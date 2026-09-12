El Athletic rescata un punto en San Mamés ante un meritorio Elche

El Athletic Club y el Elche firmaron un empate en San Mamés (1-1) con mejor sabor para un cuadro ilicitano que después de resistir en la primera parte se adelantó con un penalti marcado de Facundo Buonanotte y frenó a un conjunto rojiblanco que rescató un punto en una acción de fortuna.

El tanto de Iñaki Williams, que rozó el balón tras un centro-chut de Berenguer a 10 minutos del final, castigó a los de Anselmi y premió a medias el empuje de un Athletic al que le faltó filo para plasmar sus ocasiones del primer tiempo y juego en el segundo para darle la vuelta al marcador.

De inicio, Terzic apostó por repetir el once que goleó al Atlético y Anselmi, tras la dolorosa derrota contra la Real, metió a Redondo y Revivo en lugar de Bigas y Eze Ponce. Una apuesta con la que el argentino trató de reforzar su sistema defensivo en unos 45 minutos de color rojiblanco.

Los locales monopolizaron la pelota y a los seis minutos ya dieron el primer aviso serio en un buen centro de Sancet al que no llegó por milímetros Iñaki Williams. Una ocasión clarísima que reforzó la intención franjiverde de arropar a Dituro para tratar de achicar espacios al Athletic.

Los rojiblancos combinaban con paciencia, lanzados por Ruiz de Galarreta y Sancet y con Nico muy participativo en el costado izquierdo, aunque en la primera media hora les faltó finura y ritmo para encontrar espacios en una zaga ilicitana que defendió su área prácticamente por acumulación.

Fue en el tramo final, con el Elche sin dar señales de vida en las inmediaciones del área de Unai Simón, cuando el Athletic metió una marcha más y recuperó efervescencia para encadenar una serie de llegadas que, sin embargo, no obtuvieron premio.

Navarro, en el 37, no llegó por muy poco a un centro de Iñaki, un minuto después Yuri estrelló la pelota en el lateral de la red después de una buena combinación y el 40 de nuevo Navarro se adelantó a su par para meter la puntera a otro pase de Iñaki que toco en la parte superior del larguero.

Y tras el descanso llegó el giro de guion inesperado por lo visto hasta entonces. Apenas transcurridos dos minutos de la segunda mitad un desajuste defensivo local acabó con la primera llegada del Elche y una zancadilla de Areso a Valera dentro del área castigada con un penalti transformado por Buonanotte.

El Athletic acusó el golpe y el Elche, lógicamente, revivió. El conjunto bilbaíno perdió el pulso del partido y no encontró la manera de poner en aprietos a un rival cada vez más cómodo y que, al contrario que el primer acto, se atrevió incluso con alguna contra como la del 61 en una buena acción individual de Revivo.

La pérdida de protagonismo de Nico y Sancet y, sobre todo, la precipitación lastraron a un Athletic que a falta de juego encontró la recompensa a su arrojo. En el minuto 79, en un centro-chut de Berenguer sin demasiada fuerza, Iñaki Williams, en su forcejeo con Chust, rozó la pelota y firmó el 1-1.

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En la recta final, empujados por su público, los rojiblancos se volcaron sobre el área ilicitana, pero con más emoción que fútbol y apenas un centro-chut de Yuri que desvió Dituro a córner en una gran intervención puso en entredicho el empate final que frena la euforia despertada en Bilbao tras los triunfos ante Celta y Atlético de Madrid y alivia la situación del Elche.