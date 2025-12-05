Formentera estrena portal de gobierno abierto y duplica sus indicadores de transparencia

El Consell Insular de Formentera ha puesto en marcha su nuevo portal de gobierno abierto, una plataforma integral que reúne en un único espacio toda la información institucional, económica y de gestión pública, con el objetivo de reforzar el compromiso de la institución con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

El portal se estructura en tres grandes áreas: portal de transparencia, visor presupuestario y visor de contratos. A través de estos entornos digitales, cualquier persona puede consultar de forma clara y accesible la actividad administrativa, el presupuesto y la ejecución del gasto, los procesos de contratación, la organización interna del Consell, las retribuciones, los convenios, la normativa vigente o las propuestas de los grupos políticos representados en el Pleno. La publicación del portal supone un avance directo en el cumplimiento de las obligaciones marcadas por la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Para su puesta en marcha se ha realizado una revisión exhaustiva de los contenidos, así como su actualización y adaptación a los criterios de publicidad activa, con el fin de facilitar que la ciudadanía pueda localizar la información esencial para fiscalizar la acción pública.

Este esfuerzo ya tiene un reflejo medible: según la evaluación de la plataforma independiente Dyntra, el Consell ha pasado de cumplir el 23,68 % de los indicadores a alcanzar el 52,11 %, un incremento muy significativo que sitúa a Formentera entre las administraciones que más han avanzado en el último año en materia de transparencia.

"Garantizar un espacio vivo, fiable y completo"

Aunque el portal ya está operativo, las distintas áreas del Consell continúan trabajando en la carga y validación de contenidos técnicos. El objetivo es seguir mejorando en los próximos meses, aumentando el número de indicadores cumplidos y consolidando la imagen del Consell como una administración abierta y proactiva en la publicación de información.

Con esta herramienta se pretende garantizar un espacio vivo, fiable y completo, que permita consultar en tiempo real qué hace el Consell, cómo se gestionan los recursos públicos y qué decisiones se toman en cada área. Esta actualización continua refuerza un modelo de gobernanza abierta, alineado con las mejores prácticas institucionales y con la voluntad de evolucionar hacia un Consell cada vez más proactivo en la difusión de información pública.

El desarrollo de la nueva plataforma ha contado con la participación de oGov, firma de referencia en soluciones govtech, incluida en la lista IE de calidad democrática por su labor en facilitar el acceso directo y comprensible a la información institucional. La tecnología empleada permite una interfaz moderna, intuitiva y accesible, para que cualquier ciudadano, sin necesidad de conocimientos técnicos, pueda consultar al instante datos institucionales, presupuestarios y de contratación.

Con esta iniciativa, Formentera avanza hacia un modelo de gestión basado en la trazabilidad, la apertura total de la información pública y la rendición de cuentas, situando a la ciudadanía en el centro y ofreciendo herramientas reales para conocer y supervisar la actividad de la administración.