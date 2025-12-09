Formentera recibe menos turistas pero lidera el gasto medio por día y estancia

El Consell de Formentera ha acogido este martes la presentación de la memoria de 2024 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), un documento que confirma la singularidad del modelo turístico de la isla: menos turistas que en el resto del archipiélago, pero con una rentabilidad por estancia muy superior.

El presidente del Consell Insular, Óscar Portas, y el conseller de Economía, Javier Serra, han recibido al presidente del CES, Francesc Fiol, al secretario general, Antonio Alcover, y al conseller del CES, Juan Manuel Costa, encargados de presentar el informe sobre economía, trabajo y sociedad de las Illes Balears. Portas ha agradecido la labor del organismo “por ofrecer datos precisos que permiten entender mejor el modelo económico de las islas”.

Según la memoria, Formentera registró en 2024 un gasto turístico total de 452 millones de euros, un 24,2 % más que en 2003. La isla lidera el gasto medio por persona y día en Baleares, con 222 euros frente a los 187 de media en el conjunto del archipiélago. La despesa acumulada por turista durante la estancia asciende a 1.155 euros, y el número de visitantes que eligieron Formentera como destino principal creció un 18 % en un solo año, el mayor incremento de todas las islas.

Estos datos confirman que Formentera ha consolidado un modelo turístico “de poco volumen pero de mucho valor”: recibe menos turistas que las otras islas, pero con estancias más cortas (5,1 días de media) y una despesa diaria más elevada, lo que se traduce en una mayor rentabilidad por estancia. El 81 % de los visitantes son extranjeros y el 95 % se alojan en hoteles, frente al 82 % de la media balear, lo que refuerza la especialización de la isla en un turismo de calidad.

El informe del CES también sitúa a las Pitiusas en una dinámica económica expansiva y resiliente. Eivissa y Formentera registraron en 2024 un crecimiento del PIB del 3,3 %, por encima de Menorca y algo por debajo de la media balear, pero con el mayor incremento acumulado entre 2019 y 2024 (14,8 %).

En el mercado laboral, la memoria subraya la elevada estacionalidad de Formentera, la más alta del archipiélago: la afiliación entre julio y diciembre aumenta un 148,4 %, frente al 27,3 % de Mallorca o el 78,7 % de Eivissa. En 2024 la isla contabilizó una media de 4.948 personas ocupadas, un 3,5 % más que el año anterior, en línea con la media balear.

Residentes nacidos fuera del archipiélago

Desde el punto de vista demográfico, Formentera es la isla con mayor proporción de residentes nacidos fuera de las Balears (62,84 %) y una de las que registra un crecimiento poblacional más intenso, con 11.483 habitantes y una tasa de 27,9‰. En agosto, la presión humana casi triplica la población residente, con un incremento del 182,8 %, el más alto de la comunidad.

El documento también analiza otros aspectos como el consumo energético —con una creciente dependencia del exterior y un déficit de 67 gigavatios/hora—, el uso del catalán en las pruebas de acceso a la universidad —por debajo de la media balear— y la situación medioambiental, donde Formentera obtiene la mejor puntuación del Indicador Sintètic Mediambiental (49,8 puntos), por delante del resto de islas.

El CES, órgano colegiado e independiente de participación, estudio y asesoramiento, elabora cada año esta memoria con el objetivo de ofrecer una radiografía lo más amplia y objetiva posible de la realidad económica, social y ambiental de las Illes Balears, y servir de base para la reflexión y la toma de decisiones.