'L'Illa a Escena' vuelve a Formentera con cuatro citas de teatro y música entre octubre y noviembre

El área de Cultura del Consell de Formentera presenta una nueva edición de 'L'Illa a Escena', el programa de artes escénicas y musicales que llenará el otoño cultural de la isla con cuatro propuestas en la Sala de Cultura (Cinema), pensadas para público adulto y familiar.

La programación se abre el sábado 18 de octubre a las 20.30 horas con 'El jorn del Judici', de Produccions de Ferro: una comedia desatada y apocalíptica para mayores de 12 años que imagina cómo cuatro supervivientes tendrían que rehacer Mallorca tras el fin del mundo. Duración 75 minutos; precio 8 €. Una semana después, el sábado 25 de octubre a las 18 horas, llega el turno del público familiar con 'Jo, Tarzan', de Festuc Teatre: títeres, música y emoción para contar la historia de una niña criada entre gorilas, una reflexión sobre diferencias, vínculos y pertenencia. Duración 55 minutos; precio 5 €.

Noviembre

En noviembre, el sábado 15 a las 19 horas se celebrará un concierto homenaje a Juan Morilla (1951–2024), guitarrista flamenco que dejó una profunda huella cultural en Eivissa y Formentera. Duración 75 minutos; entrada libre. Cerrará el ciclo el sábado 22 de noviembre a las 18 horas 'Olvido', de Trajín Teatro: un viaje poético lleno de humor y metáforas sobre la memoria y los recuerdos que nos definen. Duración 45 minutos; precio 5 €.

Las entradas pueden adquirirse en www.entradesformentera.cat a partir del viernes de la semana anterior a cada función. Se mantiene un 50 % de descuento para personas en situación de desempleo, autónomos sin actividad, jubilados, menores de 25 años, personas con diversidad funcional y familias monoparentales o numerosas. Con esta edición, Formentera consolida su apuesta por acercar cultura para todos con espectáculos de calidad que combinan humor, emoción y música.