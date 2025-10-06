Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formentera celebra unas nuevas Semanas Gastronómicas con 14 restaurantes

Las jornadas se celebrarán del 13 al 26 de octubre con menús inspirados en la gastronomía local

Una típica frita de pulpo.

Una típica frita de pulpo. / Pimef

Redacción Formentera

Formentera

Pimef, en colaboración con el área de Promoción Turística, organiza una nueva edición de las Setmanes Gastronòmiques de Formentera, una cita que vuelve a poner en valor la cocina tradicional de la isla y sus productos locales. Del 13 al 26 de octubre, catorce restaurantes ofrecerán menús especiales inspirados en la gastronomía formenterense, elaborados con ingredientes autóctonos y a un precio único de 25 euros por persona (bebida no incluida). Cada establecimiento ha decidido participar durante una o ambas semanas.

Los locales adheridos son Trastienda, Sa Panxa, Al Querto, Can Martí, Café del Lago, 190 Pasos, Geko, Can Forn, Sa Barraca, Juvia, MarGrossa, Vanni, Es Marés y Can Pascual.

Premios para restaurantes y comensales

La organización mantiene el sistema de premios tanto para restaurantes como para comensales. Los clientes podrán valorar su experiencia mediante un código QR y quienes prueben los menús de al menos dos restaurantes y emitan su voto entrarán en el sorteo de 500 euros. Por su parte, los dos establecimientos mejor valorados recibirán 1.500 y 1.000 euros respectivamente.

Como incentivo adicional, la heladería Ladacrem vuelve a sumarse a la iniciativa con un descuento de 5 euros en la compra de un kilo de helado a quienes presenten el ticket de consumo de alguno de los restaurantes participantes.

Noticias relacionadas y más

Desde Pimef y ABRO se ha agradecido el apoyo y el trabajo del área de Promoción Turística y la "implicación de los negocios que mantienen su actividad en los meses finales de la temporada". Ambas entidades subrayan que esta iniciativa no solo impulsa la gastronomía local y visibiliza a los productores de la isla, sino que contribuye a la desestacionalización y ofrece a residentes y visitantes la posibilidad de disfrutar de la cocina de Formentera a un precio asequible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents