Madrid: de la NFL a la F1, con la mirada en la Champions, el Mundial ¿y los Juegos Olímpicos?

La temporada deportiva de la ciudad de Madrid, más allá de los partidos de fútbol y baloncesto habituales de sus principales equipos, arranca este fin de semana con el Gran Premio de España de Fórmula 1. El 8 de noviembre, los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons disputarán en el Bernabéu su partido de liga regular de la NFL. Quizá en abril, aún no está confirmado, el Palacio de Cibeles acoja por cuarto año consecutivo la entrega de los premios Laureus. A finales de ese mes, en la Caja Mágica se disputará el Masters 1000 de Madrid. Y el 5 de junio, el curso se cerrará con la final de la Champions masculina en el Metropolitano.

Uno tras otro, los grandes eventos internacionales van pasando por Madrid, en una apuesta decidida por las autoridades municipales y autonómicas por convertir la capital de España en un 'hub' de primer orden en la industria del deporte mundial. Y por ejercer un liderazgo nacional que Barcelona, al calor de los Juegos Olímpicos de 1992, tuvo de manera indiscutible durante varias décadas y por el que sigue pujando, como demostró con la Gran Départ del Tour de Francia hace apenas dos meses.

Juegos Olímpicos: horizonte 2040

La olímpica es, precisamente, la asignatura pendiente de Madrid. No existe hoy un proyecto de candidatura siquiera esbozado, pero tanto el alcalde Martínez Almeida como la presidenta Díaz Ayuso han reivindicado la vigencia de la aspiración olímpica de la ciudad siempre que han sido preguntados por ella. Sin embargo, los sucesivos fracasos para las citas de 2012, 2016 y 2020 invitan a la prudencia.

Madrid se postuló para organizar los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020. / KOTE RODRIGO / EFE

Los de 2036 son los primeros del calendario sin asignar (ocurrirá en 2029), pero Doha parece una clara candidata. 2040, por tanto, sería la ventana de oportunidad real más cercana, pero todavía queda mucho. Entre otras cosas, porque la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, ya ha avanzado su voluntad de modificar los procesos de designación de los Juegos Olímpicos de verano e invierno.

La pelea por la final del Mundial 2030

Antes que eso, Madrid aspira a acoger en el Santiago Bernabéu la final del Mundial 2030 que España organiza junto a Portugal y Marruecos. Barcelona, con el Camp Nou, también está en esa pelea, pero la mayor amenaza la representa Casablanca y el monstruoso Hassan II, un estadio aún en construcción que tendrá 115.000 butacas, el más grande del mundo. Y, sobre todo, la entente del ahora discutidísimo Gianni Infantino con el régimen marroquí. La presión y los contactos de Florentino Pérez se antojan fundamentales en esta misión.

El estadio Metropolitano acogerá la final de la Champions esta temporada. / Blanca Millez / EFE

El Metropolitano también será sede del Mundial, así como de la final de la Champions masculina de esta temporada. El estadio del Atlético acoge el gran partido del año por segunda vez en una década, tras hacerlo en la edición de 2019, ganada por el Liverpool frente al Tottenham. El Camp Nou aspira a tomar el relevo para la edición de 2029.

Fórmula 1, NFL, baloncesto y tenis

Mientras tanto, al margen de los 10 años garantizados de la Fórmula 1 (el GP de España se celebrará en Madring al menos hasta 2035), Madrid apuesta por ser escenario de otros grandes eventos. El año pasado se estrenó con la NFL, acogiendo un partido de temporada regular, y repetirá en noviembre, en el marco de un acuerdo "multianual" con la ciudad y el Real Madrid que no ha sido detallado, pero que garantiza futuras presencias de la liga de fútbol americano en el Bernabéu.

José Luis Martínez Almeida, Florentino Pérez e Isabel Díaz Ayuso, en el Bernabéu durante el partido de la NFL en Madrid de 2025. / AFP7 vía Europa Press

El estadio del Real Madrid también será epicentro del Eurobasket 2029, como escenario del partido inaugural. Como viene pasando en los últimos años, el torneo se disputará en cuatro ciudades de todo el continente. Liubliana, Tallin y Atenas serán las compañeras de Madrid, que acogerá uno de los cuatro grupos y la fase final en el Movistar Arena. En baloncesto, la ciudad y el Real Madrid se mantienen dentro del de momento muy difuso proyecto de que la NBA desembarque en Europa.

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El Mutua Madrid Open es ya una parada tradicional del tenis masculino desde 2002 y del femenino desde 2009, como parte del circuito de Masters 1000, los torneos de mayor importancia del calendario tras los cuatro Grand Slams. Empezó siendo un torneo de pista rápida que se disputaba en octubre y desde 2009 se juega entre abril y mayo sobre tierra batida. En 2019 y 2021, Madrid también fue escenario de las finales de la Copa Davis.