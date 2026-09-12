El español Brian Uriarte marca el mejor tiempo en el Gran Premio de San Marino de Moto3

El español Brian Uriarte (KTM) marcó este sábado el mejor tiempo en la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino de Moto3, disputada en unas condiciones complicadas por la lluvia en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático.

Uriarte paró el cronómetro en 1:52.262, por delante de los también españoles Adrián Fernández (Honda) y David Almansa (KTM).

Como ya sucediera en la jornada del viernes, los pilotos de Moto3 saltaron a la pista de Misano Adriático con el asfalto completamente mojado por la lluvia, por lo que tuvieron que tomar las lógicas precauciones iniciales para conocer el estado real del trazado, que, como consecuencia del agua caída, probablemente había perdido adherencia.

Esa falta de adherencia provocó no pocos sustos y alguna que otra caída, la primera de ellas protagonizada por el español David González (KTM), quien se fue por los suelos en la curva seis, aunque pudo abandonar el trazado sin ayuda.

En tanto, los encargados de marcar las referencias iniciales a sus rivales fueron el indonesio Veda Pratama (Honda) y el español David Almansa (KTM), al que luego doblegó el líder del campeonato, Máximo Quiles (KTM), quien con 1:54.369 se puso al frente de la tabla.

David Almansa recuperó brevemente la posición con 1:54.231, pero tras él, Brian Uriarte (KTM) le superó en más de cuatro décimas de segundo, síntoma evidente de que el asfalto estaba mejorando notablemente sus condiciones, pues paró el cronómetro consecutivamente en 1:53.355, 1:52.985 y 1:52.533.

Aún mejoró una vuelta más Brian Uriarte para establecer como el registro más rápido de estos segundos entrenamientos libres un 1:52.262 que era cuatro décimas de segundo más rápido que Adrián Fernández (Honda), por delante de David Almansa, Álvaro Carpe (KTM) y Veda Pratama.

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El líder de la categoría, Máximo Quiles, acabó en la undécima posición a más de dos segundos, lo que venía a corroborar que decidió no asumir demasiados riesgos, dadas las condiciones del asfalto.