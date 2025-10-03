Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'L'Illa a Escena' vuelve a Formentera con cuatro citas de teatro y música entre octubre y noviembre

La programación arranca el 18 de octubre con la comedia apocalíptica 'El jorn del judici'

Una escena de la obra 'El jorn del judici'

Una escena de la obra 'El jorn del judici' / Produccions de Ferro

Redacción Formentera

Formentera

El área de Cultura del Consell de Formentera presenta una nueva edición de 'L'Illa a Escena', el programa de artes escénicas y musicales que llenará el otoño cultural de la isla con cuatro propuestas en la Sala de Cultura (Cinema), pensadas para público adulto y familiar.

La programación se abre el sábado 18 de octubre a las 20.30 horas con 'El jorn del Judici', de Produccions de Ferro: una comedia desatada y apocalíptica para mayores de 12 años que imagina cómo cuatro supervivientes tendrían que rehacer Mallorca tras el fin del mundo. Duración 75 minutos; precio 8 €. Una semana después, el sábado 25 de octubre a las 18 horas, llega el turno del público familiar con 'Jo, Tarzan', de Festuc Teatre: títeres, música y emoción para contar la historia de una niña criada entre gorilas, una reflexión sobre diferencias, vínculos y pertenencia. Duración 55 minutos; precio 5 €.

Noviembre

En noviembre, el sábado 15 a las 19 horas se celebrará un concierto homenaje a Juan Morilla (1951–2024), guitarrista flamenco que dejó una profunda huella cultural en Eivissa y Formentera. Duración 75 minutos; entrada libre. Cerrará el ciclo el sábado 22 de noviembre a las 18 horas 'Olvido', de Trajín Teatro: un viaje poético lleno de humor y metáforas sobre la memoria y los recuerdos que nos definen. Duración 45 minutos; precio 5 €.

Noticias relacionadas y más

Las entradas pueden adquirirse en www.entradesformentera.cat a partir del viernes de la semana anterior a cada función. Se mantiene un 50 % de descuento para personas en situación de desempleo, autónomos sin actividad, jubilados, menores de 25 años, personas con diversidad funcional y familias monoparentales o numerosas. Con esta edición, Formentera consolida su apuesta por acercar cultura para todos con espectáculos de calidad que combinan humor, emoción y música.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents