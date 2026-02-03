El Consell de Formentera amplía hasta el 9 de febrero el plazo para aportar propuestas sobre el futuro transporte público insular

El Consell Insular de Formentera ha ampliado hasta el lunes 9 de febrero de 2026, a las 23.59 horas, el plazo para presentar aportaciones dentro del proceso participativo abierto para definir el futuro modelo de transporte público regular de viajeros por carretera en la isla. Según ha informado la institución, la decisión responde a la voluntad de asegurar la participación efectiva de todas las entidades, asociaciones y personas interesadas, después de las incidencias técnicas derivadas del reciente ciberataque que afectó durante varios días al funcionamiento ordinario de los sistemas corporativos del Consell.

El proceso de audiencia previa fue abierto formalmente el 21 de enero de 2026 por la Conselleria de Movilidad, con el objetivo de recoger propuestas que permitan diseñar un nuevo modelo de transporte público adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía. La iniciativa busca mejorar la accesibilidad, la cohesión territorial y la calidad del servicio, alineándolo con criterios de sostenibilidad y eficiencia.

El procedimiento invita a realizar sugerencias sobre aspectos clave como la cobertura territorial, horarios y frecuencias, adaptación a la estacionalidad, atención a colectivos con necesidades específicas o la conexión con servicios básicos, equipamientos públicos y actividades económicas de la isla.

El plazo inicial finalizaba el 3 de febrero, pero el Consell ha considerado necesaria la ampliación para garantizar que todas las entidades dispongan del tiempo y los medios adecuados para participar en condiciones de igualdad y con plena seguridad jurídica.

Presentación en la OVAC

Las propuestas deberán presentarse mediante instancia genérica a través de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana del Consell Insular de Formentera, única vía oficial habilitada. El resto de condiciones del proceso se mantienen en los mismos términos establecidos en la comunicación inicial.

La vicepresidenta primera y consellera de Movilidad y Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha señalado que esta ampliación “responde a la voluntad del Consell de no dejar a nadie atrás y de garantizar un proceso participativo real, transparente y útil, que permita construir un transporte público que dé respuesta a las necesidades actuales y futuras de Formentera”.

Con esta medida, el Consell reafirma su "compromiso con el diálogo y la participación ciudadana como herramientas para planificar una movilidad más responsable y mejorar la calidad de vida de la población residente, avanzando hacia una isla más accesible, cohesionada y sostenible". Asimismo, ha agradecido la "comprensión y colaboración de las entidades y personas participantes y ha quedado a disposición para cualquier aclaración adicional", termina la nota de la institución.