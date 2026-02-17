La italiana Carmen Consoli abre su gira internacional en Formentera de la mano de Barnasants

El proyecto de cultura en red Barnasants regresa un año más a Formentera con una programación de canción de autor que refuerza los puentes creativos entre islas y territorios mediterráneos. La gran protagonista de esta edición será la italiana Carmen Consoli, que iniciará en Formentera su gira internacional con el estreno en la isla de su último trabajo, 'Amuri luci', un álbum en el que explora sus raíces culturales y lingüísticas sicilianas con su habitual fuerza expresiva.

Tras una exitosa gira de presentación en Italia —con 30 conciertos en 45 días—, la artista de Catania ha elegido Formentera como primer destino fuera de su país, ilusionada por llevar sus nuevas canciones en lengua siciliana a otra isla del Mediterráneo con un contexto social, ambiental y cultural similar al de su tierra natal. Consoli, conocida también como la 'cantantessa', se dio a conocer en 1996 en el Festival de Sanremo con 'Amore di plastica' y ha construido una trayectoria que combina rock de autor y alcance popular, con más de dos millones de discos vendidos en Italia y numerosos reconocimientos. Este concierto cuenta además con la colaboración del Istituto Italiano di Cultura.

Arredefolk a Barcelona

La programación incluye también una mirada hacia el talento local: gracias a la colaboración entre Barnasants y el Consell Insular de Formentera, este año la formación formenterenca Arredefolk presentará su propuesta en Barcelona, el viernes 13 de marzo, en el Teatre La Fàbrica. Nacido en Formentera en la Navidad de 2024, el grupo propone una fusión singular entre el folk pitiuso —con instrumentos tradicionales como castanyoles, tambor, flaüta o espasí— y bases de música electrónica, dando forma a un sonido actual y festivo que reinterpreta la esencia cultural de la isla.

Liderado por María José Cardona (voz y guitarra), con Cristian Tur y Pere Serra (tambor y flaüta) y Genoveva Tur (castanyoles), Arredefolk se convirtió en fenómeno viral en Pitiusas tras publicar su primera canción con vídeo en redes, alcanzando decenas de miles de reproducciones en pocas horas. Sus letras, con un tono reivindicativo y sentido del humor, completan una propuesta que conecta identidad local y contemporaneidad.

Barnasants destaca Formentera como un "punto esencial en su mapa cultural" y celebra poder reeditar por quinto año consecutivo el acuerdo con el Consell, que permite llevar a la isla voces de fuera y proyectar, a su vez, las voces formentereras en escenarios de Cataluña, el País Valencià y Balears. Las entradas para el concierto de Arredefolk se podrán adquirir a través de la web de Barnasants.