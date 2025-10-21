Formentera acoge la ‘XX Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics’ dedicada a los archivos y fondos de tradición oral

Formentera se convertirá del 24 al 26 de octubre en punto de encuentro de especialistas en cultura y literatura popular con motivo de la ‘XX Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics’ (GEE), que este año lleva por título ‘Arxius, centres i fons etnopoètics dels Països Catalans: inventari i descripció’.

Organizada por el Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura del Institut d’Estudis Catalans (IEC), la cita cuenta con la colaboración del Consell Insular de Formentera y la Universitat de les Illes Balears (UIB), y reunirá a investigadores, docentes y archiveros de todo el ámbito lingüístico catalán.

Las sesiones tendrán lugar en el Centre d’Esports Nàutics de Formentera (CENF), en la Savina, donde se abordarán temas como la catalogación de materiales orales, los retos en la digitalización de archivos, la conservación de fondos de música tradicional o la documentación de la memoria popular.

El acto inaugural se celebrará el viernes 24 de octubre a las 9.30 horas, con la bienvenida del conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras del Consell Insular, Javi Serra. A continuación, el técnico de Patrimonio del Consell, Jaume Escandell, ofrecerá la conferencia inaugural ‘Materials, fons i recursos per a l’estudi dels cants de tradició oral de les Pitiüses’, seguida de la ponencia ‘Vint anys del Grup d’Estudis Etnopoètics: una mirada retrospectiva’, a cargo de Caterina Valriu.

20 comunicaciones en tres jornadas

Durante tres jornadas se presentarán más de veinte comunicaciones sobre fondos etnopoètics y centros de documentación dels Països Catalans, entre los que destacan el Arxiu del Folklore de la UIB, la Fundació Cultural Tresor dels Avis, el Centre de Documentació Joan Fuster o el Grup de Recerca Folklòrica d’Osona, entre otros.

El programa académico se complementará con varias actividades culturales. El viernes 24 a las 20 horas, se celebrará una ‘Vetlada de cançons’ en el Centre Antoni Tur 'Gabrielet', organizada por la Obra Cultural Balear de Formentera, con la participación de cantadors locales. El sábado 25 incluirá la presentación de novedades bibliográficas de los miembros del GEE, la Assemblea anual del grupo y la proyección del documental ‘Pep Simon. Un home de Formentera’ (1988), en el propio CENF. Finalmente, el domingo 26 a las 9.30 horas, el técnico Jaume Escandell dirigirá un recorrido cultural por Formentera, con visitas guiadas a diversos elementos del patrimonio arquitectónico y etnográfico de la isla.