de actividades centradas en la salud integral, el crecimiento personal, la nutrición consciente, el movimiento y el equilibrio emocional, en un entorno privilegiado como Formentera.

Uno de los datos más significativos de esta edición ha sido la elevada participación femenina. El 98% de las personas asistentes fueron mujeres, mientras que el 100% de las ponencias y sesiones estuvieron lideradas por profesionales femeninas, lo que refleja el creciente interés de las mujeres por el bienestar integral y la consolidación de referentes femeninos en este ámbito.

Organizado por el área de Turismo del Consell Insular de Formentera, el encuentro reunió a reconocidas especialistas nacionales y locales, que compartieron conocimientos, experiencias y herramientas prácticas para mejorar la salud física, mental y emocional.

El cartel de esta edición estuvo integrado por profesionales como Marta Marcè, nutricionista y divulgadora especializada en menopausia; Blanca García-Orea Haro, conocida como Blanca Nutri, experta en nutrición clínica y microbiota; Celeste de la Banda, comunicadora y chef; Cati Palou, especialista en psiconeuroinmunología; Vanessa Parellada, psicóloga especializada en bienestar emocional; Verónica Salas, instructora de yoga terapéutico y mindfulness; Paula Coms, pionera del barre en España, y Valentina y Victoria Llorens, instructoras de yoga.

También participaron otras profesionales como Arantxa Aguayo, Maria Mallafré y Lorena Cardona, entre otras, en una programación marcada por el intercambio de conocimiento y la conexión entre disciplinas.

A lo largo del fin de semana, las asistentes participaron en masterclasses y talleres orientados a fomentar hábitos saludables, mejorar la gestión del estrés, reforzar la conexión entre cuerpo y mente y promover el autocuidado. El programa abordó cuestiones de plena actualidad como la salud hormonal femenina, la inflamación, la microbiota, la regulación emocional, la menopausia, el movimiento consciente y el bienestar integral.

Turismo de bienestar

Además de su dimensión formativa, Formentera Zen volvió a destacar la isla como destino de turismo de bienestar, un segmento cada vez más relevante que combina naturaleza, salud y experiencias transformadoras.

El evento contribuye así a posicionar Formentera como un enclave idóneo para quienes buscan desconectar, reconectar consigo mismos y adoptar un estilo de vida más saludable.

Con una elevada participación y una excelente acogida por parte del público, Formentera Zen 2026 reafirma su compromiso con la divulgación de hábitos saludables y con la creación de espacios de encuentro que impulsen el bienestar, el conocimiento y la conexión humana.