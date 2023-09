En el último momento, y tras un inesperado cambio de idea, Ansu Fati abandonará el Barcelona para isrse a la Premier. Se marcha al Brighton, un equipo moderno y atractivo dirigido por uno de los técnicos más atrevidos del fútbol mundial: el italiano Roberto de Zerbi, que lo ha convencido con varias llamadas telefónicas. Es cesión, asumiendo el club inglés casi el 80% de su salario. El resto lo pagará el equipo azulgrana.

No hace ni dos años cuando el Barça le entregó el ‘10’ que dejaba libre la forzada salida de Messi al PSG. No hace ni una semanas en las que Xavi, su entrenador, le catalogaba de "patrimonio de presente y futuro del club". Gestos y palabras que no han servido para garantizar su futuro porque no se han correspondido, o eso cree el joven jugador (20 años), con los hechos.

Se va del Barça porque se siente el último delantero de la plantilla. O casi. Se va al Brighton porque ve que no juega casi nada, eclipsado, además, por la irrupción del fenómeno Lamine Yamal. Es ahora el joven, de 16 años, lo que fue Ansu en su momento. En Ansu queda sintetizado el fútbol moderno. Entronizado cuando le interesaba al Barça; descartado ahora cuando le interesaba al Barça. Sin la paciencia que tuvo, por ejemplo, con Dembélé porque además su salida abre la puerta a Joao Cancelo y Joao Félix.

Se va Ansu del Barcelona aunque no quería irse al inicio de este convulso mercado en el que ha terminado, en el penúltimo día, con las maletas hechas camino de Brighton, un club especializado en la formación de talento joven, que luego vende a precio de megaestrella al ‘Big Six’ de la Premier.

Al cobijo de De Zerbi

Un equipo, el De Zerbi, que se ha asomado a la elite en Inglaterra (jugará la Europa League) con un fútbol riquísimo de matices tácticos, lleno de atrevimiento en su juego, donde el lugar que podría ocupar Ansu está habitado ahora por Kaoru Mitoma, un divertido delantero japonés de 26 años. Le tocará, tal vez, al exazulgrana ejercer de segunda punta (juega el Brighton con 4-2-3-1) o de 'falso nueve'.

Allí termina cedido el "patrimonio" del Barça. Ese futbolista con quien, golpeado por las lesiones (hasta cuatro operaciones en su maltrecha rodilla), no se ha tenido en Barcelona la paciencia que sí ha exhibido la institución con otros.

Ha soportado con enorme dignidad Ansu el peso emocional de portar esa zamarra que proyectó Messi a la perfección. Él no quería, pero al club le venía de maravilla que aceptara llevarla.

Al club también le viene bien que salga ahora camino de Inglaterra en un Erasmus inesperado porque se entendía que debía ser pilar estructural del proyecto. Así lo creía también él. Pero le han bastado las tres primeras jornadas para comprobar que sus sensaciones de la pasada temporada (entendía que Xavi no contaba con él y hasta su padre Boris estalló) se confirmaban ahora.

Tres partidos de Liga 23-24, tres suplencias

"Ansu merece jugar más", proclamó Boris Fati a finales de marzo.. Nada ha cambiado en este inicio de temporada. Tres partidos, tres suplencias consecutivas. Suplente fue en Getafe (11 minutos jugó), suplente en Montjuïc contra el Cádiz (21) y suplente, por supuesto, en La Cerámica contra el Villarreal (14).

Ni la sanción de Raphinha le ha liberado de estar sentado en el banquillo porque el técnico ha preferido contar con Lamine Yamal. Y le ha ido genial a Xavi. Para Ansu la situación se ha enquistado de tal manera que cedió, finalmente, a las presiones que recibía de su entorno más cercano, especialmente de su padre y de Jorge Mendes, su agente, para quebrar definitivamente su voluntad de quedarse. Y se marcha, abriendo el escenario que le permitiría al club traer a Cancelo y Joao Félix, ambos cedidos. Los tres representados por Mendes.

"Esto es el Barça, esto no es una ONG", llegó a proclamar Xavi a inicios de junio en una entrevista que concedió a Mundo Deportivo cuando le preguntaron si podía garantizar su continuidad. Era cuando el mercado aún no había arrancado. Era junio cuando todavía Ansu deseaba seguir en Barcelona. A finales de agosto, cambió de idea y se dirige al sur de Inglaterra en busca de los minutos que no tuvo. Viaja Ansu, en realidad, en busca de la mejor versión de Ansu.