Real Madrid - Girona en directo

El Real Madrid no fluyó con rapidez con la pelota, y el Girona, que cerró bien el carril central, obligó a jugar de forma ineficaz al conjunto blanco por sus bandas. Solamente los disparos desde más distancia generaron peligro. Rodrygo se topó con el poste en uno de ellos. Por su parte, el equipo de Míchel no tuvo miedo a mover el esférico para avanzar, y eso le acercó a ver portería. Valery se quedó muy cerca de mandar un cabezazo a la red, pero atacando por las bandas Yangel Herrera también se topó con el travesaño para no marcar el primer gol de su equipo. Muy abierto todo para el segundo tiempo.