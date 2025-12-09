Formentera refuerza la cogobernanza de sus espacios marinos protegidos

Formentera ha acogido este martes la IV Taula de Custòdia Marina, un encuentro que refuerza el modelo de gobernanza compartida de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 en la isla y que reúne a representantes institucionales, entidades científicas, el sector pesquero, agentes vinculados al turismo de naturaleza, ONG y organizaciones locales.

La jornada, celebrada en las instalaciones del Centro de Deportes Náuticos de Formentera (CENF), ha sido organizada por la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal del Govern balear, con la secretaría técnica del GEN-GOB y la dinamización de Soldecocos, WWF y la Fundación Biodiversidad, en colaboración con el servicio de pesca del Consell Insular de Formentera. El objetivo: seguir avanzando en la gestión, ordenación y vigilancia del patrimonio marino de la isla.

La Taula de Custòdia Marina, creada a raíz de la aprobación del Plan de Gestión Natura 2000 de Formentera, es un instrumento estable de participación que da apoyo a la protección de 8.518,49 hectáreas de espacios marinos y marítimo-terrestres, distribuidos en cinco zonas de alto valor ecológico. Se trata de una experiencia pionera a escala estatal en materia de cogobernanza ambiental, que integra en un mismo espacio la mirada científica, la visión del sector primario, las necesidades del turismo y la experiencia de las entidades de conservación.

Durante la inauguración, la consellera de Sector Primari del Consell Insular, Belén Palerm, ha subrayado que “Formentera ha dado un paso firme hacia un modelo de gestión que escucha, involucra y responsabiliza a todos los sectores que viven y trabajan en el mar”. Según ha explicado, la Taula de Custòdia Marina es “una herramienta que nos permite transformar consensos en medidas reales para preservar nuestra biodiversidad y garantizar un uso responsable de nuestro entorno marino”, al tiempo que ha insistido en que “es imprescindible reforzar la vigilancia, la ordenación del tráfico marítimo y la sensibilización ambiental del sector turístico”.

“El mar es un activo esencial de Formentera y su protección es una responsabilidad compartida que debemos ejercer con rigor y con visión de futuro”, ha añadido Palerm, que ha agradecido la implicación de todas las partes y ha reafirmado que “el Consell de Formentera continuará trabajando para que la custodia marina sea una realidad viva y efectiva, y consolidar un modelo que ya es referente en Baleares y en el Estado”.

La reunión ha dedicado una parte destacada a revisar las medidas de gestión ejecutadas en los espacios protegidos de la Red Natura 2000 y ha incluido la presentación del caso de la Xarxa Dragonera Blava, en Mallorca, que analiza los efectos positivos de limitar la velocidad de las embarcaciones en zonas de reserva marina.

Proyecto Blue Connect

También se ha expuesto la actualización del proyecto Blue Connect, orientado a reforzar la sostenibilidad y el control de las actividades que se desarrollan en el medio marino, así como el nuevo protocolo de extracción de redes de pesca profesional elaborado por las cofradías de pescadores de las Pitiusas, coordinadas por el Grupo de Acción Local de Pesca (GALP), como medida de mitigación de impactos.

La sesión ha concluido con la presentación de los códigos de buenas prácticas para empresas de turismo de naturaleza que operan en espacios marinos de la Red Natura 2000, fruto de procesos participativos. Con esta cuarta reunión, Formentera consolida un modelo de trabajo basado en la participación activa, la corresponsabilidad y la adopción de medidas consensuadas entre todos los sectores implicados en la protección de su mar.