Zverev supera a Khachanov en tres sets y se planta en la final del US Open

El alemán Alexander Zverev superó este viernes al ruso Karen Khachanov en tres sets y se clasificó por segunda vez en su carrera a la final del US Open, donde ya espera a Frances Tiafoe o Ben Shelton, ambos locales.

Zverev, número 2 del mundo, se impuso a Khachanov por 6-3, 7-6(7) y 7-6(6) en 2 horas y 58 minutos. Zverev buscará este domingo su segundo 'grande' en su tercera final consecutiva, tras haber conquistado Roland Garros y haber sido finalista en Wimbledon.

Khachanov, que hace un año era 'Top 10' del mundo, había llegado a Nueva York en el puesto 50 del ranking ATP. Se convirtió así en el quinto semifinalista masculino con peor escalafón de la historia del US Open.

El ruso no se presentó al partido hasta que se vio un set abajo y 2-0 con 'break' en contra en el segundo. Zverev había ganado la primera manga 6-3, para romper de inmediato el juego inicial de la segunda.

Khachanov se dio cuenta que debía arriesgar y buscar ganadores si quería tener opciones ante Zverev, ya que el alemán, más sólido, estaba dominando los peloteos.

El ruso recuperó el 'break' con una doble falta de Zverev en su primera oportunidad de rotura del encuentro y le puso por primera vez la cara a la semifinal. Sin más roturas, el segundo set se fue al desempate.

Tras recuperar un primer 'mini-break', Khachanov se puso con una ventaja de 5-3, pero los errores le condenaron a encarar tres bolas de set. En la última, con un peloteo de 34 golpes, Khachanov terminó mandando fuera una derecha.

El tercer set se fue a otro 'tie-break' después de que ambos se hicieran fuerte en el saque. Khachanov se puso 5-2 y gozó de dos bolas de set para forzar el cuarto, pero una derecha se fue a las nubes y la otra se le fue larga.

Con el 'tie-break' remontado, Zverev volvió a esperar el error de Khachanov -un revés largo- para llevarse el partido.

"A veces simplemente las cosas te salen bien, siento que he tenido que luchar mucho en los 'grandes', que he estado muy cerca muchas veces. Y quizá, quizá este año Dios ha dicho: "Sabes qué, este va a ser tu año", así que disfruta del tiempo en la pista", dijo Zverev después del partido.

"Y lo estoy disfrutando. Me encanta jugar estas grandes finales y estoy deseando que llegue el domingo", añadió.

Zverev llegaba a la semifinal con cuatro horas más de juego que el ruso (16 horas y 40 minutos a 12 horas y 30 minutos), pero el desgaste de las primeras rondas todavía no ha pasado factura al alemán.

El duelo entre Tiafoe y Shelton en la otra semifinal asegura un estadounidense en la final tras la decepción que generó ayer la eliminación tanto de Coco Gauff como de Jessica Pegula en el femenino.

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Zverev tiene un balance de 14-1 con estos dos estadounidenses, 9-1 con Tiafoe y 5-0 con Shelton.