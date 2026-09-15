Ibiza, preparada para acoger a la Selección sub-21 en Can Misses

Ya está todo preparado para que 'La Rojita' llegue a la isla. La Selección Española Sub-21 jugará el próximo 6 de octubre a las 19 horas en Can Misses, que será el escenario del encuentro entre España y Rumanía, último compromiso de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa Sub-21 de 2027.

El partido ha sido presentado este martes en el Claustro del Ayuntamiento de Ibiza en un acto en el que han participado el alcalde de la ciudad, Rafael Triguero; el conseller de deportes, Salvador Losa; el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Jordi Horrach; y el seleccionador nacional Sub-21, David Gordo.

La visita del combinado español permitirá a los aficionados ibicencos ver de cerca a algunos de los jóvenes talentos del fútbol nacional y formará parte, además, de los actos conmemorativos del centenario de la FFIB.

«Queremos sentir Can Misses lleno»

Gordo ha advertido de la exigencia del duelo frente a Rumanía, con el que España pondrá punto final a esta fase clasificatoria: «Estamos ante el último encuentro de esta fase de clasificación y queremos cerrarla ofreciendo una gran imagen. Rumanía siempre es un rival competitivo y exigente, por lo que esperamos un partido de mucho nivel», explicó.

El seleccionador también pidió el apoyo de los aficionados ibicencos para convertir Can Misses en una fiesta: «Para nosotros es muy especial poder jugar en lugares donde la selección no tiene tantas oportunidades de estar. Queremos sentir Can Misses lleno, que la gente esté cerca del equipo y que, entre todos, podamos vivir una gran fiesta del fútbol». Poco después, el entrenador hizo entrega de camisetas conmemorativas del encuentro Losa, Horrach y Triguero.

Por su parte, el alcalde incidió en la importancia de que la isla pueda albergar un encuentro internacional oficial: «Para Ibiza es un orgullo volver a situarnos en el centro del deporte nacional. Recibir a la Selección Española Sub-21 y hacerlo en un partido oficial es una magnífica oportunidad para nuestra ciudad, para nuestros aficionados y, especialmente, para todos los niños y niñas que sueñan con disfrutar del fútbol al máximo nivel», señaló.

«Eventos como este nos permite demostrar nuestra capacidad para albergar grandes acontecimientos deportivos»

Triguero también resaltó el crecimiento que supone acoger este partido para la imagen de la isla: «Eventos como este proyectan la imagen de Ibiza, generan ilusión y nos permiten demostrar una vez más nuestra capacidad para albergar grandes acontecimientos deportivos».

Losa quiso destacar el impacto que tendrá la cita para el conjunto de la isla: «Que la Selección Española vuelva a mirar hacia Ibiza es una gran noticia. Apostar por acontecimientos deportivos de primer nivel es apostar por la promoción de la isla, pero también por fomentar el deporte entre nuestros jóvenes y acercarles referentes que normalmente solo pueden ver a través de la televisión».

El presidente de la FFIB, Jordi Horrach, subrayó el simbolismo de llevar hasta Ibiza un partido oficial de España Sub-21 coincidiendo con los cien años de la Federación: «Cumplir cien años significa mirar atrás con orgullo, pero también celebrar el presente y construir el futuro. Poder incluir un partido oficial de la Selección Española Sub-21 dentro de nuestro centenario es un auténtico privilegio para todo el fútbol balear».

Gordo visitó el CEIP Portal Nou tras el acto

Horrach quiso recordar también que uno de los objetivos de la Federación es extender los actos de su centenario por todo el archipiélago: «Desde el primer momento tuvimos claro que el centenario tenía que llegar a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La Federación es de todos y este España-Rumanía en Can Misses es también una forma de agradecer al fútbol ibicenco su enorme contribución a estos cien años de historia».

Tras el acto institucional, los representantes de las administraciones, la FFIB y el seleccionador nacional se trasladaron al CEIP Portal Nou, donde estaba prevista una visita y un encuentro con los alumnos del centro. El España-Rumanía Sub-21 en Can Misses se convertirá así en una de las principales citas deportivas que vivirá la isla en este año y le colocará como uno de los lugares donde 'La Rojita' podrá acudir siempre que necesite un digno anfitrión en el país.