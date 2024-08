Buenos, bonitos... y 'gratis': de Ramos a Hermoso, estos son los jugadores que están sin equipo a cuatro días del cierre del mercado

Son, como dice el refrán, aparentemente bonitos y buenos, o al menos lo fueron, y mucho, en su momento. Y están al alcance gratis, por ceros euros, de cualquier club que, eso sí, esté dispuesto a rascarse el bolsillo con su sueldo. Los equipos ya carburan, las grandes ligas ya han echado a andar y solo quedan cuatro días para el cierre del mercado en España, pero un puñado de futbolistas libres, en su mayoría viejos rockeros de renombre, ganan protagonismo conforme se acerca la hora del cierre.

Con el periodo de trasferencias afrontando su recta final, varios jugadores contrastados y de élite se encuentran sin equipo después de haber acabado su contrato con sus anteriores clubes. Como ya se ha podido ver, un gran fichaje no tiene por qué ser suponer un gran desembolso, ya que los futbolistas que finalizan contrato juegan un papel fundamental en el mercado.

Sin ir más lejos, Kylian Mbappé, el gran fichaje del verano, ha llegado al Real Madrid a coste cero (sin contar la cuantiosa prima de fichaje que se ha llevado el propio jugador) tras acabar contrato con el PSG. Y este mismo lunes se anunció la mediática llegada de James Rodríguez al Rayo Vallecano, también libre.

En este final del mercado estival, los agentes libres, terminología con la que se les conoce en Estados Unidos, están cobrando más protagonismo. Estos son algunos de los más destacados, en función de su valor de Mercado (Transfermarket):

Adrien Rabiot (31 años/35M€)

El futbolista más valioso que aún sigue en la lista de agentes libres. El internacional francés llegó en 2019 a la Juventus, también a coste cero tras acabar contrato, y cinco años después abandona el equipo italiano de la misma forma. Titular con la Francia de Deschamps en la pasada Eurocopa de Alemania, ha sonado para equipos como el Liverpool y el Manchester United, pero ninguna de estas operaciones ha llegado a concretarse.

Mario Hermoso (29 años/25M€)

Seguramente, cuando Mario Hermoso decidió que no continuaría en el Atlético de Madrid y se convertiría en agente libre no esperaría llegar al final del mercado todavía sin equipo, y más cuando el curso pasado fue el quinto jugador que más minutos disputó con Simeone. En mayo todo apuntaba a que el Aston Villa de Unai Emery, operación que fue perdiendo peso con el paso de los días. En las últimas semanas su nombre ha sido relacionado con el Inter, Milan, Nápoles o la liga saudí

Memphis Depay (30 años/10M€)

El segundo jugador del Atlético de Madrid en la lista. El delantero holandés, que fue titular con Koeman en la Eurocopa, se ha visto lastrado en los dos últimos años por problemas musculares que le han impedido jugar con regularidad, un factor que le ha lastrado en el club rojiblanco. Apesar de tratarse de un futbolista talentoso y capaz de decidir partidos, sus habituales percances convierten esa situación en esporádica.

André Gomes (31 años/10M€)

Otro ex de La Liga, aunque en este caso hay que remontarse bastante más tiempo atrás para recordar sus estancias en Valencia, primero, y Barcelona, después. El medicentro portugués ha puesto punto y final a su contrato con el Everton, donde llegó en 2019, y no ha renovado. La pasada temporada militó cedido en las filas del Lille francés.

Anthony Martial (28 años/10M€)

Casi una década después de su llegada a Manchester tras el pago de 60 millones al Mónaco después de una espectacular irrupción, Anthony Martial ya ha dejado de estar vinculado a la disciplina del United. En las nueve temporadas que ha pasado en Inglaterra, con cesión a Sevilla entre medio incluída, el delantero galo nunca llegó a alcanzar las expectativas depositadas en sus inicios, aunque podría ser una incorporación interesante para cualquier equipo que bisque delantero.

Iker Muniain (31 años/5M€)

Tras más de una década como jugador del Athletic y después de levantar como capitán la Copa del Rey la pasada temporada, Iker Muniain se despidió del club rojiblanco por todo lo alto antes del verano. Su nombre ha sonado, y mucho, para recalar en River Plate, club del que el futbolista navarro se ha declarado en varias ocasiones seguidor, pero la operación ahora mismo esta encallada.

Mats Hummels (35 años/5M€)

Sorprende sobremanera que un central que fue titular en la última final de Champions se encuentre, a cuatro días del cierre del mercado, sin equipo. Pero ese es el caso de Mats Hummels, al que muchas informaciones sitúan en LaLiga. La Real Sociedad parece el club más cercano a hacerse con los servicios del central alemán, al que también se le ha relacionado con el Mallorca.

Sergio Ramos (38 años/2,5M€)

Seguramente por su trayectoria, el nombre más potente de toda la lista. El ex capitán del Real Madrid llegó al Sevilla procedente del PSG y, tras una temporada con altibajos pero en la que fue indiscutible en el once, continúa sin equipo tras decidir no renovar con el Sevilla. El central andaluz ha sido relacionado con insistencia para ligas como la árabe o la americana. Sea donde sea, todo apunta que será su último gran contrato.