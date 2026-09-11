Fútbol
Juan Iglesias relanza al Sevilla y castiga a un Valencia en alerta roja
Un gol del lateral le bastó al equipo de García Plaza para tumbar a los de Corberán, últimos de la Liga y a la deriva (1-0)
EFE
Un tanto en la recta final del partido de Juan Iglesias desatascó al Sevilla para que sumara una nueva victoria (1-0), que mereció sobre todo en la segunda parte ante un Valencia que mostró poco y que sigue a la deriva con un solo punto en las primeras cinco jornadas de LaLiga, en la que es colista.
Dos históricos del fútbol español, que no hace mucho tiempo luchaban por estar entre los mejores de la tabla, llevan ya varias temporadas venidos a menos y con el objetivo principal de no perder la categoría y en este curso ha sido el Sevilla el que mejor ha arrancado, con diez puntos de quince posibles en las primeras cinco jornadas, mientras que el Valencia se presentó en el Sánchez-Pizjuán como colista y sigue con un solo punto.
Fue una oportunidad para que la formación que entrena Luis García Plaza mantuviera su buenas sensaciones pero también para que el Valencia empezara a superar una crisis que tiene a Carlos Corberán muy cuestionado, y más después del contundente 0-5 encajado ante el Barcelona la pasada jornada.
El Sevilla tomó el mando, con una fuerte presión en el centro del campo con los franceses Lucien Agoumé y Youssouf Fofana, que debutaba como titular, y con ello buscó el juego directo hacia los dos delanteros que dispuso el equipo, Isaac Romero y otro debutante desde el inicio, el belga Lucas Stassin.
No estuvieron finos los locales en la precisión con el balón y conforme pasaron los minutos el Valencia empezó a adelantar metros, a hacerse más protagonista para irse hacia las inmediaciones de la portería que defendió al griego Odisseas Vlachodimos, aunque, como el rival, sin mordiente.
Sin que pasara demasiado sobre el campo, sí que hubo con inconveniente en forma de lesión para los visitantes, ya que el central César Tárrega pidió el cambio (min. 24) por una dolencia muscular y fue sustituido por Iker Córdoba, lo que no varió la dinámica, pues el Sevilla se mantuvo sin claridad y sin que otro de los debutantes como titular, el extremo izquierdo portugués Félix Correia, estuviera demasiado acertado en las muchas acciones en las que participó.
En la segunda parte, pronto el Sevilla gozó de dos buenas ocasiones a balón parado con remates de Kike Salas y de Stassin, el de éste con la pelota repelida por la cepa de un poste, acciones que dieron continuidad a nuevos avances en un partido que se disputaba en el campo del Valencia.
Los de García Plaza, como en la primera, se mantuvieron desacertados en los metros finales y eso dejó el choque abierto, hasta el punto de que David Otorbi pudo poner el 0-1, pero fue Juan Iglesias, de cabeza, en el que vio puerta poco después para lograr el tanto sevillista y que la victoria se quedara en el Sánchez-Pizjuán.
Ficha técnica
1 - Sevilla: Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Miguel Sierra (Ejuke, min. 63), Fofana (Kochorashvili, min. 67), Agoumé, Félix Correia (Julio Díaz, min. 83); Isaac Romero (Robbie Ure, min. 63) y Stassin (Guridi, min. 83).
0 - Valencia: Dimitrievski; Arnau (Maffeo, min. 62), Tárrega (Córdoba, min. 24), Pepelu, Gayà (Jesús Vázquez, min. 82); Otorbi, Ugrinic, Dieng, Javi Guerra (Hugo Duro, min. 82); Ryunosuke Sato (Elliott, min. 62) y Danjuma.
Gol: 1-0, min. 81: Juan Iglesias.
Árbitro: Mateo Busquets (Comité Balear). Amonestó a los visitantes Sato (min. 27) y Maffeo (min. 89), y al local Ejuke (min. 67).
Incidencias: Partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 39.939 espectadores, entre ellos un centenar de valencianistas situados en la zona para seguidores visitantes.
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