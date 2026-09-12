Márquez da una lección magistral a Bezzecchi en su propia casa

Con un brazo y medio, sin haber realizado los mejores cronos, pero cerquita del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que, como en Aragón, logró la 'pole position', Marc Márquez Alentá (Ducati) se subió a la tarima y esgrimió, desde su cátedra, el mejor pilotaje que jamás se haya visto en un trazado del Mundial. Nadie, absolutamente nadie, prepara las carreras, tanto física como mentalmente, en el Mundial de MotoGP como el caballero de Ceervera (Lleida). Nadie.

'Il Cannibale', que ha recortado otros cinco puntos al líder, el madrileño Jorge Martín (Aprilia), en la clasificación del Mundial de pilotos (ahora se encuentra tan solo 14 puntos), le ha vuelto a ganar la partida a 'Bezz', en el mismo sitio, en la misma curva, en la misma salida y con idéntico impetu que ocurrió en Motorland (Alcañis, Aragón). MM93, que salía segundo, ha superado a Bezzecchi en la apurada de frenada de la primera curva a la derecha ¡encima a la derecha, su brazo malo! y se ha escapado. Otro "¡ciao pescao!" del campeonísimo.

Cierto, solo es sábado. Cierto, solo es la prueba al 'sprint' . Más verdad, es la carrera cortita, pero es la carrera que debía ganar Bezzecchi como respuesta, no solo a correr en casa, sino al doblete que el mayor de los Márquez Alentá conquistó en Áragón. Ven, esa es la diferencia entre un campeón y un prodigio. 'ET' se vió empujado, necesitado, pronostica, obligado, exigido a ganar en casa, en Motorland y su respuesta fueron dos triunfos insultantes, sábado y domingo.

Hoy, en Misano, al lado del mar, debia ser 'Bezz', el otro gran candidato al título junto a su compañero 'Martinator', quien debía responder con un primer triunfo y demostrar, por descontado, que él también está hecho de la pasta con la que fabrican a los auténticos campeones. Y, no, ha vuelto a ser Márquez quien ha demostrado que, aunque su título preferido es el noveno, el conquistado el año pasado "porque fue la guinda del pastel del sufrimiento, del sacrificio, del dolor", también quiere el décimo para superar a Valentino Rossi, que, vaya, ha visto ganar en la pista a su enorme rival.

El fin de semana de Misano empezó muy similar al de Aragón. Bezzecchi dominando las cronos, haciendo récord tras récord en todas sus vueltas (o casi) y Márquez, pegadito a él, pensando mucho más en las carreras que en lucir en los entrenamientos. Esa cabeza funciona como un reloj suizo y, hoy, al comprobar en la parrilla que el piloto de Aprilia había montado el neumático blando detrás (el catalán llevaba el medio) ha pensado que, o le pasada en la primera curva, como en Motorland, y trataba de escaparse o 'Bezz' aprovecharía esas primeras vueltas para irse.

"He salido muy bien, como en Aragón y sabía que podía hacerlo. Marco (Bezzecchi) también ha salido, desde la 'pole', muy rápido, así como Fermín (Aldeguer) y 'Digga' (Di Giannantonio). Los cuatro hemos llegado pegaditos a la primera curva, pero yo he podido apurar más que ellos la frenada y meter la moto con decisión. Sabía que era la maniobra perfecta para tratar de escaparme", comentó Márquez al final de la carrera. "Luego, como por la mañana he tenido la sensación de que habíamos logrado el ritmo de carrera que me faltaba ayer, he apretado de firme, he conseguido ese segundo que te da la tranquilidad y, sí, me he relajado un poco pero, cuando Marco ha apretado, he decidido hacer dos vueltas a tope de nuevo, que las tenía, y conseguir la diferencia definitiva".

"Cuando vi en la parrilla que Bezzecchi había montado el neumático trasero blando, pensé o le pasas en la primera curva, como en Aragón, o no vas a tener posibilidad de ganar la carrera. Pude hacerle y, luego, como tenía ritmo, mantuve la ventaja hasta el final". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

Lo ha dicho Pedrosa y todo el mundo en el 'paddock' del Mundial coincide con su expresión: lección magistral, de doctor, de genio, de campeón, de únido entre los únicos, de Marc Márquez. Sigue la escalada, con un brazo y medio, y ya todo el mundo empieza a pensar que la proeza, una nueva gesta, es posible. Eso sí, también Pedrosa, ha reconocido que no le será fácil renovar el título. Una cosa parece clara: este es, sin duda, un nuevo Marc Márquez, puede que el 2.0, el 3.0, el 10.0. Es posible, muy posible, que la lesión de su hombro le haya obligado a cambiar su estilo, no solo físico, no solo su pilotaje, también su mentalidad, tu aproximación al título.

Este Márquez ha aprendido a ganar por medio segundo, por un segundo, por dos, olvidando los 10 segundos con los que ganaba en su época más bestia, por ejemplo, 2019. Su moto va por carriles y la 'Bestia' ha decidido dosificarse y soltar al animal que lleva dentro solo cuando lo necesita, es decir, cuando 'Bezz', faltando cuatro vueltas, ha creído que le pillaba y Marc ha sacado al campeón de siempre.

Carrera al 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 19 minutos 48.519 segundos; 2. Marc Bezzecchi (Aprilia), a 1.068 segundos; 3. Jorge Martín (Aprilia), a 3.538 segundos; 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 3.968 segundos y 5. Àlex Márquez (Ducati), a 4.348 segundos.

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Mundial de pilotos: 1. Jorge MARTÍN (España), 263 puntos; 2. Marc MÁRQUEZ (España), 249; 3. Marco BEZZECCHI (Italia), 241; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 214 y 5. Ai OGURA (Japón), 203.

Fuente: El Periódico