El PSOE califica de «teatro» la consulta y reitera que el PP quiere una incineradora en Ibiza

El grupo socialista del Consell de Ibiza reitera que el proceso participativo impulsado por el gobierno insular del PP, que preside Vicent Marí, sobre el futuro de la gestión de residuos es un «paripé», cuyo «único objetivo es disfrazar como consulta ciudadana una decisión ya tomada: la construcción de una incineradora»

A través de un comunicado, el PSOE insiste en que, según su criterio, el procedimiento, además, «carece de garantías democráticas». «Se basa en la evaluación de apenas 600 encuestas, una participación mínima, sin criterios estadísticos aceptables ni claridad sobre el censo de personas y entidades convocadas. Presentar 600 encuestas como representativas es engañar a la ciudadanía».

Los socialistas apuntan también «la contradicción del Partido Popular», que, por un lado, hace sólo unos meses se posicionó en el pleno de Santa Eulària en contra de la construcción de una incineradora en Ca na Putxa, «mientras que Vicent Marí plantea ahora construir una en la isla». «Se quiere dar la impresión de que la decisión es colectiva y consensuada, cuando en realidad todo indica que el camino ya estaba previamente definido», subraya el grupo socialista del Consell pese a que en ningún momento el presidente de la institución se ha pronunciado a favor de la construcción de una planta incineradora en la isla.

El comunicado del PSOE agrega que tampoco se han aclarado cuestiones fundamentales como la ubicación prevista de la posible incineradora, «lo que demuestra que se oculta información esencial a la ciudadanía». «No es participación real, es manipulación», recalcan.

El PSOE insiste en que Ibiza «no necesita consultas teatrales ni medias verdades, sino un plan integral de prevención y gestión de residuos, con visión a largo plazo, objetivos medibles, control efectivo y participación ciudadana de verdad». Después de seis años de gobierno del Partido Popular en el Consell, «ya no hay margen», advierte el PSOE: «La responsabilidad del desastre en la gestión de los residuos es exclusivamente de Marí. Lo que Ibiza necesita es planificación, transparencia y soluciones sostenibles, no cortinas de humo ni decisiones impuestas a espaldas de la ciudadanía».