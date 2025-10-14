Formentera acoge la primera Jornada ‘Metafuturo Impulsa Turismo’ organizada por Onda Cero

Formentera será el escenario, este jueves 16 de octubre de 2025, de la primera Jornada ‘Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears’, un nuevo foro de reflexión promovido por Onda Cero para debatir sobre el presente y el futuro del turismo en las islas, con el foco puesto en la sostenibilidad, la competitividad y la preservación del entorno. El encuentro, que se celebrará entre las 10.30 y las 14 horas en el Five Flowers Hotel Formentera Meliá Collection, estará conducido por Carles Lamelo, director del programa de viajes ‘Gente Viajera’ de Onda Cero. Participarán, además, destacados representantes del sector turístico balear, junto al economista y colaborador de Onda Cero Gonzalo Bernardos, y otros ponentes de relevancia nacional e internacional.

Esta primera edición de Metafuturo Impulsa Turismo se concibe como un espacio de debate abierto a la sociedad, en el que se abordarán los retos del turismo desde una perspectiva integral que combina economía, sostenibilidad y cultura local. La iniciativa busca generar propuestas que contribuyan a reforzar la competitividad del destino Baleares en un contexto global en constante transformación. El acceso al foro será gratuito, previa inscripción en la web www.ondacero.es/ibiza.

La jornada cuenta con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (Aetib) y la colaboración del Consell de Formentera y Paya Hotels, además del apoyo de RIU Hotels & Resorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB.

Un foro para pensar el futuro

‘Metafuturo Impulsa’ es una iniciativa de Atresmedia que se celebra anualmente en distintos puntos de España. Su objetivo es crear espacios de reflexión sobre los desafíos sociales, económicos, tecnológicos y medioambientales que marcarán el futuro.

El evento tendrá lugar en el Five Flowers Hotel Formentera de es Pujols, miembro de la Meliá Collection y único hotel cinco estrellas de la isla, propiedad de Paya Hotels.