Formentera rinde homenaje a sus mujeres mayores en un acto de reconocimiento público

Formentera celebró la XV edición del Homenatge a la Dona Gran, un acto impulsado por Espai Dones Formentera para visibilizar, valorar y reconocer públicamente la contribución de las mujeres mayores al desarrollo económico, social y humano de la isla.

La ceremonia estuvo dedicada principalmente a las mujeres nacidas en 1942, aunque también incluyó a las de 1940, 1941 y 1943. El homenaje arrancó con una introducción musical en la que sonó una cançó pagesa redoblada interpretada por Geno Tur Tur, que cantó 'Dones de Formentera', y continuó con la actuación de Maria Tur Ribas.

Durante el acto, la asociación destacó el papel fundamental que han desempeñado las mujeres de Formentera a lo largo de su vida, tanto en el ámbito productivo como en el reproductivo y de los cuidados. Espai Dones subrayó especialmente la labor desarrollada por las mujeres rurales y del campo, mayoritarias durante décadas en la isla, así como su contribución al sostenimiento de las familias y al desarrollo de la industria turística.

Acto de reconocimiento público a las mujeres mayores / Consell Insular de Formentera

La entidad recordó que muchas de estas tareas, esenciales para la vida cotidiana y el bienestar colectivo, no han recibido históricamente reconocimiento económico ni social. En este sentido, incidió en que trabajos como la crianza, el cuidado de hijos, mayores y familiares, así como la atención del hogar, han sido imprescindibles para el progreso de la sociedad, aunque no se hayan reflejado en los indicadores económicos tradicionales.

Espai Dones Formentera, asociación creada en 2007, defendió además la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad más justa y equitativa, en la que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. En su intervención, también reivindicó la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados, al considerar que se trata de una labor imprescindible para la salud, el bienestar y la cohesión social.

Mujeres mayores homenajeadas / Consell Insular de Formentera

Como colofón del acto, se realizaron dos menciones especiales para mostrar agradecimiento y reconocer a mujeres que destacan por una labor esencial que beneficia a la isla. Recibieron la distinción de Dona d’honor d’Espai Dones Pilar Daviu Cañellas, en reconocimiento a su labor al frente de la Unidad de Violencia de Género de Formentera y a su trabajo en la protección de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas, así como por su tarea como policía tutora transmitiendo valores democráticos en los centros educativos de la isla.

También fue distinguida Claudia Cotaina Roselló por su aportación desde la perspectiva de género en la exhaustiva investigación sobre violencias y redes de sororidad en Formentera durante el siglo XX, desarrollada en el marco de la Beca d’Igualtat del Consell de 2024. Espai Dones destacó asimismo el impacto del hallazgo del cuaderno de Catalina Colomar i Verdera.

El acto concluyó con la actuación de las colles de ball pagès Es Pastorells y Es Xacoters, que despidieron a los asistentes con una muestra de baile tradicional.